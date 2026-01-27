Die besten Android-Handys 2026
Du suchst ein neues Smartphone und fragst Dich, welches das beste Android-Handy ist? freenet hat die Antwort.
Im Jahr 2026 bieten Android-Handys eine beeindruckende Vielfalt an Optionen.
Beste Kamera: Samsung Galaxy S25 Ultra: 200-MP-Hauptkamera für Top-Fotos.
Beste Performance: Xiaomi 15 Ultra: Snapdragon 8 Elite und 16 GB RAM für Gaming.
Beste Innovation: Google Pixel 10 Pro Fold: Faltbares Display für maximale Flexibilität.
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Samsung Galaxy A56 5G: 50-MP-Triple-Kamera zu einem fairen Preis.
Bestes für Nachhaltigkeit: Nothing Phone 3a: Umweltfreundliches Design und starke Leistung.
Die folgende Tabelle gibt Dir einen Überblick über die besten Android-Handys 2026 und drei ihrer wichtigsten Merkmale.
|Modell
|Display
|Kamera
|Akkukapazität
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|6,9 Zoll Dynamic AMOLED 2X mit 498 ppi
|200 MP, 50 MP Ultraweitwinkel, 10 MP Teleobjektiv
|5.000 mAh
|Google Pixel 10 Pro
|6,3 Zoll Super Actua-Display mit 495 ppi
|50 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel mit Makrofokus, 48 MP 5× Tele
|4.870 mAh
|Xiaomi 15 Ultra
|6,73 Zoll AMOLED mit 522 ppi
|Vier Sensoren (200 & 50 MP, Leica), 32 MP Front
|5.410 mAh
|Samsung Galaxy Z Fold7
|6,5 Zoll & 8 Zoll Dynamic AMOLED 2x
|Triple-Kamera (200 + 12 + 10 MP), Dual-Front (10 + 10 MP)
|4.400 mAh
|Samsung Galaxy S25 Edge
|6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2x
|Dual-Kamera (200 + 12 MP), 10 MP Front
|3.900 mAh
|Google Pixel 10 Pro Fold
|6,4 Zoll Actua-Display / 8 Zoll Super Actua-Flex
|48 MP Weitwinkel, 10,5 MP Ultraweitwinkel (Makro), 10,8 MP 5× Tele
|5.015 mAh
|Motorola razr60 Ultra
|6,96 Zoll Super-HD mit 464 ppi
|Dreifach (50 MP Haupt, 50 MP Front)
|4.700 mAh
|Nothing Phone 3(a)
|6,77 Zoll FHD+ AMOLED mit 387 ppi
|Vierfach, 50 MP Haupt, 32 MP Front
|5.000 mAh
|Samsung Galaxy A56 5G
|6,7 Zoll Super AMOLED mit 390 ppi
|Triple, 50 MP Haupt, 32 MP Front
|5.000 mAh
Das Samsung Galaxy S25 Ultra gehört zu den besten Android-Handys und überzeugt mit einem leistungsstarken Gesamtpaket. Es bietet ein beeindruckendes 6,9 Zoll Dynamic AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate, das für eine flüssige und brillante Anzeige sorgt. Der leistungsstarke Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor und bis zu 16 GB RAM garantieren eine außergewöhnliche Performance, während der 5.000 mAh Akku mit 45W Schnellladung für langanhaltende Nutzung sorgt.
Wichtigste Fakten:
6,9 Zoll Dynamic AMOLED 2X Display für brillante Farben und hohe Helligkeit
200-MP-Hauptkamera und 50-MP-Ultraweitwinkel für erstklassige Fotoqualität
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Prozessor für extrem schnelle Leistung
Bis zu 1 TB Speicheroptionen für mehr als genug Platz
KI-gestützte Fotografie mit beeindruckendem Zoom und Stabilisierung
Das Google Pixel 10 Pro, erschienen im Herbst 2025, bietet herausragende Leistung mit dem Google Tensor G5-Prozessor und 16 GB RAM. Es kommt mit einem 6,3-Zoll-LTPO-OLED-Display (1–120 Hz, 3.300 cd/m² Spitzenhelligkeit) und einer 50-MP-Weitwinkelkamera. Der 4.870-mAh-Akku unterstützt 30-W-Schnellladung und kabelloses Laden.
Wichtigste Fakten:
Display: 6,3 Zoll, LTPO OLED, 1–120 Hz
Kamera: 50 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Tele
Prozessor: Google Tensor G5, 16 GB RAM
Akku: 4.870 mAh, 30W Schnellladung, kabelloses Laden
Speicher: Bis zu 1 TB UFS-Speicher
Sicherheit: Google VPN, Titan M2 Sicherheitschip
Das Xiaomi 15 Ultra zählt zu den besten Android-Smartphones auf dem Markt und beeindruckt mit einem herausragenden Leica-Quad-Kamerasystem, das mit einer 200-MP-Periskop-Telekamera und einer 50-MP-Hauptkamera für erstklassige Fotos sorgt. Angetrieben vom leistungsstarken Snapdragon 8 Elite Prozessor und 16 GB RAM ist es perfekt für Gaming und anspruchsvolle Anwendungen. Das 6,73 Zoll große AMOLED-Display mit 3.200 Nits Spitzenhelligkeit und der 5.410 mAh Akku mit 90W Schnellladung bieten ein außergewöhnliches Nutzungserlebnis.
Wichtigste Fakten:
6,73 Zoll AMOLED Display mit lebendiger Farbbrillanz
WQHD+ Auflösung (3.220 x 1.440 Pixel) für gestochen scharfe Bilder
Hervorragende Quad-Kamera, entwickelt in Kooperation mit Leica
5.410 mAh Akku für langanhaltende Nutzung
Leistungsstarker Snapdragon 8 Elite Prozessor mit acht Kernen
Superschnelles Aufladen mit bis zu 90 Watt
Das Galaxy Z Fold7 ist ein leistungsstarkes Falt-Smartphone mit zwei Displays. Das Hauptdisplay misst 8 Zoll, das Frontdisplay 6,5 Zoll. Beide sind Dynamic AMOLED 2x-Panels mit 120 Hz und bis zu 2.600 Nits punktueller Spitzenhelligkeit.
Für Tempo sorgt der Snapdragon 8 Elite, je nach Speicherkapazität mit 12 oder 16 GB RAM. Der 4.400 mAh Akku bietet gute Laufzeiten und lässt sich mit 25 Watt schnell aufladen.
Die 200-MP-Hauptkamera liefert zusammen mit Ultraweitwinkel und Teleobjektiv starke Ergebnisse. Zusätzlich gibt es zwei Frontkameras mit jeweils 10 MP für Selfies und Videocalls.
Wichtigste Fakten:
8-Zoll-Hauptdisplay + 6,5-Zoll-Frontdisplay
Adaptive 120 Hz, bis 2.600 Nits
Triple-Kamera: 200 MP + 12 MP + 10 MP
Zwei Frontkameras mit 10 MP
Snapdragon 8 Elite, bis 16 GB RAM
4.400 mAh Akku mit 25-Watt-Schnellladen
IP48-zertifiziert
Das Galaxy S25 Edge ist schlank, modern und technisch auf dem neuesten Stand. Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display zeigt Inhalte gestochen scharf. Der Snapdragon 8 Elite sorgt zusammen mit 12 GB RAM für schnelle Reaktionen.
Die 200-MP-Hauptkamera unterstützt Zoom, Nachtmodus und KI-Optimierung. Auch der Sound wird mithilfe von Galaxy AI automatisch verbessert.Dank intelligenter Energieverwaltung hält der 3.900-mAh-Akku lange durch.
Besonders praktisch: die neue Benutzeroberfläche One UI 7 mit personalisierten Tagesbriefings.
Wichtigste Fakten:
6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2x
200-MP-Kamera mit AI-Unterstützung
Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM
3.900 mAh Akku
IP68-zertifiziert
One UI 7 mit Galaxy AI
Das Google Pixel 10 Pro Fold bietet innovative Flexibilität mit einem 6,4-Zoll-äußeren OLED-Display und einem beeindruckenden 7,2-Zoll-Super Actua-Flex-Innendisplay. Es wird vom Google Tensor G5-Prozessor und 16 GB RAM angetrieben, was eine blitzschnelle Performance garantiert. Die 48-MP-Weitwinkelkamera, 10,5-MP-Ultraweitwinkelkamera und 10,8-MP-Telekamera mit 5-fach optischem Zoom sorgen für beeindruckende Fotos. Der 5.015-mAh-Akku unterstützt 30-W-Schnellladung und kabelloses Laden.
Wichtigste Fakten:
Display: 6,4 Zoll äußeres OLED, 7,2 Zoll Super Actua-Flex Innendisplay, 60–120 Hz
Kamera: 48-MP-Weitwinkel, 10,5-MP-Ultraweitwinkel, 10,8-MP-Teleobjektiv mit 5x Zoom
Prozessor: Google Tensor G5, 16 GB RAM
Akku: 5.015 mAh, 30W Schnellladung, kabelloses Laden
Speicher: Bis zu 1 TB UFS-Speicher
Das Motorola razr 60 Ultra bietet herausragende Leistung mit dem Qualcomm Oryon-Prozessor und 16 GB RAM, ideal für anspruchsvolles Gaming und KI-Funktionen. Mit einer Triple-Kamera, die dreimal 50 MP umfasst, liefert es beeindruckende Fotos. Das Super-HD-Display sorgt für eine flüssige Darstellung, und die titanverstärkten Scharniere garantieren Langlebigkeit. Zudem ermöglicht der leistungsstarke Akku 36 Stunden Nutzung und schnelles Laden.
Wichtigste Fakten:
Qualcomm Oryon-Prozessor mit 16 GB RAM
Triple-Kamera (3x 50 MP)
Super-HD-Display (464 ppi, 165 Hz)
Titanverstärkte Scharniere aus chirurgischem Edelstahl
4.700 mAh Akku mit 68W-Turbo-Power und kabellosem Laden
Das Nothing Phone (3a) zählt zu den besten Android-Handys im Mittelklasse-Segment und überzeugt mit herausragender Leistung und nachhaltigem Design. Es bietet ein 6,77 Zoll großes Display mit 120 Hz Bildwiederholrate und einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits, was eine exzellente Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung ermöglicht. Der Snapdragon 7s Gen 3-Prozessor sorgt für schnelle Performance, während die Triple-Kamera und die 32-MP-Frontkamera brillante Fotos und Selfies liefern.
Wichtigste Fakten:
6,77 Zoll Display mit 120 Hz und 3.000 Nits Helligkeit
Snapdragon 7s Gen 3 mit 8/12 GB RAM
Triple-Kamera (50/8/50 MP) und 32 MP Frontkamera
5.000-mAh-Akku für bis zu 26 Stunden Videowiedergabe
Schnellladung mit 50 Watt
Das Samsung Galaxy A56 5G, im März 2025 vorgestellt, überzeugt mit einem 6,7 Zoll Super-AMOLED-Display, das mit 1.900 Nits auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar ist. Der Exynos 1480 Prozessor sorgt für solide Performance, ideal auch für Gaming. Mit einer 50 MP Triple-Kamera und einer 32 MP Frontkamera liefert es exzellente Fotos. Der 5.000-mAh-Akku unterstützt 45W Schnellladung.
Wichtigste Fakten:
6,7" Super AMOLED Display mit Full HD+ Auflösung für lebendige Farben
Exynos 1580 Octa-Core Prozessor für flotte Performance
50-MP-Triple-Kamera und 12-MP-Frontkamera für beeindruckende Fotos
45W Schnellladefunktion für blitzschnelles Aufladen
Bis zu 6 Jahre Software- und Sicherheitsupdates für langlebige Nutzung
5.000 mAh Akku für lange, ereignisreiche Tage
Vor allem die Flaggschiff-Smartphones der diversen Android-Hersteller punkten mit einer sehr guten Performance, hervorragenden Kameras und beeindruckenden Displays. Dazu zählen die Modelle der S25-Reihe und der ZFold6-Reihe von Samsung, das Google Pixel 10 Pro sowie das neue Xiaomi 15 Ultra.
Wem es wichtig ist, immer das neueste Modell zu besitzen, ist mit dem aktuellen Google Pixel 10 Pro, Samsung Galaxy Z Fold7, Google Pixel 10 Pro Fold und den S25-Modellen von Samsung oder dem neuen Xiaomi 15 gut bedient. Ältere Android-Smartphones wie das Samsung Galaxy S24+ oder das Google Pixel 9 Pro bieten allerdings auch eine gute Performance.
Ein gutes Android-Smartphone muss nicht unbedingt viel Geld kosten. So vereint beispielsweise das Samsung Galaxy A56 hervorragende Features mit einem vergleichsweise kleinen Preis.
©Foto: Xiaomi, Google, Samsung