Ein Garten bunter und kitschiger als der andere: Vor allem im Frühling und Sommer sind Hobby-Gärtner wieder in ihrem Element, sie dekorieren und bepflanzen ihre Gärten und nehmen sich Auszeiten in ihrer persönlichen Oase. Doch was einige schön finden, würden andere eher als hässlich bezeichnen. Wir zeigen Ihnen die wohl kuriosesten (Vor-)Gärten der Welt!