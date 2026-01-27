Du suchst ein neues Smartphone und fragst Dich, welches das beste Android-Handy ist? freenet hat die Antwort.

Platz 1: Samsung Galaxy S25 Ultra

Das Samsung Galaxy S25 Ultra gehört zu den besten Android-Handys und überzeugt mit einem leistungsstarken Gesamtpaket. Es bietet ein beeindruckendes 6,9 Zoll Dynamic AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate, das für eine flüssige und brillante Anzeige sorgt. Der leistungsstarke Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor und bis zu 16 GB RAM garantieren eine außergewöhnliche Performance, während der 5.000 mAh Akku mit 45W Schnellladung für langanhaltende Nutzung sorgt. Wichtigste Fakten: 6,9 Zoll Dynamic AMOLED 2X Display für brillante Farben und hohe Helligkeit

200-MP-Hauptkamera und 50-MP-Ultraweitwinkel für erstklassige Fotoqualität

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Prozessor für extrem schnelle Leistung

Bis zu 1 TB Speicheroptionen für mehr als genug Platz

KI-gestützte Fotografie mit beeindruckendem Zoom und Stabilisierung

Platz 2: Google Pixel 10 Pro Das Google Pixel 10 Pro, erschienen im Herbst 2025, bietet herausragende Leistung mit dem Google Tensor G5-Prozessor und 16 GB RAM. Es kommt mit einem 6,3-Zoll-LTPO-OLED-Display (1–120 Hz, 3.300 cd/m² Spitzenhelligkeit) und einer 50-MP-Weitwinkelkamera. Der 4.870-mAh-Akku unterstützt 30-W-Schnellladung und kabelloses Laden. Wichtigste Fakten: Display: 6,3 Zoll, LTPO OLED, 1–120 Hz

Kamera: 50 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Tele

Prozessor: Google Tensor G5, 16 GB RAM

Akku: 4.870 mAh, 30W Schnellladung, kabelloses Laden

Speicher: Bis zu 1 TB UFS-Speicher

Sicherheit: Google VPN, Titan M2 Sicherheitschip

Platz 3: Xiaomi 15 Ultra

Das Xiaomi 15 Ultra zählt zu den besten Android-Smartphones auf dem Markt und beeindruckt mit einem herausragenden Leica-Quad-Kamerasystem, das mit einer 200-MP-Periskop-Telekamera und einer 50-MP-Hauptkamera für erstklassige Fotos sorgt. Angetrieben vom leistungsstarken Snapdragon 8 Elite Prozessor und 16 GB RAM ist es perfekt für Gaming und anspruchsvolle Anwendungen. Das 6,73 Zoll große AMOLED-Display mit 3.200 Nits Spitzenhelligkeit und der 5.410 mAh Akku mit 90W Schnellladung bieten ein außergewöhnliches Nutzungserlebnis. Wichtigste Fakten: 6,73 Zoll AMOLED Display mit lebendiger Farbbrillanz

WQHD+ Auflösung (3.220 x 1.440 Pixel) für gestochen scharfe Bilder

Hervorragende Quad-Kamera, entwickelt in Kooperation mit Leica

5.410 mAh Akku für langanhaltende Nutzung

Leistungsstarker Snapdragon 8 Elite Prozessor mit acht Kernen

Superschnelles Aufladen mit bis zu 90 Watt

Platz 4: Samsung Galaxy Z Fold7 Das Galaxy Z Fold7 ist ein leistungsstarkes Falt-Smartphone mit zwei Displays. Das Hauptdisplay misst 8 Zoll, das Frontdisplay 6,5 Zoll. Beide sind Dynamic AMOLED 2x-Panels mit 120 Hz und bis zu 2.600 Nits punktueller Spitzenhelligkeit.

Für Tempo sorgt der Snapdragon 8 Elite, je nach Speicherkapazität mit 12 oder 16 GB RAM. Der 4.400 mAh Akku bietet gute Laufzeiten und lässt sich mit 25 Watt schnell aufladen.

Die 200-MP-Hauptkamera liefert zusammen mit Ultraweitwinkel und Teleobjektiv starke Ergebnisse. Zusätzlich gibt es zwei Frontkameras mit jeweils 10 MP für Selfies und Videocalls. Wichtigste Fakten: 8-Zoll-Hauptdisplay + 6,5-Zoll-Frontdisplay

Adaptive 120 Hz, bis 2.600 Nits

Triple-Kamera: 200 MP + 12 MP + 10 MP

Zwei Frontkameras mit 10 MP

Snapdragon 8 Elite, bis 16 GB RAM

4.400 mAh Akku mit 25-Watt-Schnellladen

IP48-zertifiziert

Platz 5: Samsung Galaxy S25 Edge Das Galaxy S25 Edge ist schlank, modern und technisch auf dem neuesten Stand. Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display zeigt Inhalte gestochen scharf. Der Snapdragon 8 Elite sorgt zusammen mit 12 GB RAM für schnelle Reaktionen. Die 200-MP-Hauptkamera unterstützt Zoom, Nachtmodus und KI-Optimierung. Auch der Sound wird mithilfe von Galaxy AI automatisch verbessert.Dank intelligenter Energieverwaltung hält der 3.900-mAh-Akku lange durch.

Besonders praktisch: die neue Benutzeroberfläche One UI 7 mit personalisierten Tagesbriefings. Wichtigste Fakten: 6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2x

200-MP-Kamera mit AI-Unterstützung

Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM

3.900 mAh Akku

IP68-zertifiziert

One UI 7 mit Galaxy AI

Platz 6: Google Pixel 10 Pro Fold Das Google Pixel 10 Pro Fold bietet innovative Flexibilität mit einem 6,4-Zoll-äußeren OLED-Display und einem beeindruckenden 7,2-Zoll-Super Actua-Flex-Innendisplay. Es wird vom Google Tensor G5-Prozessor und 16 GB RAM angetrieben, was eine blitzschnelle Performance garantiert. Die 48-MP-Weitwinkelkamera, 10,5-MP-Ultraweitwinkelkamera und 10,8-MP-Telekamera mit 5-fach optischem Zoom sorgen für beeindruckende Fotos. Der 5.015-mAh-Akku unterstützt 30-W-Schnellladung und kabelloses Laden. Wichtigste Fakten: Display: 6,4 Zoll äußeres OLED, 7,2 Zoll Super Actua-Flex Innendisplay, 60–120 Hz

Kamera: 48-MP-Weitwinkel, 10,5-MP-Ultraweitwinkel, 10,8-MP-Teleobjektiv mit 5x Zoom

Prozessor: Google Tensor G5, 16 GB RAM

Akku: 5.015 mAh, 30W Schnellladung, kabelloses Laden

Speicher: Bis zu 1 TB UFS-Speicher

Platz 7: Motorola razr60 Ultra Das Motorola razr 60 Ultra bietet herausragende Leistung mit dem Qualcomm Oryon-Prozessor und 16 GB RAM, ideal für anspruchsvolles Gaming und KI-Funktionen. Mit einer Triple-Kamera, die dreimal 50 MP umfasst, liefert es beeindruckende Fotos. Das Super-HD-Display sorgt für eine flüssige Darstellung, und die titanverstärkten Scharniere garantieren Langlebigkeit. Zudem ermöglicht der leistungsstarke Akku 36 Stunden Nutzung und schnelles Laden. Wichtigste Fakten: Qualcomm Oryon-Prozessor mit 16 GB RAM

Triple-Kamera (3x 50 MP)

Super-HD-Display (464 ppi, 165 Hz)

Titanverstärkte Scharniere aus chirurgischem Edelstahl

4.700 mAh Akku mit 68W-Turbo-Power und kabellosem Laden

Platz 8: Nothing Phone 3(a) Das Nothing Phone (3a) zählt zu den besten Android-Handys im Mittelklasse-Segment und überzeugt mit herausragender Leistung und nachhaltigem Design. Es bietet ein 6,77 Zoll großes Display mit 120 Hz Bildwiederholrate und einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits, was eine exzellente Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung ermöglicht. Der Snapdragon 7s Gen 3-Prozessor sorgt für schnelle Performance, während die Triple-Kamera und die 32-MP-Frontkamera brillante Fotos und Selfies liefern. Wichtigste Fakten: 6,77 Zoll Display mit 120 Hz und 3.000 Nits Helligkeit

Snapdragon 7s Gen 3 mit 8/12 GB RAM

Triple-Kamera (50/8/50 MP) und 32 MP Frontkamera

5.000-mAh-Akku für bis zu 26 Stunden Videowiedergabe

Schnellladung mit 50 Watt

Platz 9: Samsung Galaxy A56 5G Das Samsung Galaxy A56 5G, im März 2025 vorgestellt, überzeugt mit einem 6,7 Zoll Super-AMOLED-Display, das mit 1.900 Nits auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar ist. Der Exynos 1480 Prozessor sorgt für solide Performance, ideal auch für Gaming. Mit einer 50 MP Triple-Kamera und einer 32 MP Frontkamera liefert es exzellente Fotos. Der 5.000-mAh-Akku unterstützt 45W Schnellladung. Wichtigste Fakten: 6,7" Super AMOLED Display mit Full HD+ Auflösung für lebendige Farben

Exynos 1580 Octa-Core Prozessor für flotte Performance

50-MP-Triple-Kamera und 12-MP-Frontkamera für beeindruckende Fotos

45W Schnellladefunktion für blitzschnelles Aufladen

Bis zu 6 Jahre Software- und Sicherheitsupdates für langlebige Nutzung

5.000 mAh Akku für lange, ereignisreiche Tage

Beste Android-Handys: Häufig gestellte Fragen Welches Android-Handy ist momentan das Beste? Vor allem die Flaggschiff-Smartphones der diversen Android-Hersteller punkten mit einer sehr guten Performance, hervorragenden Kameras und beeindruckenden Displays. Dazu zählen die Modelle der S25-Reihe und der ZFold6-Reihe von Samsung, das Google Pixel 10 Pro sowie das neue Xiaomi 15 Ultra. Welches Android-Handy sollte ich 2026 kaufen? Wem es wichtig ist, immer das neueste Modell zu besitzen, ist mit dem aktuellen Google Pixel 10 Pro, Samsung Galaxy Z Fold7, Google Pixel 10 Pro Fold und den S25-Modellen von Samsung oder dem neuen Xiaomi 15 gut bedient. Ältere Android-Smartphones wie das Samsung Galaxy S24+ oder das Google Pixel 9 Pro bieten allerdings auch eine gute Performance. Welches Android-Handy hat aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Ein gutes Android-Smartphone muss nicht unbedingt viel Geld kosten. So vereint beispielsweise das Samsung Galaxy A56 hervorragende Features mit einem vergleichsweise kleinen Preis. ©Foto: Xiaomi, Google, Samsung

