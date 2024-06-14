Handy der Zukunft: Was ist technisch möglich?
Du bist neugierig, wie das Handy der Zukunft aussehen könnte? Das freenet-Team wagt einen Blick auf die Zukunft der Handys.
Erinnerst Du Dich noch an den Marktstart des ersten Smartphones? Als Apple das erste iPhone im Jahr 2007 vorstellte, ahnte wohl kaum jemand, welche technischen Entwicklungen die Smartphonewelt bis 2024 erleben würde. Ähnlich spannend ist auch die Frage, wie das Handy der Zukunft aussehen wird. Mit Blick auf die neuesten Patente und Forschungsergebnisse von Unternehmen sowie Hochschulen und Technologiezentren wagt freenet einen Blick in die Zukunft. Erfahre schon heute, welche Technologien das Handy der Zukunft nutzen könnte, wie sich das Design verändern könnte und welche spannenden Handy-Innovationen uns in Zukunft erwarten werden.
Eine erste Vorstellung von gravierenden Veränderungen beim Design liefern Hersteller von Smartphones bereits. Noch ist der Anteil faltbarer Handys am Markt sehr gering. Das könnte sich allerdings schnell ändern. Aktuelle Spitzenreiter unter den Foldable-Modellen sind die Modelle der Reihe Galaxy Z Flip von Samsung, wie das brandneue Galaxy Z Flip7 und das Galaxy Z Fold7. Andere Hersteller wie Motorola und Huawei ziehen jedoch bereits nach und auch um Apple ranken sich zahlreiche Gerüchte. Laut Insidern soll der amerikanische Konzern ebenfalls bereits an einem Smartphone mit faltbarem Display arbeiten.
Eine weitere, recht wahrscheinliche Tendenz für Handys der Zukunft mit Blick auf mögliche Designs ist der Verzicht auf Tasten und Anschlüsse. Lange Zeit gehörte der Kopfhöhreranschluss zur Basisausstattung. Er fällt bereits bei immer mehr aktuellen Geräten weg. Dieser Trend könnte sich in Zukunft fortsetzen. Möglich wäre, dass Tasten am Gehäuse bald ganz der Vergangenheit angehören und auch die Zukunft des USB-C-Anschlusses ist ungewiss. Für einen Verzicht auf diesen Anschluss haben die chinesischen Unternehmen Meizu und Vivo bereits technische Voraussetzungen entwickelt.
Lag die technisch machbare Grenze der Bildwiederholrate lange Zeit bei 60 Hertz, erscheinen seit kurzem immer mehr Spitzen-Smartphones mit deutlich besseren Werten von bis zu 120 Hertz. Hier gibt es jedoch noch Entwicklungspotenzial, denn im Bereich der Monitore für Gaming-PCs belaufen sich Spitzenwerte bereits auf 360 Hertz. Wichtig ist die Bildwiederholrate für die flüssige Darstellung von Inhalten, wie etwa beim Zocken und der Videowiedergabe. Durchaus realistisch ist auch, dass Du bei Deinem Handy der Zukunft Hologramme betrachtest. Sollte sich das holografische Display durchsetzen, schweben die dreidimensional dargestellten Inhalte in der Luft und lassen sich ohne 3D-Brille aus allen Perspektiven betrachten.
Wie könnten neue Standards für Konnektivität bei einem Handy der Zukunft aussehen? Sicher ist, dass auf 5G irgendwann 6G folgen wird. Wie viel Zeit bis dahin jedoch noch vergeht, bleibt allerdings abzuwarten. Ein Sprung von 5G auf 6G würde bedeuten, dass in gleicher Zeit die 50-fache Datenmenge übertragen werden kann. Erste Forschungen führt der Smartphone-Hersteller Samsung bereits in Kooperation mit der Universität in Kalifornien durch. Spannend könnte auch werden, wie Du Dein Smartphone in Zukunft aufladen wirst. Bisher ist das nur kabelgebunden oder kabellos durch Kontakt zu einer Ladestation möglich. Hier geht der Trend hin zu Over-the-Air-Lösungen. Dabei werden Funkwellen zum Aufladen des Geräts genutzt. Du könntest also unterwegs ganz ohne Kabel nebenbei Dein Handy der Zukunft laden und müsstest wahrscheinlich nie wieder einen leeren Akku befürchten.
Ob das Handy der Zukunft es mit einer digitalen Spiegelreflexkamera aufnehmen kann, steht bisher noch in den Sternen. Die professionellen Kameras von Marken wie Canon oder Sony arbeiten mit deutlich größeren Sensoren und die haben entscheidenden Einfluss auf die Bildqualität. Für Optimierungen der Kameratechnik bei den Handys der Zukunft dürfte also wichtig sein, ob es den Herstellern gelingt, größere Sensoren sinnvoll in ihre künftigen Smartphones zu integrieren.
Einfluss auf die Zukunft der Handys hat schlussendlich auch, welche Entwicklungen im Bereich KI stattfinden. Schon jetzt setzen Hersteller auf den umfangreichen Einsatz künstlicher Intelligenz, beispielsweise für die Bildbearbeitung, Echtzeit-Übersetzung von Telefonaten und vieles mehr. Samsung hat erst kürzlich mit Galaxy AI eine eigene KI vorgestellt und direkt auf den neuesten Spitzenmodellen eingesetzt. Hier werden andere Hersteller sicherlich bereits in naher Zukunft nachziehen müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Denkbar ist, dass KI künftig in der Lage ist, Emotionen richtig zu deuten und basierend darauf Entscheidungen zu treffen. Auch ist vorstellbar, dass eine bessere Vernetzung mit smarten Home-Systemen und anderen Geräten möglich wird. Vieles ist heute schon möglich, wie Du im Folgenden sehen kannst:
|Funktion
|Gegenwärtiger Stand
|Zukunftsperspektive
|Bildbearbeitung – KI kann Fotos und Videos automatisch optimieren.
|Bereits weit verbreitet in vielen Smartphones.
|Noch präzisere Anpassungen und automatische Stilübertragungen.
|Echtzeit-Übersetzung – für Telefonate und Nachrichten
|Erste Versionen verfügbar, z.B. Google Translate.
|Nahtlose, akzentfreie Übersetzungen in allen Sprachen.
|Emotionserkennung – KI könnte Emotionen erkennen und darauf basierend Entscheidungen treffen.
|Erste Forschungsansätze in KI-Assistenten wie Google Assistant und Alexa.
|Erkennung subtilerer Emotionen und personalisierte Reaktionen.
|Vernetzung – mit smarten Home-Systemen und anderen Geräten.
|Basisfunktionen in Smart Home-Systemen integriert.
|Vollständig integrierte Ökosysteme, die vorausschauend agieren.
|Assistenz – KI lernt individuelle Vorlieben und Verhaltensmuster, um besser auf Nutzerbedürfnisse einzugehen.
|Personalisierte Empfehlungen und Routine-Vorschläge.
|Komplett personalisierte Erlebnisse und prädiktive Assistenz.
|Gesundheitsüberwachung von Vitaldaten und Gesundheitszustand durch KI.
|Grundlegende Funktionen wie Schlaf, Schrittzähler und Herzfrequenzmessung
|Erweiterte Gesundheitsanalysen und präventive Maßnahmen.
|Autonome Interaktionen - KI kann eigenständig Termine vereinbaren und Aufgaben erledigen.
|Grundlegende Automatisierungen wie Kalendereinträge
|Vollständige Autonomie bei Routineaufgaben und komplexen Interaktionen.
Sichere Vorhersagen dazu, wie ein typisches Handy im Jahr 2030 oder 2035 aussehen könnte, lassen sich leider nicht machen. Zu den wahrscheinlichen technischen Entwicklungen beim Handy der Zukunft gehören:
deutlich mehr faltbare Smartphones auf dem Markt
6G als neuer Standard für Konnektivität
bessere Bildwiederholraten beim Display und Hologramme
Auflademöglichkeit für Akkus per Funk
deutliche Ausweitung der KI-Funktionen
Egal, was die Zukunft der Handys tatsächlich bringt, mit Stillstand bei der technischen Ausstattung ist definitiv nicht zu rechnen.
