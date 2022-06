Amazon Fire HD 8 Kids



Vorteile: Günstig, USB-C -Ladeanschluss

Nachteile: Unzureichende Kameras

UVP: 134,99 Euro



Dieses Tablet trägt die Zielgruppe bereits im Namen. Der Nachfolger des Fire 7 bietet ein etwas größeres Display als der Vorgänger. Zudem ist der Prozessor rund ein Drittel schneller. Neben einem größeren Arbeitsspeicher können Sie den Speicherplatz zusätzlich mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern. Besonders praktisch für Kinder ist der vorhandene Stereo-Lautsprecher sowie der USB-C-Ladeanschluss. Selbstverständlich ist auch Sprachassistent Alexa mit an Bord. Wer lieber auf das kabellose Laden zurückgreift, kann sich auch für rund 20 Euro mehr das Plus-Modell zulegen. Beim Aufstellen auf der optional mitgelieferten Dockingstation startet der Show-Modus. Mit diesem können Sie zusätzlich Videoanrufe entgegennehmen sowie Musik- oder Amazon Prime-Videos wiedergeben. Sprachassistent Alexa ist bei allen Modellen bereits installiert. Somit können Sie das Tablet nicht nur als "Kinder-Tablet" nutzen, sondern auch als Echo Show verwenden. Das Fire HD Kids Edition kostet 139,99 Euro. Das Tablet kommt standardmäßig mit Schutzhülle sowie einem Jahresabo für Amazon Kids+ und einer zweijährigen Garantie gegen versehentliche Schäden. Die Qualität der Kamera ist ebenso wie die Gesamtleistung zwar nicht die beste, doch für den Zweck als Kindertablet absolut ausreichend.

Amazon Fire 7 Kids Edition (2019)



Vorteile: Kostengünstig, gute Größe für jüngere Kinder

Nachteile: Schlechte Kameraqualität, relativ kleiner Bildschirm

UVP: 99,99 Euro



Das Fire 7 gilt als das günstigste von der Leistung her akzeptable Tablet. Der Speicherplatz ist gegenüber dem Vorgänger etwa doppelt so groß und bietet eine leicht verbesserte Frontkamera. Aktuell ist es in drei verschiedenen Farben bestellbar. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist insbesondere gegenüber den Modellen Fire HD 8 und HD 10 begeisternd.

Amazon Fire HD 10 Kids Pro



Vorteile: Größe für ältere Kinder geeignet, leistungsstarker Prozessor

Nachteile: relativ teuer

UVP: 199,99 Euro



Gegenüber den Modellen Fire 7 und Fire HD 8 sticht bei diesem Modell besonders der schärfere Bildschirm sowie die höhere Akkulaufzeit heraus. Zum Laden verwendet das Tablet ebenfalls einen USB-C-Anschluss. Neben dem mitgelieferten 9-Watt-Ladegerät kann für einen schnelleren Ladevorgang auch ein 15-Watt-Gerät verwendet werden. Obwohl es sich bei diesem Modell immer noch um ein Tablet in der Budgetklasse handelt, ist die Leistung für den Preis relativ gut. So sind die verbauten Lautsprecher ganz ordentlich; zudem verfügt das Tablet über einen Kopfhöreranschluss. Lediglich die Verarbeitung und die mittelmäßige Kamera erinnert an den schmalen Preis.



Unserer Meinung nach ist die Version "Kids Pro" die beste Wahl für Kinder. Alternativ können Sie auch zur regulären Kids-Edition greifen. Das Tablet ist identisch, jedoch ist das Gehäuse etwas dicker - was besonders bei Stürzen einen besseren Schutz bietet. Vom Preis her sind die Geräte ebenfalls gleich und beinhalten neben dem Jahresabonnement für Amazon Kids+ eine zweijährige Garantie gegen Unfallschäden. Letztendlich sollte sich Ihre Entscheidung am Alter des Kindes orientieren.

Apple iPad 10,2 Zoll (2021)



Vorteile: App-Store, "richtiges" Tablet

Nachteile: teuer

UVP: Ab 319 Euro



Werden die Kinder etwas älter, steigen auch die Ansprüche an das eigene Tablet. Apple dominiert mit seinen iPads den Markt, was sich auch in unserem Test bemerkbar macht. Zwar sind iPads teurer als die Fire-Modelle. Doch dafür bekommen Sie auch ein höherwertiges Gerät. So ist beispielsweise das 10,2-Zoll-Modell der 9. Generation (Version 2021) vergleichsweise günstig. In der Basisausstattung erhalten Sie einen Speicherplatz von 64 GB, der für ein Kindertablet ausreichen sollte (der Speicher lässt sich nicht erweitern). Das nächstgrößere Gerät mit 256 GB ist bereits deutlich teurer. Wenn Sie nicht den vollen Preis für ein neues Gerät zahlen möchten, lassen sich möglicherweise auch bei gebrauchten Geräten einige Schnäppchen machen. Werfen Sie außerdem einen Blick auf Geräte der 8. oder 7. Generation - doch berücksichtigen Sie hier auch den Speicherplatz, der in der Basisversion lediglich 32 GB beträgt. Wichtig ist, dass es sich um ein iPad 10.2 handelt, da diese Geräte auch in den kommenden Jahren hinweg mit Software-Updates versorgt werden. Zudem sind diese Geräte mit dem beliebten Apple Pencil kompatibel.

Apple iPad mini 6



Vorteile: Toller Bildschirm und hohe Leistung, Unterstützung von Apple Pencil 2

Nachteile: sehr teuer

UVP: Ab 479 Euro



Dieses iPad ist zwar im Bildschirm, aber nicht im Preis mini: Mit einem etwas größeren Display als seine Vorgänger bietet dieses iPad 8,3 Zoll Bildschirmdiagonale. Auch der Speicherplatz fällt wider Erwarten nicht größer aus: In der Basisvariante sind es ebenfalls 64 GB, wie beim Vergleichsmodell 10.2. Darüber hinaus ist die Unterstützung des Apple Pencil 2 für Kinder nicht wirklich von Bedeutung. Doch wer seinen Kindern ein hochwertiges und aktuelles Gerät mit zahlreichen Funktionen zur Verfügung stellen möchte, kann hier gerne zugreifen.

Worauf kommt es bei einem Kinder-Tablet an?



Die wichtigsten Kriterien für ein Kinder-Tablet sind ohne Zweifel der Webbrowser sowie der vorinstallierte Store mit diversen Spielen und Apps. Die Einstellungen dieser Programme sollten kindersicher gestaltet werden können. Zwar bieten einige Geräte wie etwa LeapPads diese Möglichkeiten - allerdings fehlt hier der Zugriff auf wichtige Spiele und Apps. Das kann bei Ihren Kindern schnell zu Frust führen, besonders wenn im Freundeskreis Tablets von Apple oder Fire-Geräte verwendet werden.



Insbesondere bei den Amazon-Tablets können Sie Profile mit Passwortschutz einrichten. So kann jedes Kind nur auf diejenigen Bücher, Spiele und Apps zugreifen, die Sie vorher freigegeben haben. Auch Zeitlimits für die Nutzung sind schnell und einfach eingerichtet. Schon für unter 50 Euro bekommen Sie ein vollwertiges Tablet mit weitgehendem Zugang zu den beliebten Spielen Ihrer Kinder. Allerdings ist der Amazon Store nicht ganz so umfangreich wie beispielsweise der Play Store von Google. Daher sind diese Geräte eher für jüngere Kinder geeignet.

Spezifikationen



Auch wenn die technischen Details eines Tablets nicht völlig unwichtig sind, so werden ihnen doch oft mehr Bedeutung beigemessen als nötig. Die nackten Zahlen selbst haben wenig Aussagekraft darüber, ob ein Tablet gut für ein Kind geeignet ist. Bei zwei Angaben sollten Sie jedoch etwas genauer hinsehen: bei der Akkulaufzeit und der Bildschirmgröße. Die Laufzeit sollte mindestens fünf Stunden betragen, damit Sie das Tablet nicht permanent aufladen müssen (wobei es natürlich auch während des Ladens verwendet werden kann). Bei der Größe gilt es, ein gutes Mittelmaß zu finden. Während Erwachsene oft ein größeres Display bevorzugen, kommen Kinderhände mit den Bildschirmen oft nicht zurecht. Besonders für kleinere Kinder bietet sich daher das Fire 7 an. Mit seiner Bildschirmdiagonale von 7 Zoll ist es besonders gut für kleine Hände geeignet. Da fällt es auch nicht so sehr ins Gewicht, wenn die Leistung des Prozessors oder der Arbeitsspeicher geringer ausfallen.

Wie viel Speicherplatz wird benötigt?



Beim Speicherplatz sollten Sie zunächst herausfinden, ob ein Tablet die Möglichkeit zur Erweiterung bietet oder nicht. MicroSD-Karten mit großem Speicher sind inzwischen günstig zu haben. Hat das Tablet hingegen keinen Kartensteckplatz, müssen Sie Daten löschen, sobald der Speicher voll ist. Wird das Gerät lediglich für Spiele und Internetanwendungen genutzt, reichen in der Regel 32 GB völlig aus. Doch mit Fotos, Videos oder Musik stößt der Speicher schnell an seine Grenzen. Hier sollten es mindestens 64 GB sein, im Zweifel lieber mehr.

Gründe für ein Apple iPad



Haben kleinere Kinder oft noch keine großen Ansprüche an Tablets, sieht das bei größeren Kindern etwas anders aus. Diese wünschen sich eher ein "vollwertiges" Tablet. Geräte von Apple sind hier oftmals die erste Wahl. Wir haben Ihnen bereits zwei aktuelle Geräte vorgestellt - das iPad mini und das sogar etwas günstigere iPad 10.2. Wenn Sie Geld sparen möchten, können Sie auch über ein generalüberholtes iPad nachdenken. Diese können Sie über die Apple-Website bestellen. Noch günstiger wird es, wenn im Bekannten- oder Freundeskreis jemand ein älteres Gerät nicht mehr benötigt. Hier sollten Sie jedoch vorher prüfen, ob die Akkulaufzeit noch in Ordnung ist und neuere Apps unterstützt werden.



Um das Tablet zu schützen, gibt es eine Vielzahl an kindersicheren iPad-Hüllen. Auch bei der Software wird Kindersicherheit bei Apple großgeschrieben: So können Sie den vorinstallierten Browser Safari deaktivieren und auch die Nutzung von Medien (Musik, Apps, Videos) auf die gewünschte Altersstufe einschränken. Allerdings sollten Sie sich bewusst sein, dass es sich trotz all dieser Vorkehrungen nicht um ein speziell für Kinder entwickeltes Tablet handelt.



Möchten Sie nicht auf Geräte von Apple zurückgreifen, bieten sich die Fire-Tablets von Amazon an. Diese gibt es für kleinere Kinder optimal in den Bildschirmgrößen 7 und 8 Zoll. Für größere Kinder sind dann eher die Tablets mit 10 Zoll geeignet. Jedes Tablet bietet wahlweise eine Kids-Edition (geeignet für Kinder zwischen drei und sieben Jahren) sowie ein Fire Kids Pro (für Kinder zwischen sechs und zwölf).

Fire Kids Pro vs. Amazon Fire Kids Edition: Wo liegen die Unterschiede?



Eines vorweg: Die Geräte sind in Bezug auf die Hardware sowie den Preis identisch. Lediglich die Software und Zusatzpakete unterscheiden sich bei diesen Modellen. Mit der Kids Edition erhalten Sie ein Gerät in einem robusten Gehäuse. Zusätzlich sind die Tablets mit einer zweijährigen Garantie sowie einem Jahresabonnement für Amazon Kids+ ausgestattet. Damit erhalten Sie Zugriff auf eine ganze Auswahl an Apps, Spielen, Büchern und Videos. Die Modelle der Fire Kids-Pro Reihe werden in einem schlankeren Gehäuse mit ausklappbarem Ständer geliefert. So können ihre Kinder das Gerät auch nutzen, ohne es in der Hand halten zu müssen. Die Garantie sowie das Abonnement sind ebenfalls enthalten. Die Benutzeroberfläche ist hier jedoch etwas "erwachsener" gestaltet und der Webbrowser wird ohne Einschränkungen ausgeliefert. Natürlich können Sie jederzeit die Einstellungen anpassen.



Viele Eltern schätzen diese diversen Möglichkeiten zur Sicherheitseinstellung. Zudem benötigen Sie bei diesen Geräten kein weiteres Zubehör, da die Hülle schon mitgeliefert wird. Die Garantie und das Abonnement sind weitere Pluspunkte. Gleichzeitig sind besonders die Fire Kids-Pro Tablets "vollwertige" Tablets für Kinder, die auch von Erwachsenen genutzt werden können - mitsamt Sprachassistent Alexa.