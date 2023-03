© AlexBrylov / iStock / Getty Images Plus / Getty Images



Fisimatenten

Umgangssprachlich meint man damit Blödsinn oder Unsinn: "Mach keine Fisimatenten!". Wahrscheinlich stammt er vom Satz "Visitez ma tente", also "Besuchen Sie mein Zelt", mit dem französische Soldaten zur Zeit der napoleonischen Kriege deutsche Mädchen in ihr Zelt einluden – was in den Augen der Eltern sicher Unsinn war.