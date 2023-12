Bester Foto-Sofortdrucker: Polaroid Hi-Print Vorteile: - Hochwertige Drucke - Elegantes Design - Leicht tragbar - Gute App Nachteile: - Teurer Druck - Druckt sehr langsam - Nur 20 Fotos mit einer Ladung

Unser Top-Sofortdrucker kommt von Polaroid. Er setzt sich dank seines günstigen Preises bei gleichzeitig hoher Qualität von der Konkurrenz ab. Zudem lässt er sich recht leicht bedienen. Die hohe Qualität bei den Fotodrucken wirkt sich allerdings auf die Geschwindigkeit aus: Ungefähr 50 Sekunden braucht der Polaroid Hi-Print für den Druckvorgang. Der Grund liegt in seiner Druckweise.

Der Hi-Print ist ein Farbstoff-Sublimationsdrucker, der den Druck viermal ein- und auswirft. Dadurch fügt er jeder Farbschicht eine zusätzliche Schutzfolie hinzu. Die paar Sekunden sollten Sie allerdings warten können, denn die Qualität der Drucke ist besser, als man dem handlichen Gerät auf den ersten Blick zutrauen dürfte. Allerdings hat die hohe Druckqualität ihren sprichwörtlichen Preis, denn die laufenden Kosten sind hoch.

Ein weiterer Pluspunkt ist die App für die Bedienung des Hi-Prints. Sie ist benutzerfreundlich gestaltet und verfügt weiterhin über verschiedene Features zur Nachbearbeitung des Fotos. Dazu zählen unter anderem zusätzliche Rahmen, Filter, Texte und Aufkleber sowie die Möglichkeit, die Seitenverhältnisse zu ändern.

Die App verfügt fast über zu viele Funktionen, die kaum einer benötigt. Das tut der Benutzerfreundlichkeit aber keinen Abbruch. Weiterhin bietet die App eine Synchronisationsfunktion mit dem Smartphone. Auch WhatsApp, Instagram, Facebook, X und weitere Plattformen lassen sich mit der App verbinden. All das macht den Hi-Print zu unserer Empfehlung.

Der beste Sofortdrucker von Instax: Instax Square Link Vorteile: - Handlich - Formschön - Mit USB-C-Ladeanschluss - Viele Effekte Nachteile: - Hohe Druckkosten - Verbesserungswürdige App - Die QR-Codes nehmen auf den AR-Drucken zu viel Platz ein

Nicht nur, weil er der zurzeit einzige Sofortdrucker für quadratische Abzüge ist, handelt es sich beim Instax Square Link um den besten Index-Sofortdrucker. Auch das leichte, handliche und gleichzeitig elegante Design trägt dazu bei. Die Verarbeitung ist auf hohem Niveau. Der Drucker erzeugt hochwertige und helle Abzüge mittlerer Größe. Die Schnappschüsse lassen sich sehr leicht mit der dazugehörigen App erstellen. Abzüge sind innerhalb von 12 Sekunden fertig und die Entwicklung dauert rund 90 Sekunden.

Die App verfügt über eine Instax-Bibliothek mit einigen vordefinierten Features zur Bearbeitung der Bilder. So lassen sich auf Jahreszeiten und Festtage zugeschnitten Rahmen wie etwa Weihnachten und Valentinstag hinzufügen. Zudem bietet die App einige leichte Tools für die Nachbearbeitung. Dazu zählt etwa ein AR-Druckmodus. Dieser fügt dem Bild einen QR-Code hinzu. Der lässt sich mit der App einscannen und erzeugt dann Animationen, Spezialeffekte oder Doodles. So toll einige der Funktionen sind, wäre eine bessere Menüführung für die App doch sehr hilfreich gewesen. Außerdem ist die Schrift recht klein.

Ein Vorteil der Instax Square Link ist die Möglichkeit, über einen USB-C-Ladeanschluss das Gerät aufzuladen. Darin unterscheidet sich das Gerät von dem Instax Link Wide und dem Instax Mini Link. Dank USB-C lädt sich der Square Link vergleichsweise schnell auf. Häufig müssen Sie darauf nicht zurückgreifen, denn der Akku ist erst nach etwa 100 Fotodrucken leer.

Für große Drucke: Instax Link Wide Vorteile: - Die größten Abzüge - App mit vielen Bearbeitungsmöglichkeiten - Ausgeklügeltes Design Nachteile: - App ist verbesserungswürdig - Hohe laufende Kosten - Lädt mit seinem Micro-USB-Anschluss recht langsam

Der Instax Link Wide hat sich auf besonders große Ausdrucke spezialisiert. Sie sind doppelt so groß im Vergleich zu den anderen Ausdrucken der meisten Sofortdrucker. Gleichzeitig liefert das Gerät Drucke von hoher Qualität und mit einer beachtlichen Helligkeit. Die Bilder verfügen über einen Glanz, den nur der hier ebenfalls vorgestellte Polaroid Hi-Print übertreffen kann. Zudem kann der Instax Link Wide mit einem schicken Design punkten. Dank seiner handlichen Verarbeitung und dem eleganten Äußeren eignet er sich sowohl für unterwegs als auch für zu Hause.

Trotz der hohen Qualität der Drucke müssen Sie beim Instax Link Wide keine Abstriche bei der Geschwindigkeit machen. Nach 12 Sekunden ist das Foto gedruckt und die Entwicklungszeit beträgt 90 Sekunden. Dafür ist das Gerät teurer als andere Sofortdrucker von Instax. Der Mini Link etwa verfügt über ähnliche Features, ist jedoch etwas günstiger. Auch die laufenden Kosten beim Drucken zehren am Geldbeutel. Ein weiterer Nachteil ist der veraltete Micro-USB-Ladeanschluss.

Die App verfügt über viele Bearbeitungsfunktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, QR-Codes hinzuzufügen. Allerdings ist sie ähnlich wie die App des Instax Square Link verbesserungswürdig. Für richtig große Ausdrucke ist die Instax Link Wide noch immer die beste Wahl.

Für kleine Drucke: Instax Mini Link 2 Vorteile: - Besonders tragbar und leicht - Sehr gute Abzüge - App mit vielen Funktionen Nachteile: - Mangelnde Benutzerfreundlichkeit der InstaxAir - Nur Micro-USB-Anschluss - Hohe Druckkosten

Ein weiterer Sofortdrucker von Instax, diesmal im Miniformat. Die Instax Mini Link 2 ist in verschiedenen ansprechenden Farbvarianten zu haben und verfügt über ein elegantes Design. Für die Drucke verwendet das Gerät den Instax Mini Film von Fujifilm. Abzüge sind innerhalb von 12 Sekunden ausgedruckt. Bis zu 100 Fotos lassen sich mit einer Akkuladung ausdrucken. Die Fotos sind von hoher Qualität und bestechend scharf. Ein Knopfdruck reicht aus und die Mini Link 2 wirft gleich ein weiteres Foto aus. Zusätzlich unterstützt das Gerät den Endlosdruck. Sogar als Fernbedienung für die Smartphone-Kamera lässt sich der Drucker verwenden: Durch das Kippen nach vorne und wieder zurück zoomt die Kamera heran und wieder heraus.

Auch bei der App spart Instax nicht an Funktionen. Hier lassen sich Rahmen hinzufügen, Fotos in zwei Abzüge aufteilen oder Collagen zusammenstellen. Farbfilter, Regler für Helligkeit, Kontraste und Sättigung bieten so ziemlich alles, was man für die Bearbeitung vor Ort verlangen kann. Weiterhin verfügt der Sofortdrucker über die "Match-Test"-Funktion. Dabei druckt das Gerät ein Foto aus, das zwischen zwei Personen passt. Der "Party-Print"-Modus kombiniert Fotos, geschossen von bis zu fünf Smartphones, zu einem einzigen Foto.

Ein netter Zeitvertreib ist auch die InstaxAir-Funktion. Damit können Sie auf Fotos in der Luft malen. Allerdings ist diese Funktion etwas umständlich zu bedienen. Nachteilig ist das veraltete Micro-USB-Ladegerät, mit dem der Ladevorgang länger dauert als notwendig. Wenn Ihnen der Preis zu hoch ist, dann können Sie auch zum Vorgänger Instax Mini Link greifen.

Bester Zink-Sofortdrucker: Kodak Step Instant Printer Vorteile: - Leicht tragbar - Geringer Preis - Sehr benutzerfreundlich Nachteile: - App mit Macken - Micro-USB-Ladeanschluss

Der Kodak Step Instant gehört zu den günstigeren hier vorgestellten Sofortdruckern. Gleichzeitig ist er einer der günstigsten derzeit erhältlichen Zinkdrucker. Zwar ist die Qualität der Bilder nicht so hoch wie bei den Konkurrenten Polaroid oder Instax, dafür sind die laufenden Kosten für die Drucke wesentlich niedriger. Ein weiterer Pluspunkt: Die Entwicklungszeit der Bilder liegt bei 0 Sekunden.

Die ausgedruckten Fotos sind mit 2 x 3 Zoll recht klein. Wenn Sie mit Bildern auf Brieftaschengröße zufrieden sind, ist das vollkommen ausreichend. Zudem verfügen sie über eine selbstklebende Rückseite. Die Bilder lassen sich in verschiedenen Farben ausdrucken, allerdings spiegeln sie damit einige Details nicht mehr originalgetreu wieder.

Das Gehäuse ist schlicht gehalten und äußerst kompakt, wobei Ausführungen in verschiedenen Farben für etwas Abwechslung sorgen. Das Gerät lässt sich leicht bedienen, ebenso verhält es sich mit der App. Allerdings hat die ein paar Macken und Bugs und der Sofortdrucker kann mit einer Akkuladung lediglich 25 Bilder ausdrucken. Für den geringen Preis geht das jedoch vollkommen in Ordnung.

Für große Zinkfotos: HP Sprocket Select Vorteile: - Geringes Gewicht - Benutzerfreundliche App-UX - Zinkfotos von hoher Qualität Nachteile: - Papier einlegen funktioniert nicht immer reibungslos

Beim Select handelt es sich um die dritte Generation des Sprocket 200. Dieser neue Ableger bietet einige moderne Extras, wie eine Bluetooth 5.0-Konnektivität. Damit lassen sich gleich mehrere Smartphones mittels der Sprocket-App mit dem Sofortdrucker verbinden. Im Vergleich zum Vorgänger druckt der HP Sprocket Select wesentlich größere Bilder, diesmal im Format 2,3 x 3,4 Zoll statt 2 x 3 Zoll. Die Drucke entsprechen ungefähr den Maßen einer Kreditkarte.

Weiterhin druckt der HP Sprocket Select auf Zink- oder auf Zero Ink-Papier. Dadurch sparen Sie an Druckkosten, da dieses Material günstiger ist als bei vielen hier vorgestellten Sofortdruckern. Der geringere Preis wirkt sich allerdings auf die Druckqualität aus. So dürfen Sie etwas verwaschene Farben erwarten. In der Regel sind die Bilder jedoch von höherer Qualität als bei vielen anderen Zink-Druckern. Vor allem die Rottöne sind kräftiger.

Der tragbarste: Kodak Step Slim Instant Printer Vorteile: - Geringe Maße - Dennoch robust gebaut - Niedrige Druckkosten - Hohe Benutzerfreundlichkeit Nachteile: - Teurer als der Kodak Step - Zink-Drucke von geringerer Qualität - Bugs bei der App

Wenn ein geringes Gewicht und tragbare Maße für Sie das Wichtigste sind, dann dürfte die Kodak Slim Instant Printer die erste Wahl sein. Mit gerade mal 2,29 cm Dicke und 240 g an Gewicht, lässt sich dieser Sofortdrucker in jeder Tasche mitnehmen.

Die App ist einfach gehalten und sehr benutzerfreundlich. Zwar mangelt es ihr nicht an Funktionen, Filtern, Rahmen und mehr, dafür vermiesen einem die ein oder anderen Bugs die Nachbearbeitung. Auch bei der Qualität der Zinkdrucke müssen Sie Abstriche machen. Dafür sparen Sie dafür einiges an Kosten. Die Kodak Step ist trotzdem günstiger, wenn auch nicht so leicht und klein.

Am benutzerfreundlichsten: Polaroid Mint Vorteile: - Passt in jede Tasche - Hoher Bedienkomfort Nachteile: - Zink-Drucke mit mittelmäßiger Qualität - Höhere Druckkosten als bei anderen Zink-Druckern

In einigen Aspekten zieht der Polaroid Mint mit der HP Sprocket Select gleich. Beide verwenden Zinkpapier für ihre Drucke, beide sind im selben Preissegment zu finden. Jedoch ist der Polaroid Mint mit seinen Maßen 25 x 76 x 130 mm kleiner und mit seinem Gewicht von 204 g leichter. Damit passt er wunderbar in jede Tasche.

Die App bietet eine Reihe von Features zur Bearbeitung der Bilder, wie etwa ein Zoom oder eine Zuschneide-Funktion. Die üblichen Rahmen und Filter dürfen Sie hier ebenfalls erwarten. Zudem können Sie Texte und Sticker dem Bild hinzufügen. Der Sofortdrucker erzeugt 50 Fotos mit einer Akkuladung.