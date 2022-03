Wie gut kennen Sie sich mit der deutschen Rechtschreibung aus? In unserem Quiz haben wir knifflige Fälle zusammengestellt: Testen Sie jetzt Ihr wissen in unserem Rechtschreib-Quiz .

Das Rechtschreib-Quiz:

Wie gut ist Ihre Rechtschreibung?

Fehler, die man immer wieder macht

Egal, wie gut Sie Deutsch in Wort und Schrift beherrschen, ob die Sprache Ihre Muttersprache ist oder nicht: Es gibt Fehler, die Sie immer wieder machen, Worte, bei denen Sie die Schreibweise immer wieder nachsehen müssen? Das geht wohl jedem Menschen so.

Manche Reime helfen dabei, sich Schreibweise. zu merken. Vor allem für Kinder, die das Schreiben erlernen, ist es von Vorteil. Beispiele hierfür sind: "Wer nämlich mit H schreibt ist dämlich" oder "Schreibe "ver-" und "vor-" mit Vogel-V, dann weiß jeder: Du bist schlau."

Diese Wörter wurden 2020 unter anderem in den neuen Duden aufgenommen:

Influencer

Klimanotstand

Ladesäule

Masernimpfung

Netflixserie

Elektroscooter

oldschool

Alltagsrassismus

Chiasamen

Dieselaffäre

Flugscham

Hatespeech

rechtsterroristisch

Gänsehautmoment

Erklärvideo

Fridays for Future

Covid-19

Durchimpfungsrate

Atemschutzmaske

Shishabar

transgender

helikoptern

Social Distancing

Ansteckungskette

Uploadfilter

Videobeweis

Whatsapp-Gruppe

Zwinkersmiley

Lockdown

Fremdwörter: Besonders schwierig

Zusätzlich haben sich seit jeher Fremdwörter in die deutsche Sprache eingeschlichen, deren Schreibweise. Herausforderungen mit sich bringen.

So kommt das doppelte K im Deutschen eigentlich nicht vor, doch in "akkreditieren", vom Französischen Wort "accréditer", dann doch.

Auch Apostrophe auf dem E kommen im Deutschen ursprünglich nicht vor, das "Exposé" benötigt trotzdem einen. Aus dem Französischen ins Deutsche gelangt, liegt die Basis dieses Wortes allerdings im lateinischen "exponere".

Ebenfalls werden im Duden stets neue Wörter aufgenommen, die von Kultur oder Gesellschaft geprägt werden. Dabei richtet sich der Duden nach der gesprochenen Sprache, wobei nicht alle Wörter aufgenommen werden.

Welche Modewörter wieder verschwinden und welche im Duden für alle Zeit aufgenommen werden, entscheidet die Dudenredaktion.

Da sich beispielsweise die Jugendsprache meist am Englischen orientiert, finden in den letzten Jahrzehnten häufig ursprünglich englische Wörter wie "chillen" oder "Hipster" Eingang ins Deutsche.

Rechtschreibung: Von Reform zu Reform

Seit mehr als 20 Jahren gibt es Rechtschreibreformen. Diese wurden eingeführt, um Schreibweise. zu vereinfachen und durch bessere Verständlichkeit Bildungsbarrieren abzubauen.

In der Realität führen die Reformen leider meist erst zu Verwirrungen, vor allem für Menschen, die deutlich mehr sprechen als lesen oder schreiben. Auch was Bildungsbarrieren angeht, scheint sich nichts geändert zu haben.

Mittlerweile scheint es jedoch ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass Personen so schreiben dürfen, wie sie es gelernt haben. Vor allem für ältere Menschen ergibt diese Regelung durchaus Sinn. Lehrende sollten sich allerdings zu Gunsten ihrer Schüler und Studenten stets auf dem Laufenden halten.

Zusätzlich gibt der Duden bei vielen Wörtern alternative Schreibweise. an, es gibt also nicht für jedes Wort nur eine einzig richtige Schreibweise. So kann beispielsweise "noch mal" auch zusammengeschrieben werden, ebenso wie "zugunsten" auch als "zu Gunsten" geschrieben werden kann. Achtung: Bei "des Weiteren" gibt es keine alternative Schreibweise.

Die letzte Rechtschreibreform erfolgte Ende Juni 2017. Dabei wurde das Eszett in Großschreibung eingeführt und die Schreibweise von Wörtern wie Mayonnaise festgelegt. Majonäse ist folglich nicht mehr zulässig.