Die besten Android-Alternativen 2026

Welche Android-Alternativen lohnen sich wirklich? Erfahre bei freenet alles zu den besten Alternativen zu Android 2026!

Kurzüberblick zu Android-Alternativen 2026 Die wichtigsten Punkte zu Android-Alternativen im Schnellcheck: Android & iOS dominieren, aber es gibt datenschutzfreundliche Alternativen mit weniger Bloatware und mehr Kontrolle.

Zwei Haupttypen: Android-basiert ohne Google: LineageOS, /e/OS, VollaOS, CalyxOS, iodéOS, GrapheneOS Linux-basiert: Sailfish OS, Ubuntu Touch, TizenOS (v. a. für Wearables/TV) Vorteile: Weniger Datensammlung, keine Google-Dienste, oft geringerer Speicherbedarf, mehr Kontrolle über Apps.

Nachteile: Nur für ausgewählte Geräte, Installation teils komplex, möglicher Garantieverlust, kleineres App-Angebot (F-Droid & Co. kein vollständiger Play-Store-Ersatz).

Fertig verfügbare Geräte mit alternativem OS: Shiftphones, Volla Phones, Nitrophones, Fairphones, Murena One, Teracube.

Empfehlung: Am einfachsten ist es, direkt ein Smartphone mit vorinstalliertem alternativen Betriebssystem zu kaufen. Android: Welche Bedeutung hat das Betriebssystems für Smartphones? Ein Betriebssystem wie Android übernimmt die Steuerung des Systems und bildet somit die Verbindung zwischen der Hardware und den Anwendungen. Für die Benutzung eines Smartphones ist ein Betriebssystem daher unverzichtbar. Das Betriebssystem iOS kommt ausschließlich auf Geräten von Apple wie den iPhones zum Einsatz. Die meisten anderen Hersteller statten ihre Smartphones ab Werk mit Android als Betriebssystem aus. Zusammen bringen es diese beiden OS laut einer Statista-Umfrage aus dem Jahr 2025 auf einen Marktanteil an der Internetnutzung von 99,62 Prozent. Trotz dieser Dominanz gibt es attraktive Android-Alternativen.

Warum lohnt sich eine Android-Alternative? Sinnvoll ist eine Alternative zu Android zum Beispiel dann, wenn Du mehr Kontrolle über die Erhebung und Verwendung Deiner Nutzerdaten haben möchtest. Falls Du Google-Dienste nicht nutzen und daher auch nicht auf Deinem Smartphone installiert haben möchtest, sind alternative Betriebssysteme ebenfalls Deine einzige Möglichkeit, diese vom Smartphone zu verbannen. Außerdem kann es gerade bei älteren Smartphones mit wenig Gerätespeicher und keiner Option zur Speichererweiterung praktisch sein, eine Android-Alternative zu installieren, die weniger Speicher benötigt. Zudem setzen viele Nutzer Alternativen ein, um vorinstallierte Bloatware loszuwerden, mehr App-Kontrolle zu erhalten und Sicherheit zu erhöhen. Android-Alternativen bringen unterschiedliche Vor-, aber auch Nachteile mit sich. Es folgt eine Übersicht über die relevantesten Faktoren: Vorteile von Android-Alternativen Nachteile von Android-Alternativen Benötigen in der Regel weniger Speicherplatz Android-Alternativen sind nur für ausgewählte Modelle verfügbar Höhere Standards für Datensicherheit Programmierkenntnisse zur Installation von Vorteil Benutzerfreundliche Oberfläche und Barrierefreiheit Wegfall der Herstellergarantie bei Betriebssystemwechsel Frei von Google-Diensten Weniger Apps verfügbar

Welche Android-Alternativen gibt es? Bei der Suche nach einer Alternative zu Android ist es wichtig zu wissen, dass die verschiedenen Betriebssysteme zwei Kategorien zuzuordnen sind: Einige von ihnen basieren zwar auf Android, verwenden jedoch keine Google-Dienste und verfügen über grundlegende Änderungen des Systems. Andere Android-Alternativen basieren auf dem Betriebssystem Linux und sind somit völlig unabhängig von Google. Möchtest Du ein komplett Google-freies Smartphone, solltest Du daher ein alternatives Betriebssystem auf Basis von Linux installieren. Die Android-basierten Alternativen zu Android im Überblick: LineageOS: Besonders weit verbreitet und für mehr als 500 Geräte verfügbar ist LineageOS als Alternative zu Android. Es handelt sich dabei um ein Android-basiertes OS.

/e/ OS: Basierend auf LineageOS wurde /e/ OS entwickelt, das aktuell mit rund 200 Geräten wie den Fairphones, etwa dem Fairphone 6, und Pixel-Smartphones von Google, beispielsweise dem Pixel 9 Pro, kompatibel ist.

VollaOS: Speziell für Volla Phones gibt es auf Basis von Android das eigene Betriebssystem VollaOS.

CalyxOS: Du kannst CalyxOS unter anderem auf einigen Motorola-Smartphones, Fairphones, zum Beispiel das Fairphone 5 und Google-Pixel-Geräten, beispielsweise dem Google Pixel 9a installieren.

iodéOS: Hat unter anderem einen Werbeblocker und Kinderschutz. Hat sich von LineageOS abgespalten. Z. B. für Pixel, Fairphone, OnePlus, Xiaomi möglich.

Die Linux-basierten Alternativen zu Android auf einen Blick: Sailfish OS: Grundlage für die Entwicklung von Sailfish OS ist Linux. Du kannst Sailfish OS nur auf ausgewählten Smartphones von Sony installieren.

Ubuntu Touch: Auch Ubuntu Touch gilt als Android-Alternative. Es ist kompatibel mit einigen Geräten von Xiaomi, dem OnePlus 6 und Fairphones.

TizenOS: Vorrangig für Wearables wie Smartwatches und Fernseher von Samsung wurde TizenOS entwickelt.

Welche Smartphones bieten Alternativen zu Android und iOS? Möchtest Du statt Android ein alternatives Betriebssystem nutzen, musst Du dieses auf den meisten Smartphones selbst installieren. Ohne Programmierkenntnisse kann das zur Herausforderung werden. Einige Hersteller bieten jedoch inzwischen Geräte an, die ab Werk über eine Android-Alternative verfügen. Wiederum andere Geräte bringen die Voraussetzungen für einen einfachen Wechsel des Betriebssystems mit. Derzeit hast Du die Wahl zwischen folgenden Smartphones auf dem Markt: Shiftphones werden mit dem eigenen Betriebssystem ShiftOS ausgeliefert.

Volla Phones sind wahlweise mit Ubuntu Touch oder VollaOS erhältlich.

Nitrophones nutzen GrapheneOS als Android-Alternative.

Fairphones unterstützen verschiedene Alternativen zu Android.

Murena One nutzt eine Android-basierte Alternative ohne Google-Dienste.

Teracube nutzt Thrive OS, eine Android-basierte Alternative mit Fokus auf Kindersicherung

Fazit zu Android-Alternativen Möchtest Du Android als Betriebssystem von Deinem Smartphone verbannen, hast Du die Wahl zwischen alternativen Betriebssystemen auf Basis von Android oder Linux. Sie sind jedoch nur mit ausgewählten Geräten kompatibel. Außerdem benötigst Du zumindest grundlegende Programmierkenntnisse für die Installation einer Android-Alternative. Leichter ist es, beim Kauf eines neuen Smartphones direkt nach einem Modell mit alternativem Betriebssystem wie den Volla Phones, Fairphones oder Shiftphones zu suchen. Zwar bieten Dir Alternativen zu Android Vorteile wie weniger Speicherbedarf, mehr Datensicherheit und Barrierefreiheit, sie sind jedoch auch mit Nachteilen wie dem Wegfall der Herstellergarantie und kleinerem App-Angebot verbunden. Für den Play Store gibt es Ersatz-Appstores wie F-Droid. Es ist zwar verbraucherfreundlich, hat aber deutlich weniger Apps und ist daher meist kein vollständiger Ersatz. Die EU plant zudem ein Gesetz, das das Entfernen vorinstallierter Apps erleichtern soll. FAQ für Alternativen zu Android Was gibt es noch außer iOS und Android? Möchtest Du weder Android noch iOS auf dem Smartphone nutzen, kannst Du zum Beispiel LineageOS als Alternative installieren. Weitere Android-Alternativen sind Sailfish OS, TizenOS, VollaOS, Ubuntu Touch und /e/ OS, die jedoch nur mit ausgewählten Geräten kompatibel sind. Welche Vorteile haben Android-Alternativen? Alternativen zu Android bieten Dir meistens deutlich mehr Optionen zur Verwaltung und zum Schutz Deiner persönlichen Nutzerdaten. Sie benötigen zudem weniger Gerätespeicher und verfügen über keine vorinstallierten Google-Dienste. Was sind die Nachteile von Android? Bei Android sind Google-Dienste vorinstalliert und lassen sich nicht entfernen. Hinzu kommt, dass eine Vielzahl Deiner Nutzerdaten erfasst und ausgewertet werden. Ein weiterer Nachteil sind die Sicherheitslücken, welche Hackern den Datenklau erleichtern. Was ist besser an Android als an anderen Betriebssystemen? Für das OS Android ist eine Vielzahl von Apps im Play-Store von Google erhältlich. Außerdem bietet das Betriebssystem einen hohen technischen Standard, großen Funktionsumfang und regelmäßig automatische Updates. Fotos: ©CanvaPro, Unsplash, Fairphone, Apple

