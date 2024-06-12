Je leistungsstärker, schneller und besser Laptop, Desktop-Rechner und Tablets werden, umso mehr Daten entstehen. Spätestens wenn 10.000 Fotos in der virtuellen Galerie liegen oder mehrere leistungsstarke Programme parallel laufen, stellt sich die Frage: Welche Art von Festplatte ist die richtige, um große Mengen an Daten zu speichern oder die Arbeitsprozesse zu beschleunigen?

Grundsätzlich gibt es zwei Festplattentypen. Zum einen die herkömmliche Festplatte, auf Englisch „Hard Disk Drive“, bekannt als HDD. Zum anderen die neuere Technologie des „Solid State Drive“ oder auch SSD. Diese wird immer beliebter und läuft der HDD zunehmend den Rang ab – von 103 Millionen verkauften Exemplaren im Jahr 2015 auf geschätzte 243 Millionen im Jahr 2022 (Quelle: StorageNewsletter). Beide Speicherarten haben Vor- und Nachteile, da sie in ihrer Funktionsweise sehr unterschiedlich sind.

Funktionsweise und Unterschiede von HDDs und SSDs

Der große Unterschied liegt in der Bauweise.Die klassischen Festplattenlaufwerke bestehen aus empfindlichen, beweglichen Kleinteilen. HDDs speichern Daten auf rotierenden Magnetscheiben. Ähnlich wie bei einer Schallplatte bewegt sich ein mechanisches Ärmchen an die Stelle, an der die Daten gelesen oder geschrieben werden.

Der Name Solid State Drive hingegen deutet schon darauf hin, dass es sich hier um unbewegliche Speicherbausteine handelt. SSDs bestehen aus fest verarbeiteten Mikrochips, den Flash-Speichern, wie sie auch USB-Sticks nutzen. Sie speichern Daten mit Hilfe von elektrischer Spannung. Daher haben sie keine mechanischen Einzelteile, die verschleißen können.

Der optimale Zeitpunkt für den Umstieg auf eine SSD

Auf die Frage, ab wann eine SSD-Festplatte sinnvoll ist, gibt es keine pauschale Antwort. Aber abgesehen vom Preis gibt es wenig, das gegen eine SSD spricht. Wenn Du die Performance Deines Geräts – ob Laptop, Desktop-PC oder Konsole – steigern möchtest, liegst Du mit einer SSD richtig. Indem Du das Betriebssystem und weitere grundlegende Programme auf der SSD installierst, beschleunigst Du das Booten des Geräts enorm. Darüber hinaus bringen SSD-Festplatten weitere Vorteile mit sich.

SSD: schneller, leichter, robuster

Da SSDs keine mechanischen Teile haben, sind sie naturgemäß leichter und schon deshalb geeignet für den mobilen Gebrauch. Hier sind weitere Vorteile im Überblick:

Sie sind robuster und verkraften sogar Stürze, ohne dass es zu Datenverlust kommt. Sie werden daher gerne für Notebooks, Tablets und Smartphones verwendet.

Sie arbeiten geräuschlos, das mechanische Brummen der Magnetfestplatten entfällt.

Größter Pluspunkt: SSDs sind viel schneller als HDDs, viele unterschiedliche Daten werden schnell ausgelesen. Betriebssysteme und viele Programme funktionieren reibungsloser. Der Computer startet schneller als mit klassischen Festplatten.

Außerdem sind SSDs meist effizienter und verbrauchen weniger Strom – was auch die Akkulaufzeit bei mobilen Geräten verlängert.

Was ist beim Kauf von SSDs zu beachten?

Bei der Wahl einer SSD gibt es ein paar Punkte, die Du vorab klären solltest.

Der Anschluss : Um die interne Festplatte durch eine SSD zu ersetzen, muss Dein Gerät über die passende Schnittstelle verfügen. In der Regel funktioniert ein SATA-Anschluss (__S__erial AT __A__ttachment), der selbst bei alten Geräten vorhanden ist. Unterschiede liegen dann in der Datenübertragungsrate. Bei SATA-I liegt sie bei maximal 1,5 Gbit/s, SATA-II erreicht bis zu 3 Gbit/s und SATA-III bereits bei 6 Gbit/s. Um wirklich auf Geschwindigkeit zu kommen, sollte es daher schon ein SATA-II- oder -III-Anschluss sein. Wer über eine PCIe-Schnittstelle (__P__eripheral __C__omponent __I__nterconnect __E__xpress) verfügt, kann noch mehr Tempo reinbringen. Das macht sich allerdings auch gleich im Preis bemerkbar.

Der Formfaktor : Hierbei geht es um die Baugröße und Bauhöhe. Weit verbreitet sind 2,5 Zoll große SSDs. Diese sind in 7 oder 9,5 Millimeter Höhe erhältlich. Aufgepasst: Bei sehr dünnen Notebooks beispielsweise passen nur die 7 Millimeter hohen SSDs. Neben den 2,5-Zoll-SSDs gibt es auch SSDs mit dem Formfaktor M.2-2280. Diese sind deutlich kleiner (22 mm breit und 8 mm lang) und kommen ebenfalls in sehr flacher Hardware zur Anwendung.

Der Speicher : Neben den bautechnischen Spezifikationen ist die Frage der Speicherkapazität sicher die wichtigste. Ob als externes Speichermedium genutzt oder intern verbaut – SSDs gibt es mit einem Speicher von 128 Gigabyte bis hin zu mehreren Terabyte. Die Wahl hängt neben der finanziellen Frage vor allem vom Verwendungszweck ab. Möchtest Du nur das Betriebssystem oder grundlegende Systemprogramme auf der SSD installieren, reicht eine Kapazität von 256 Gigabyte wahrscheinlich aus. Anwender wie Gamer, Videofilmer und Designer, die große Datenmengen verarbeiten und speichern, sollten eher auf eine 1-Terabyte-SSD setzen.

Die Geschwindigkeit: Abhängig von der Art der Schnittstelle unterscheiden sich die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. SATA-III ermöglicht Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von rund 500 MB/s. Mit einer PCIe-Schnittstelle sind doppelt so hohe Werte möglich. Dieser Unterschied in der Performance macht sich allerdings auch wieder im Preis bemerkbar.

Lebensdauer von SSDs

Die Anzahl der Schreibvorgänge einer SSD ist aufgrund ihrer Funktionsweise begrenzt. Der TBW-Wert (Total Bytes Written oder auch Terabytes Written) gibt die Anzahl der möglichen Schreibzyklen an. Die Herstellerangaben liegen je nach Modell zwischen 1.000 und 100.000 Schreib-/Löschvorgängen. Entscheidend für die Anzahl der Schreibvorgänge – und damit auch für die Langlebigkeit der SSD – ist die verwendete Speichertechnik. SLC-Speicher (Singel Level Cell) speichern nur 1 Bit pro Zelle und erreichen damit das obere Ende der Skala. Sie sind allerdings auch sehr teuer und finden daher selten Anwendung. Häufiger verwendete Speichertechniken sind MLC (Multi Level Cell), TLC (Triple Level Cell) oder QLC (Quadruple Level Cell), die jeweils 2, 3 beziehungsweise 4 Bits in einer Zelle speichern. Dadurch nutzen sie schneller ab als ein SLC-Speicher. Durch fortschrittliche Verwaltungsmethoden wie Wear Leveling und Over-Provisioning können moderne SSDs eine Lebensdauer erreichen, die für die meisten Nutzer ausreichend ist. Allerdings halten auch diese Modelle in der Regel viele Jahre und häufig sogar länger als die eher konservativ berechneten Herstellerangaben.