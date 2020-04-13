Urlaub zum Entspannen? Nicht für dein Smartphone! Wenn du den ganzen Tag unterwegs bist und Sehenswürdigkeiten besuchst, die Foto-App nutzt, mithilfe des Handys navigierst und am Ende vielleicht noch mobil bezahlst, kann das Gerät am Ende ganz schön ächzen.

Soll dir unterwegs nicht der Strom ausgehen, sind Powerbanks sinnvoll. Damit kannst du unterwegs deinen Akku laden, wenn gerade keine Steckdose zur Hand ist – zum Beispiel am Strand oder während einer Wanderung. Aber aufgepasst: Wenn du mit einer Powerbank im Gepäck fliegst, gibt es einiges zu beachten.

Darf die Powerbank mit ins Flugzeug?

Eines vorweg: Die Entscheidung, welche elektronischen Geräte du mit ins Flugzeug nehmen darfst, liegt bei der Fluggesellschaft. Eine allgemeine Vorgabe zur Frage, ob Powerbanks mit ins Flugzeug dürfen, gibt es nicht.

Die International Air Transport Association (IATA) hat allerdings Empfehlungen zu diesem Thema herausgegeben, an denen sich viele Fluggesellschaften orientieren. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Powerbanks mit einer Kapazität von maximal 100 Wattstunden (Wh) dürfen ohne Genehmigung mit ins Flugzeug genommen werden.

Powerbanks mit einer Kapazität zwischen über 100 und 160 Wh müssen vorher bei der Fluggesellschaft angemeldet und genehmigt werden.

Die Anzahl an Powerbanks pro Person ist auf zwei Stück begrenzt.

Auf diese Empfehlungen kannst du dich am Flughafen aber nicht berufen – jede Fluggesellschaft entscheidet für sich selbst, wie sie mit Powerbanks verfährt. Erkundige dich deshalb immer rechtzeitig, wie die Bestimmungen bei der von dir genutzten Gesellschaft lauten.

