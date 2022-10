Samsung



Das Frühjahr ist traditionell die Jahreszeit, in der Samsung eine neue Flaggschiff-Serie herausbringt. Geräte mit Bezug zum Galaxy S22 hat der Hersteller im Februar vorgestellt. Die neue Generation besteht nicht nur aus einem Standard-Modell, sondern umfasst auch eine Plus- und eine Ultra-Version. In allen Modellen arbeitet der von Samsung entwickelte Chip Exynos 2200. Im Galaxy S22 und S22+ ist eine 50-Megapixel-Kamera zu finden. Dagegen arbeitet das S22 Ultra weiterhin mit einem 108-Megapixel-Sensor. Es gibt somit fast keine Veränderungen bei den Kamera-Spezifikationen.



Auch beim Design hat sich weder etwas beim S22 noch beim S22+ verändert. Ganz anders dagegen das S22 Ultra. Hier gibt es wie beim S22 und S22+ keinen zusätzlichen Kamerabereich mehr. Linsen sind auf der Rückseite einzeln angeordnet. Interessant: Als einziges Modell lässt sich beim S22 Ultra der S Pen im Gehäuse verstauen. Damit tritt es unmittelbar in die Fußstapfen des Galaxy Note 20.

OnePlus 10 Pro



In China wurde die Nachfolgegeneration des OnePlus-Flaggschiffs bereits früher veröffentlicht. Weltweit ist sie mittlerweile auch erhältlich. Beim Spitzenmodell 10 Pro sticht das Kameramodul mit einem neuartigen Design hervor. Vier Linsen wurden hier im Quadrat angeordnet. Das 10 Pro verfügt außerdem über eine verbesserte Ladefunktion, einen leistungsstärkeren Akku und vor allem über einen Snapdragon 8 Gen 1-Chip. Verglichen mit dem letzten Jahr halten sich Verbesserungen allerdings in Grenzen.



Dagegen gibt es beim OnePlus 10 Ultra weitaus mehr Verbesserungen. Bei dem Spitzenmodell sind starke Verbesserungen bei der Kamera zu finden. So sind beispielsweise 4K-Videoaufnahmen im Echtzeit-Nachtmodus im zukünftigen Flaggschiff von Oppo möglich. Sowohl OnePlus als auch Oppo gehören inzwischen zum Mutterkonzern BKK.

Xiaomi 12



Die Xiaomi-12-Serie hat Xiaomi Ende 2021 in China präsentiert. Weltweit ist die Serie seit Ende März erhältlich. Anders als erwartet ist das Hauptmodell sehr kompakt und besitzt einen 6,28-Zoll-Display. Das mit einem Snapdragon 8 Gen 1 bestückte Smartphone besitzt eine leistungsstarke Dreifachkamera. Zudem ist die Ladefunktion superschnell.



Mit noch schnelleren Ladegeschwindigkeiten und einer noch besseren Kamera kommt das größere 12 Pro daher. Das 12X ist zwar genauso groß wie das Xiaomi 12, in ihm steckt allerdings nur der etwas ältere Snapdragon 870. Auf die Option "kabelloses Laden" wurde hier verzichtet.

Oppo Find N



Schon länger kursieren Gerüchte, dass Oppo ein faltbares Smartphone herausbringen will. Mit der Präsentation eines solchen Geräts in China im Dezember 2021 schuf das Unternehmen Fakten. Ob und wann es auch bei uns vermarktet wird, blieb jedoch offen. Von der Form her gleicht das Find N dem Galaxy Z Fold. Es besitzt jedoch ein breiteres Seitenverhältnis. In ihm wurde ein Snapdragon 888 verbaut. Zudem verfügt das Find N über eine Triple-Rückkamera und lässt sich kabellos laden.

Honor Magic V



Offiziell wurde das Honor Magic V bereits in China vorgestellt. Ob oder wann mit dem Smartphone bei uns zu rechnen ist, wissen wir aber nicht genau. Wir erwarten, dass das faltbare Flaggschiff mit einem Snapdragon 8 Gen 1 bestückt ist.

Honor 60



Bereits im Dezember 2021 wurde die 60er-Serie des Honor vorgestellt. Knapp einen Monat nach dem Markteintritt des Honor 50 in Europa. Ob die neueste Generation dieses weiteren Mittelklasse-Smartphones in Europa veröffentlicht wird, wissen wir nicht. Immerhin ist das Honor 50 bei uns erhältlich. Insofern sehen wir einer Veröffentlichung der neuesten Generation mit dem TCL 30 5G in Europa mit Zuversicht entgegen.



Design und Spezifikationen des Honor 60 ähneln denen des Honor 60 Pro: Beide haben Snapdragon-Chipsätze aus der 7er-Serie und gebogene OLED-Panels mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Zudem verfügen beide Modelle über Hauptkameras mit 108 Megapixel. Wesentliche Unterschiede: Das Pro hat einen schnelleren Chip und einen etwas größeren Bildschirm. Zudem ist beim Pro das Ultrawide-Display verbessert worden.

Realme GT 2



Das Realme GT2 gehört zu den beliebtesten Handys im Bereich der Mittelklasse. Dieses Smartphone wird ebenso durch ein GT 2 Pro ergänzt werden. Damit gehört es zu den ersten Smartphones mit dem Snapdragon 8 Gen 1 an Bord. Damit stellt Realme sein erstes Premium-Flaggschiff vor.



Sowohl das GT2 als auch das GT 2 Pro sind mit AMOLED-Displays mit 120 Hertz ausgestattet. Außerdem besitzen sie drei Kameras, worunter sich auch ein Mikroskop-Objektiv befindet. Es schafft 40-fachen Zoom und besitzt zudem ein 150-Grad-Weitwinkelobjektiv. Das macht es zum Smartphone mit dem breitesten Objektiv weltweit.

Vivo V23



Vom Hersteller Vivo wird bestätigt, dass man das bereits in Indien vermarktete V23 und das Pro-Modell nun auch in Europa kaufen kann. Beide Geräte fallen durch ein goldenes Design auf, das bei Licht Türkis schimmert. Ansonsten gibt es zwischen beiden Geräten deutliche Unterschiede. Während das V23 wie ein iPhone gerade Seiten hat, gleicht das Pro-Modell eher einem traditionellen Android-Smartphone. 90-Hz-Displays, drei rückseitige Kameras und zwei Selfie-Kameras, von denen eine mit 50 Mp hoch auflöst sind an Bord.

Huawei P50 (Pocket)



Huawei bewirbt sein neues P50 Pro mit dem Slogan "Das Fotowunder ist zurück". Nachdem es in China veröffentlicht wurde, ist es nun auch in Deutschland zu haben. Einen Unterschied gibt es dennoch: Bei dem Android handelt es sich um die Open-Source-Variante mit EMUI 12 als Benutzeroberfläche und nicht um ein vollwertiges Android. Dadurch sind Google-Dienste wie Play Store weiterhin nicht verfügbar. Ihre Apps müssen Sie sich also anderswo herunterladen. Auf das Huawei-eigene Betriebssystem HarmonyOS wurde in Europa verzichtet.



Am auffälligsten ist das Kameradesign auf der Rückseite des Handys. Es fällt auf durch zwei kreisrunde schwarze Bereiche. Hier befindet sich eine leistungsstarke Quad-Kamera. Der Rest kann sich ebenfalls sehen lassen. OLED-Display mit 120 Hertz, Snapdragon 888 sowie ein großer Akku, der mit 66 Watt schnell geladen werden kann, runden das Gerät ab. Die UVP liegt bei 1.199 Euro.



Mit dem P50 Pocket hat Huawei ein neues faltbares Smartphone auf den Markt gebracht. Mit einem Preis von rund 1.600 Euro liegt es in der Preis-Range anderer Falt-Handys, gehört also nicht zu den günstigsten Geräten.

Poco F4



Das Poco F3 kam im März 2021 auf den Markt. Wir gehen deshalb davon aus, dass in diesem Jahr der Nachfolger F4 im zweiten Quartal erscheinen könnte. Möglicherweise baut es auf der Serie Redmi K50 auf. Wir erwarten neben einem Dimensity 7000-Chipsatz zudem eine 100-W-Schnellladefunktion. Es wird wahrscheinlich auch über IP68 verfügen.

Oppo Find X4 Pro



Nicht nur das Oppo Find X4-Pro wurde vom Unternehmen für 2022 bestätigt, sondern auch die anderen Geräte der Find X4-Reihe. Was wir bereits jetzt wissen: In allen Geräten wird der Snapdragon 8 Gen 1 zum Einsatz kommen. Zu den anderen Details erfährt man leider noch sehr wenig. Angeteasert wurde, dass künftig alle Flaggschiff-Modelle ein ausfahrbares Kamera-Setup erhalten sollen. Wir wissen allerdings nicht genau, ob das bereits beim Find X4 Pro der Fall ist.



Es gab Leaks, aus denen hervorging, dass das kabelgebundene Laden auf 80 Watt verbessert werden soll. Für die Hauptlinse wird die Kameraauflösung mit 50 Megapixeln wahrscheinlich gleich bleiben. Dennoch ist es durchaus denkbar, dass es bei anderen Elementen der Kamera-Spezifikationen Verbesserungen geben wird.

Xiaomi Poco X4



Gerüchte besagen, dass Poco als Ableger von Xiaomi den Nachfolger für die populäre Poco X3-Serie noch 2022 veröffentlichen wird. Das Erscheinen der Poco X4-Modelle sowie NFC-, GT- und Pro-Modelle werden noch für dieses Jahr erwartet, wenngleich nicht alle miteinander zum selben Zeitpunkt erhältlich sein werden.



Konkrete Spezifikationen gibt es zwar nur wenige, dennoch meinen einige, dass das Redmi 11 Pro Ausgangspunkt für das X4 wird. Das bedeutete eine Ausstattung mit einem MediaTek Dimensity 920 5G Prozessor sowie eine 108-MP-Hauptkamera.

TCL 30



Satte acht Telefone hat TCL in der 30-er Reihe angekündigt. Eines davon ist auch in Europa erhältlich. Es handelt sich dabei um das neue TCL 30 5G.

Vivo X80



Bislang erfolgte die Vermarktung der Vivo X70-Serie nur in China. In Europa kann man Geräte dieser Serie nicht kaufen. Wir hoffen, dass das mit der X80-Serie anders ist. Wenn wir von den vorherigen Generationen ausgehen, ist mit drei Hauptmodellen zu rechnen: ein X80, ein X80 Pro und ein X80 Pro+. Einiges ist hierzu schon durchgesickert: Wahrscheinlich ist ein MediaTek Dimensity 9000 verbaut, zumindest in einem Modell. Dazu gesellt sich eine 50 Mp Hauptkamera, die kardanisch stabilisiert ist, und ein 120 Hertz Full HD+ Display.

Google Pixel Foldable



Auch wenn wir noch nicht ganz sicher sind, deutet vieles darauf hin, dass Google demnächst ein faltbares Gerät aus der Pixel-Reihe herausbringt. Das könnte durchaus in diesem Jahr noch der Fall sein.



Weitere Details zu Merkmalen und Spezifikationen des Geräts konnten wir leider noch nicht in Erfahrung bringen. Klar ist aber, dass sehr viele Menschen ein großes Interesse an einem faltbaren Smartphone von Google haben.

Asus ROG Phone 6



Von Asus wissen wir, dass nicht jedes ROG Phone auf dem europäischen Markt präsentiert wird. Überdies wurden Geräte von Asus oft auch mit Verspätung veröffentlicht. Dennoch sind wir sicher, dass es im Sommer 2022 das ROG Phone 6 zu kaufen gibt, denn das ROG Phone 5 wurde schließlich auch pünktlich veröffentlicht.



Wir sind unsicher, was wir erwarten können. Dennoch scheint klar zu sein, dass die 360-Hz-Touch-Sampling-Rate, die wir bei der 5s-Serie gesehen haben, dabei sein wird. Darüber hinaus erwarten wir einen Snapdragon-Chipsatz aus der nächsten Generation sowie ein überarbeitetes Design. Weitere wahrscheinliche Neuerungen werden ein OLED-Display sein, das sich aktuell auf der Rückseite des 5 Pro befindet.

Oppo Reno 7



Erstmals wurde die Reno 7 Serie von Oppo im Dezember 21 in China präsentiert. Mittlerweile ist das Smartphone auch in Europa erhältlich. Das Spitzenmodell ist das Reno 7 Pro. Es verfügt über einen Dimensity 1200-Max-Chipsatz, eine 50Mp-Hauptkamera und ein 90-Hz-AMOLED-Display. Reno 7 und das 7 SE sind vom Design her ähnlich und besitzen zum Teil dieselben Kernfunktionen. Die Chipsätze sind allerdings billiger und die Ausstattung der Kameras ist weniger umfangreich.

Google Pixel 6a



Auch in diesem Jahr gehen wir davon aus, dass Google eine günstigere "a"-Reihe seines Top-Modells veröffentlicht. Diesmal handelt es sich um das Pixel 6a. Wir erwarten es für den Sommer. Obwohl im letzten Jahr aufgrund der Chipknappheit es das Pixel 5a nur in den USA und Japan zu kaufen gab, glauben wir, dass das Pixel 6a dieses Mal auch nach Deutschland kommt.



Vom Design her wird die "a"-Version dem Pixel 6 zwar ähneln, aber deutlich kleiner sein. Die Kamera dürfte mit der des 5a identisch sein. Bei dem niedrigen Preis ist das beachtlich.

Neues Blackberry-Handy



Auch Blackberry mischt wieder mit. Die Marke Blackberry ließ sich das US-amerikanische Unternehmen Onward Mobility im August 2020 lizensieren, um an einem neuen BlackBerry-Gerät zu arbeiten. Zuerst war die erste Jahreshälfte 2021 im Gespräch. Höchstwahrscheinlich wird die Markteinführung nun im Jahr 2022 stattfinden.



Nach Angaben von Onward Mobility besitzt das neue BlackBerry-Gerät 5G-Netzwerkfunktionen. Auch eine physische Tastatur soll es geben. Mehr Konkretes war nicht zu erfahren, außer vielleicht, dass das Handy mit Android läuft.

Samsung Galaxy Z Fold FE



Offiziell wurde durch Samsung noch nichts bestätigt - es gibt aber gute Gründe anzunehmen, dass vom Galaxy Z Fold eine günstigere Variante erhältlich sein wird. Sie soll noch im Jahr 2022 veröffentlicht werden. Unklar ist der genaue Zeitpunkt. Ein älterer Leak besagt, dass das Handy 1.099 US-Dollar kostet und über einen Snapdragon 865-Chipsatz verfügt.



Manche behaupten, es wäre das Fold aus der ersten Generation, das man neu verpackt und zu einem niedrigeren Preis anbietet. In dem Fall würde es mit dem Snapdragon 855 ausgestattet sein. Zudem gab es aber auch Gerüchte zu neuen Galaxy-Z-Formfaktoren. Unter anderem das Galaxy Fold S und das Galaxy Z Scroll. Solle das Gerücht stimmen, dürfte es bis zur Veröffentlichung noch ein bisschen dauern.

Apple iPhone SE 2 oder SE Plus



Auch auf Apple-Nutzer kommt ein Schwung an neuen Geräten zu. Vielfach wurde orakelt, es könnte ein iPhone SE 3 sein. Nunmehr spricht man aber auch von einem SE Plus. Die neuesten Gerüchte besagen aber, dass es ein SE Plus ist, das einen physischen Home-Button besitzt und von den Maßen her identisch sein soll. Das iPhone SE 3 mit einem größeren Bildschirm soll dann 2023 folgen.

iPhone 14



Mit Spannung blicken Apple-Fans dem September entgegen. Dann wird nämlich mit iPhone 14 die neue Flagschiff-Reihe vorgestellt. Obwohl sie vier Geräte umfassen soll, werden sich die Modelle wahrscheinlich ändern. So soll es vom iPhone 14 keine Mini-Variante geben, dafür aber ein iPhone 14 Max, das größer ist als das Standardmodell. Möglicherweise wird dadurch das iPhone 14 günstiger.



Eines scheint sicher: im Display-Glas des iPhone 14 wird anders als bei den Android-Flagschiffen kein Fingerabdrucksensor sein. Ebenso wird es wahrscheinlich keine Notch mehr geben. Gerüchte, dass alle iPhone-14-Modelle mit einem 120-Hertz-Display ausgestattet sind, können wir eher nicht bestätigen. Vielmehr sieht es so aus, als ob es damit nichts wird. Ist das den Nutzern gegenüber noch fair, zumal bereits Handys für 300 Euro dieses Feature mitbringen? Ein Trost mag die Kamera sein, die nun 48 anstatt 12 Megapixel hat.