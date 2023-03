Schlimme Buchcover : Eleanor Burns Quilt in a day - Still Stripping after 25 Years"



Im Grunde kann man nicht viel dazu sagen. Eine Hausfrau, die seit 25 Jahren strickt muss irgendwann eben etwas unternehmen, um ihren Gatten bei Laune zu halten.

Schlimme Buchcover: "The Beginners Guide to Sex in the Afterlife"



Schon klar, denn Buddhisten glauben ja auch an Wiedergeburt. Wieso auch nicht, so können wir uns auf ein noch aufregenderes Sexualleben in einer unserer nächsten Zukunften freuen!

Schlimme Buchcover: Geoffrey Prout: "Scouts in Bondage"



Wir wußten es ja immer: Pfadfinder haben es faustdick hinter den Ohren...Bondage ist ja seit "Shades of Grey" wieder groß im Kommen...

Schlimme Buchcover: Karen Salmansohn "How to succeed in Business without a Penis -Secrets and Strategies for the working woman"



Unfassbar, dass wirklich das P-Wort auf dem Cover steht. Altmodisch, unemanzipiert und irgendwie männerdiskriminierend.

Schlimme Buchcover: Pam Adams "Who cares about elderly people?"



Ob die gute Karen wußte, was sie da illustriert hat? Leider ist dieses Kinderbuch ein super misslungenes Beispiel für eine falsch gestellte Frage. Ups.

Schlimme Buchcover: "Games you can play with your Pussy - and lots of other stuff cat owners should know"



Wir raten Katzenbesitzern als Erstes dazu, ihre Katze nicht "Pussy" zu nennen.

Schlimme Buchcover: "It's easy to play classical themes".



Und es ist easy, sich ganz, ganz schnell auf sehr dünnes Eis zu bewegen..moralisch betrachtet. Worst Bookcover!

Schlimme Buchcover: Dale Power "Fancy Coffins to make yourself"



Dale Power war sicherlich ein Hobbytischler, der alles selbstgebaut hat. Logisch, dass man auch zukunftsträchtig denken kann und sich eben seinen Sarg selbst zimmert. Es gibt sicher auch ein Töpferbuch für die eigene Urne...

Schlimme Buchcover: Dr. Charlie Shedd "The best dad is a good lover"



Ein Ratgeber soll das sein. Wir geben Ihnen lieber den Rat, dieses Buch nicht zu kaufen. Es sei denn, sie heißen Ödipus.