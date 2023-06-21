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2018 yılının ortalarında kurulan Türk üretici Togg, 2023 baharından bu yana 12.000 hektarlık tesislerinde T10X elektrikli SUV üretiyor. Togg'un patronu Gürcan Karakaş, markası için büyük bir rakibi gözüne kestirmiş durumda: Tesla. T10X, üretildiği ülke olan Türkiye'de Mart 2023'ten beri piyasada; Almanya'da ise 2025'ten önce, muhtemelen 2026'ya kadar satışa sunulmayacak. Test sürüşü Gemlik'teki Togg fabrikasının yanında, şirketin kendi test pistinde gerçekleştirildi.

Gemlik, Türk otomobil endüstrisinin merkezlerinden biri olan Bursa iline bağlıdır. Togg fabrikası muhtemelen bölgedeki en modern üretim tesislerinden biridir. T10X'in yıllık üretimi uzun süredir tükenmiş durumda – tüm araçlar yerli müşterilere gidiyor, diğer ülkeler T10X'i ancak daha sonra alacak. SUV, Pininfarina tarafından tasarlandı ve İtalyanlar uyumlu oranlara ulaştı. Doğrudan karşılaştırıldığında, Togg T10X, örneğin Vinfast'ın yine Pininfarina tarafından tasarlanan SUV'larından daha bağımsız ve çekici görünüyor. Güçlü ön ızgara dikkat çekicidir – V şeklinde yukarı doğru açılan dikey çift desteklerin laleleri sembolize ettiği düşünülmektedir. 19 inçlik jantların jant telleri de benzer şekildedir. Lale Asya kökenlidir ve Türk sanatı ve kültüründe derin kökleri vardır.

Geniş alan ve üst düzey işçilik

İç mekan oldukça geniş: önde ve arkada uzun boylu yolcular başları, dirsekleri ve dizleri için bolca alana sahipler – 2,89 metrelik dingil mesafesi burada özellikle yardımcı oluyor. Toplam 4,6 metrelik uzunluk sayesinde bagaj 441 ila 1.515 litre bagaj alabiliyor. Deri koltuklar iyi yapılmış, uzun bir yolculuk için yeterince sağlam dolgulu ve yeterli yanal destek sunuyor – ve lale sembolü de dikişlerinde yer alıyor. Orta konsolda, sürücünün çoğu bilgi-eğlence işlevini çalıştırmasına olanak tanıyan BMW iDrive kumandasına benzer bir döner düğme bulunuyor. Buna ek olarak, üç ekrandan ikisi dokunmatiktir – böylece herkes rahatlayabilir ve kendisi için hangi kullanım yöntemi daha uygunsa onu seçebilir. Orta konsolun üst kısmında sürüş modunu seçmek için döner düğme bulunur ve sürücü bu düğmenin yan tarafına basarak park işlevini etkinleştirir. Sport, Comfort ve Eco sürüş programlarının yanı sıra üç geri kazanım yoğunluğunu ayarlamak için kullanılan iki düğme konsolun en üst kısmında yer alır ve görünmez ancak hissedilebilir. Sürüş modunu seçmek için sürücü önce her iki düğmeye aynı anda basmalı, ardından sol düğmeyi kullanarak seviyeler arasında geçiş yapmalıdır. Tercih edilen iyileşme yoğunluğunu seçmek için sağ düğmeye basmanız yeterlidir.

Sürücü 12 inçlik bir gösterge ekranına bakar, bunun yanında bilgi-eğlence dokunmatik ekranı aracın geri kalan genişliği boyunca uzanır. Bu yüzden Togg bu ekranı yan yana monitör olarak adlandırıyor – 29 inç. Ekran, iflas eden Çinli üretici Byton'un M-Byte modelinde olduğu gibi korkunç derecede yüksek değil. Orada bazı test kullanıcıları monitörün üst kenarından dış manzaraya neredeyse kesintisiz geçişi rahatsız edici bulmuştu. Buna karşılık, gösterge panelinin üst kenarı T10X'in dar ekran şeridinin üzerinde net bir şekilde uzanıyor ve bu da monitör görüntüsünü yol görüntüsünden net bir şekilde ayırıyor. Yan yana ekrandaki görüntüler, ekranın kendisi veya orta konsolun ön ucunun üzerinde yer alan 8 inçlik kontrol ekranı aracılığıyla serbestçe yapılandırılabilir. İsterseniz yolcuya da sürücü ile aynı göstergeleri verebilirsiniz. Ancak yolcu tarafında dijital sanat eserleri, araç kimliği üzerinden satın alınan filmler veya yapay zeka ile çalışan radyonun arka plan görüntüsü de parlayabiliyor. Dijital bileşenler ve ürünler, Togg'un kendi Trumore mağazası üzerinden istenildiği zaman eklenebiliyor.

Müziği yapay zeka yapıyor

AI radyo (AI: Yapay Zeka) ve dijital sanat galerisi, Trumore premium dijital paketi aracılığıyla T10X'e dahil edilmiştir. Togg'un patronu Gürcan Karakaş, T10X'in sadece bir otomobil değil, aynı zamanda dijital alanda hiçbir şey olmadan yapmak zorunda kalınmayan akıllı bir mobil cihaz olduğunu vurguluyor. Yapay Zekâ Radyosu, günümüzün bu dijital alanının bir parçasıdır: örneğin, yolcular rock, pop, caz veya klasik müzik çalmaya karar verebilir – ardından bir algoritma gerçek zamanlı olarak uygun müziği üretir. Biz bunu denedik: Şarkı söylemek henüz mümkün değil, ancak algoritma enstrümantal müziği mükemmel bir şekilde yönetiyor – en azından sürücünün algısına göre, denediğimiz klasik parça gerçek bir besteci tarafından da yazılmış olabilir. Ancak, dinleme deneyimi paylaşılamıyor: algoritma tekrar tekrar yeni müzik üretiyor ve bir kez dinledikten sonra eserler sonsuza dek kayboluyor.

Tavanda, iç aynanın birkaç santimetre arkasında, Togg tarafından Sosyal Kamera olarak adlandırılan küçük bir kamera bulunuyor. İç mekanı izlemek ve selfie çekmek için orada. Geniş açılı lens tüm iç mekanı kapsıyor – böylece tüm yolcular fotoğrafta yer alıyor. Fotoğraf, döner düğme ya da iki dokunmatik ekrandaki ilgili sembol aracılığıyla çekilir. Ardından yolcular çektikleri fotoğrafı Togg ID'leri aracılığıyla hemen paylaşabilirler.

Sürüş modu direksiyonu etkiler

T10X'in direksiyon simidinin alt kısmı düzleştirilmiştir ve bu sayede direksiyona binmek kolaylaşır. Kavraması kolay – ve sürüş modlarının ayarı da direksiyonun yumuşaklığını değiştiriyor. Orta konumda direksiyon sadece az miktarda oynama sunuyor ve Konfor ve Eko modlarında karşı kuvvetler orta düzeyde. Spor modunda direnç biraz daha güçlü olsa da hassasiyet her zamanki gibi iyi hissettiriyor. Sürüş modları şasiyi etkilemiyor. Mühendisler yayları ve amortisörleri ilgili sürüş moduna ve araç ağırlığına göre ayarlamışlar. Arkadan itişli bir T10X ve 52,4 kWh standart batarya ile yollardayız. Bu şekilde donatılan SUV, 1.949 ila 1.972 kilogram ağırlığında. Sadece şirketin kendi test sahasında sürüyoruz, ancak bu sahada arnavut kaldırımlı bir test pisti de var. T10X engebeli araziyle sakin bir şekilde başa çıkıyor, sadece en şiddetli çukurlar yolculara çarpıyor. Şehir içi ve otoyol hızlarından sıfır km/s'ye kadar frenleme, ön aksta hafif bir dalma ile olağanüstü bir şekilde çalışıyor.

Destek sistemleri söz konusu olduğunda, Togg teknolojinin en ileri noktasındadır. Gemlik'teki test sahasında, yapay bir yokuş yukarı eğim ve arka tarafta buna karşılık gelen bir yokuş aşağı eğim var. Tırmanışın ortasında durana kadar fren yapıyoruz ve ayağımızı frenden çekiyoruz. T10X olduğu yerde hareketsiz kalıyor. Ardından gaz pedalına dikkatli bir şekilde basıyoruz ve SUV sorunsuz bir şekilde kalkıyor – yokuş kalkış asistanı, durma anında zaten mevcut olan maksimum torku sakin bir şekilde kullanıyor. Yokuştan kısa bir süre önce, ön kamera sürücünün güvenli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur – sonuçta bu noktada sürücü gökyüzüne belli bir açıyla bakmaktadır. Tepenin diğer tarafında, Yokuş İniş Kontrolü (HDC) gaz pedalı tarafından ayarlanan hızın korunmasına yardımcı olur.

Bir motor yeterli

T10X'imizin arka aksındaki elektrik motoru 160 kilowatt (218 hp) güç üretiyor ve 350 Newton metre maksimum tork sağlıyor (2023'ün sonuna kadar dört tekerlekten çekişli bir versiyon sunulabilir). Bu sayede SUV 100 km/s hıza 7,4 saniyede çıkabiliyor ve üretici 185 km/s azami hız vaat ediyor. Test pistinde pedala bastık: T10X dengeli ve güçlü bir şekilde çekiliyor. Duyduğumuz ses her zamanki elektrikli otomobil vızıltısı – rüzgar gürültüsü 100 km/s'nin ötesinde bile sessiz kalıyor. En düşük toparlanma seviyesinde, sürücünün ayağı gaz pedalından çekildiğinde Togg neredeyse hiç fren yapmadan yoluna devam ediyor. İkinci seviyede belirgin bir şekilde yavaşlar ve üçüncü seviyede tek pedallı sürüş mümkündür: Toparlanma, şehir trafiğindeki çoğu durum için yavaşlama olarak mükemmel bir şekilde yeterlidir.

52,4 kWh tahrik bataryası ile donatılan T10X, WLTP'ye göre 314 kilometre yol kat edebiliyor (opsiyonel 88,5 kWh batarya ile 523 kilometre). Togg henüz T10X için bir çekme kapasitesi belirtmedi. Maksimum DC şarj gücü 180 kW olup, standart aküyü 28 dakika içinde yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj eder. Alternatif akım ile on bir kW şarj gücü mümkündür; burada akünün yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olması için 195 dakika geçmesi gerekmektedir.

Para için çok fazla araba

Türkiye'de T10X, üreticinin kendi online mağazası üzerinden sipariş edilebilir – ancak Togg şu anda çekilişle dağıtılan siparişleri işliyor. Talebin arzı aştığı açık – ancak İstanbul ve çevresinde yollarda birkaç T10X gördük bile. SUV muhtemelen 2025/2026'ya kadar Almanya'ya gelmeyecek, çünkü üretim kapasiteleri – sürekli büyümeye rağmen – buna izin vermiyor. Türkiye'de T10X'in net fiyatı şu anda 734.206 Türk lirası (şu anda yaklaşık 29.000 avro) civarında. Buna ek olarak yüzde 10 özel tüketim vergisi ve yüzde 18 katma değer vergisi var. O zamanki 953.000 Türk lirası Mart 2023'te yaklaşık 45.000 avro, Haziran 2023'te ise 37.000 avro değerindeydi. Dolayısıyla, kur dalgalanmaları Alman pazarı için olası fiyatlandırmada bir rol oynayabilecek olsa da, T10X çok iyi bir teklif olacaktır.