Die nächste Generation der weltweit meistverkauften Smartwatch ist da. Die Apple Watch Series 9 kommt mit neuen Funktionen und Standards für den Umweltschutz. freenet vergleicht das neue Modell mit der Apple Watch Series 8 und zeigen Dir die Unterschiede und Verbesserungen.

2014 hatte die Apple Watch Premiere. Seit September 2023 ist bereits die neunte Generation erhältlich. Die Apple Watch Series 9 tritt als Nachfolger der Series 8 auf und bietet einige Verbesserungen. Neuer Chip: On-Device-Siri, Double-Tap, Genaue Suche Die Apple Watch Series 9 ist mit einem neuen, leistungsstärkeren Chip ausgestattet, dem S9 SiP (System in Package). Dieser Chip ist eine Weiterentwicklung des in der Series 8 verwendeten S8 SiP und ermöglicht schnellere Leistung und die Handhabung komplexerer Aufgaben im Bereich künstliche Intelligenz. Der S9 SiP ist der bislang leistungsstärkste Smartwatch-Chip von Apple, mit einer 60-prozentigen Erhöhung der Transistorendichte und einer um 30 Prozent schnelleren Grafikprozessor. Die Technologie des S9 basiert auf dem A15-Chip, der erstmals in den iPhone-13-Modellen verwendet wurde, allerdings handelt es sich um eine Neuentwicklung für die Apple Watch, keine Umbenennung. Der S9-Chip verfügt über eine 4-Kern-Neural-Engine, die die Diktiergenauigkeit im Vergleich zur Apple Watch Series 8 um knapp 30 Prozent verbessert und die On-Device-Verarbeitung von Siri für gängige Befehle ermöglicht. Das bedeutet, dass Du Siri-Anfragen direkt auf dem Gerät bearbeiten kannst, was zu schnelleren und zuverlässigeren Antworten führt, im Gegensatz zur Series 8, die noch auf eine Cloud-Verbindung angewiesen ist. Darüber hinaus ermöglicht der leistungsstärkere Chip die Bedienung der Series 9 erstmals durch Doppeltipp-Geste. Diese Geste erlaubt es Benutzer:innen, durch doppeltes Tippen von Daumen und Zeigefinger zusammen verschiedene Aktionen auszuführen, wie das Annehmen von Anrufen, Stoppen von Alarmen und Öffnen von Benachrichtigungen, ohne das Display zu berühren.

Die neue Doppeltipp-Geste ist mit der Veröffentlichung von watchOS 10.1 auf der Apple Watch Series 9 verfügbar. (Bild: Apple)

Im Gegensatz zur Apple Watch Series 8 erhält die Series 9 einen fortschrittlicheren Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, der die „Genaue Suche“-Funktion ermöglicht. Mit dieser Funktion kann die Apple Watch Series 9 euer iPhone 15 orten, indem es die ungefähre Distanz und Richtung anzeigt. Diese Funktion ist exklusiv für die Kombination der Apple Watch Series 9 oder Ultra 2 mit einem iPhone 15, da nur diese Geräte mit U2-Chip ausgestattet sind. Der verbesserte Ultrabreitband-Chip optimiert auch die Interaktion zwischen der Apple Watch und dem HomePod. Näherst Du Dich mit der Apple Watch einem HomePod, der Musik abspielt, auf bis zu vier Meter, aktiviert die Apple Watch automatisch die „Jetzt läuft“-Funktion zur Mediensteuerung. Design und Ausstattung: Helleres Display, mehr Speicher und eine neue Farbe Wie gewohnt hast Du bei der Apple Watch Series 9 die Wahl zwischen einer Aluminium- oder Edelstahlausführung jeweils in den Gehäusegrößen 41 oder 45 Millimeter. Beim Design der Series 9 hat Apple Rosé als eine neue Farboption für die Aluminium-Modelle eingeführt. Diese Farbe ergänzt die bereits bestehenden Farben Polarstern, Mitternacht, Silber und Rot. Die Edelstahlmodelle erhälst Du in den Farben Gold, Silber und Graphit. Die Series 9 zeichnet sich auch durch eine deutliche Steigerung der Displayhelligkeit aus, die mit bis zu 2.000 Nits doppelt so hoch ist wie bei der Series 8. Ebenfalls verdoppelt hat Apple den Speicherplatz von 32 auf 64 Gigabyte.

Neue Farbe: Das Aluminiummodell der Apple Watch Series 9 ist jetzt auch in Rosé (links) erhältlich. (Bild: Apple)

Gewohnte Gesundheitsfunktionen und gleiche Laufzeit bei mehr Leistung Die Apple Watch Series 9 behält die Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen der Series 8 bei, einschließlich des Temperatur- und Blutsauerstoffsensors sowie des elektrischen und des optischen Herzsensors. Ebenso sind die Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz, unregelmäßigem Herzrhythmus, die EKG-App und das Schlafphasentracking vorhanden. Beide Uhren bieten internationale Notrufe, Notruf SOS, Unfallerkennung und Sturzerkennung und sind bis zu 50 Meter wassergeschützt. Bei der Konnektivität unterstützen Series 9 und Series 8 LTE und UMTS, WLAN 4 (802.11n) und Bluetooth 5.3. Und sie verfügen über GPS/GNSS, einen Kompass und einen immer aktiven Höhenmesser. Eingebaute Lautsprecher und Mikrofone sind standardmäßig enthalten.

Apple bietet die Edelstahlvariante der Series 9 in den Farben Graphit, Silber und Gold an. (Bild: Apple)

Die Apple Watch Series 9 und die Series 8 haben beide eine ähnliche Batterielaufzeit. Beide Modelle bieten bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit im Normalbetrieb und bis zu 36 Stunden im Energiesparmodus. Dies bedeutet, dass trotz der Verbesserungen in der Series 9, wie einer höheren Displayhelligkeit und einem leistungsstärkeren Prozessor, die Batterielaufzeit im Vergleich zur Series 8 unverändert geblieben ist. Beide Modelle unterstützen schnelles Laden. Ein weiterer Schritt zur Klimaneutralität Die Bemühungen von Apple um Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden auch bei der Apple Watch Series 9 sichtbar. Ausgewählte Kombinationen aus Gehäuse und Armband der Series 9 sind CO2-neutral. Dies gilt für alle Aluminium-Modelle der Series 9, wenn ihr sie mit einem neuen Sport Loop kombiniert. Diese Modelle erfüllen strenge Kriterien, wie 100 Prozent sauberen Strom für Herstellung und Produktnutzung, 30 Prozent recyceltes oder erneuerbares Material nach Gewicht und 50 Prozent des Versands ohne Lufttransport. Darüber hinaus verwendet die Apple Watch Series 9 recycelte Metalle in Schlüsselkomponenten, einschließlich 100 Prozent recyceltem Aluminium für das Gehäuse. Leder ersetzt Apple durch FineWoven, ein neues Textil aus 68 Prozent recyceltem Material. FineWoven wird unter anderem für einige Apple-Watch-Bänder verwendet. Alle Maßnahmen sind Teil der „Apple 2030“-Initiative, die darauf abzielt, bis 2030 CO2-Neutralität über die gesamte Wertschöpfungskette von Apple zu erreichen.

Das neue Ultrabreitband der zweiten Generation sorgt für ein verbessertes Zusammenspiel von Apple Watch und HomePod. (Bild: Apple)

Fazit: Ein Sprung für Technikbegeisterte und Umweltbewusste Die Apple Watch Series 9 ist besonders für Besitzer:innen älterer Modelle wie der Series 7 oder früher interessant, da sie erweiterte Gesundheits- und Fitnessfunktionen bietet. Für Nutzer:innen der Series 8 sind die Unterschiede weniger bedeutend, obwohl der leistungsstarke S9-Chip und die innovativen Doppeltipp-Gesten Technikbegeisterte ansprechen könnten. Die Series 9 ist zudem eine attraktive Option für umweltbewusste Verbraucher:innen, da sie als CO2-neutrales Produkt mit recycelten Materialien und nachhaltigen Herstellungsverfahren aufwartet. Foto:©Apple

Maro Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor. Alle Artikel aufrufen