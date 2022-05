Huawei Für Huawei-Geräte wird es kein Update auf Android 12 und 13 geben. Stattdessen werden Smartphones des Herstellers auf dem chinesischen Markt demnächst mit dem hauseigenen HarmonyOS bespielt. In Europa erhalten Geräte mit EMUI 12 eine neue Nutzeroberfläche. Somit ist kaum zu erwarten, dass Huawei-Smartphones Android 13 erhalten werden.

LG Auch wenn LG sich aus dem Smartphone-Markt zurückgezogen hat, bietet der Hersteller auf absehbare Zeit weiterhin Updates an. So hat der Anbieter im vergangenen Jahr eine Liste erstellt, welche Geräte Android 12 und sogar die kommende 13er-Version erhalten sollen. Wie das Branchenportal Phonoarena berichtet , sollen die Geräte der Reihen LG Velvet und LG Wind auch weiterhin mit den neuen Android-Updates versorgt werden.

OnePlus



OnePlus hat sich in der Vergangenheit als sehr vorbildlich erwiesen, was Android-Updates betrifft - neue Versionen ließen nicht lange auf sich warten. Laut Aussage des Herstellers werden die Top-Modelle drei Jahre lang mit Updates versorgt, die Geräte der Nord-Serie immerhin während der nächsten zwei Jahre. OnePlus-Smartphones der Reihen 7 bis 10 sind in allen Versionen für das Upgrade auf Android 13 vorgesehen.