Endlich – das neue iPhone! Und das kann gleich doppelt für Freude sorgen. Denn wer sich über das aktuelle Topmodell freut, hat mit dem alten Gerät zugleich ein wunderbares Geschenk für andere Familienmitglieder. Denn selbst ein fünf Jahre altes iPhone 8 aus dem Jahr 2017 funktioniert mit dem aktuellen iOS 16. Sicherheits-Updates gibts für mindestens ein weiteres Jahr. Gute Voraussetzungen, die alte Hardware noch ein wenig weiter zu nutzen, bevor dieses recycelt wird.

Tipp: Mit einem frischen Akku und einer neuen Hülle fühlt sich selbst ein altes iPhone wieder wie neu an. Doch egal ob neu oder alt: Die Einrichtung ist schnell erledigt. Wir von freenet zeigen, wie's geht.

Erstkonfiguration – aber richtig!

Wer das iPhone komplett frisch einrichten möchte, wählt nach dem Einschalten unter Manuell konfigurieren einfach Keine Apps & Daten übertragen. Danach verbindest Du Dich mit dem WLAN um das iPhone zu aktivieren. Schritt drei ist die Einrichtung einer Apple ID. Das ist der Login für App Store, iCloud und andere Apple-Dienste. Hier bietet Apple zwei Optionen:

Wenn Du Deine bisherige E-Mail-Adresse weiterverwenden willst, trage diese einfach ein und registriere Dich.

Alternativ holst Du Dir eine neue, kostenlose iCloud-Adresse. Die gibt’s übrigens nur bei der Einrichtung eines neuen Apple-Geräts. Drei kleine aber feine Unterschiede: Nur mit einer iCloud-Adresse kannst Du „ E-Mail-Adresse verbergen”, Aliasse und eigene E-Mail-Domains verwenden.

Wenn Du die Einrichtung später vornehmen willst, tippst Du einfach auf „Passwort vergessen oder noch keine Apple-ID?“ und dann auf „Später in den Einstellungen konfigurieren“.

Jetzt fehlen noch ein paar letzte Schritte, bis Du endlich loslegen kannst:

Aktiviere Automatische Updates , damit Deine Geräte ohne manuelle Kontrolle Updates erhalten. Das ist besonders wichtig, um Sicherheitslücken schnellstmöglich zu stopfen.

iMessage , Apples WhatsApp-Alternative, aktiviert sich im Hintergrund automatisch. Einmal eingeschaltet, erkennt Dein iPhone selbständig, ob Du Dein iPhone nutzst (blaue Sprechblase) oder ob Du eine klassische SMS mit grüner Sprechblase empfängst. Blaue Nachrichten sind komplett kostenfrei und erlauben auch den Versand von Anhängen wie Fotos und Videos. Den Videodienst FaceTime nutzst Du nach Aktivierung direkt aus der Telefon- oder Kontakte-App heraus.

Die Ortungsdienste und Datenschutz und Sicherheit benötigst Du zum Beispiel zum automatischen Einstellen der Uhrzeit, aber auch für Kartendienste. Schalte diese unbedingt ein.

Mit anonymen Analysedaten hilfst Du Apple und Entwicklern dabei, iOS und Apps zu optimieren. Einschalten lohnt sich!

Mit „Hey Siri“ bedienst Du Dein iPhone per Sprache. Beispielsweise kannst Du nach erfolgter Einrichtung fragen „Hey Siri, wie wird das Wetter?“

Die Bildschirmzeit hilft vor allem Eltern, Kinder bei der Smartphone-Nutzung zu unterstützen. Doch dazu später mehr.

Abschließend entscheidest Du Dich noch für ein helles oder dunkles Design oder aber Du lässt das iPhone automatisch anhand der Tageszeit den Look wählen. Wer möchte, kann zudem noch den Anzeigezoom einstellen, damit Text und Bilder etwas größer erscheinen.

TouchID und FaceID: Ist das sicher?

Mit dem Fingerabdruckscanner TouchID in der Home-Taste auf einem iPhone SE oder dem Gesichtsscan auf allen anderen iPhones entsperrst Du das iPhone schneller, kaufst Apps ohne Passwort-Eingabe und verwendest Apple Pay. Die biometrische Authentifizierung richtest Du ebenfalls im Setup ein. Um die Sicherheit Deines Fingerabdrucks oder Gesichtsscans musst Du Dir keine Gedanken machen. Denn die Daten liegen sicher in der Secure Enclave, einem sicheren Subsystem auf dem iPhone, die die Sicherheit Deiner Daten gewährleistet.

Tipp: Für TouchID kannst Du weitere Fingerabdrücke einrichten, um so das iPhone wahlweise mit Zeigefinger oder Daumen zu entsperren.

Nach dem Setup: Automatisches Backup kontrollieren

Es ist für viele der GAU: Das iPhone ist plötzlich weg. Verloren, gestohlen oder im See versenkt. Dank iCloud sind alle Daten sicher. Wenn Du in den Einstellungen in Deinem iCloud-Account unter iCloud schaust, siehst Du, welche Daten die Software ständig online sichert: Fotos, iCloud-Mails, Kontakte, Erinnerungen, Safari-Lesezeichen und vieles mehr. Zusätzlich zur automatischen Synchronisierung lohnt sich das iCloud-Backup. Damit sicherst Du auch alle Einstellungen und kannst ein neues iPhone ganz einfach auf Basis eines Backups konfigurieren. Die Einrichtung des Backups ist schnell erledigt: Wenn Du bereits eine Apple ID im Setup eingerichtet hast, musst Du lediglich in die Einstellungen wechseln und ganz oben auf Deinen Namen tippen. Kontrolliere, ob unter iCloud das iCloud-Backup aktiv ist.

Von iPhone zu iPhone: Einfach mit „Schnellstart“

Wenn Du schon iPhone-Nutzer bist, ist das Setup ziemlich einfach: Dank „Schnellstart” überträgt das neue iPhone automatisch alle Daten vom alten iPhone über WLAN. Und das funktioniert so:

Schließe beide iPhones am Stromkabel an, da die Migration etwas Zeit beansprucht. Aktiviere auf dem alten iPhone Bluetooth und WLAN. Lege dann beide iPhones nebeneinander. Es erscheint ein Pop-up mit dem Titel „Schnellstart“. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm des neuen iPhones und verbinde dieses mit dem WLAN. Jetzt wählst Du welche Daten übertragen werden sollen. Je nach Datenmenge dauert das Kopieren aller Einstellungen und Inhalte etwa 30 Minuten bis eine Stunde.

Von Android zu iPhone

Für bisherige Nutzer von Googles Betriebssystem enthält das iPhone ebenfalls einen Assistenten, der sich um die Übernahme aller Daten kümmert. Dazu müssen aber zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein: Auf dem Android-Smartphone brauchst Du die „Auf iOS übertragen“-App und das neue iPhone muss über mindestens genau so viel Speicher verfügen wie das Android-Gerät. Wenn Du zum Beispiel eine SD-Karte verwendest, musst Du die dort vorhandenen Daten einberechnen. Handelt es sich dabei um Fotos, kannst Du diese alternativ bei einem Cloud-Anbieter speichern, beispielsweise in Google Fotos.

Praktisch: Google Fotos gibt’s auch für iOS! So kannst Du auch weiterhin Deine Online-Bibliothek bei Google nutzen.