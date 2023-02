In bestimmten Genres macht Gaming am PC noch mehr Spaß, wenn Sie einen Controller dafür verwenden. Wir haben uns fünf aktuelle Optionen etwas genauer angeschaut und helfen Ihnen bei der Entscheidung.

Fünf aktuelle Controller im Vergleich

Obwohl ein Gaming-PC in Bezug auf Performance und damit Grafik im Vergleich zu Konsolen meist deutlich besser aufgestellt ist, bevorzugen viele Spieler den Einsatz eines Controllers - vor allem in Genres wie Renn- und Kampfspielen. Doch welcher Controller ist für PC-Spieler die bessere Option? Wir stellen Ihnen insgesamt fünf empfehlenswerte Optionen vor - von teuer bis zu preisbewussten Varianten.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ist ein High-End-Controller für Profis und solche, die es werden möchten. Die Verarbeitungsqualität ist über alle Zweifel erhaben, außerdem sind viele Anpassungsmöglichkeiten mit an Bord: austauschbare Stick-Pads sowie (Schulter-)Tasten sind standardmäßig dabei. Außerdem kann die Belegung der Tasten über Windows geändert werden.

Der Nachteil ist jedoch, dass dieser Controller ein Luxusprodukt ist und einen höheren Preis hat. Mehr als 130 Euro müssen Sie auf jeden Fall ausgeben, wenn Sie sich diesen Controller kaufen möchten. Außerdem müssen Sie, sofern gewünscht, den Wireless Adapter noch einmal zusätzlich kaufen - ein weiterer Kostenpunkt.

Xbox Wireless Controller

Eine weitere Option ist der Microsoft Xbox Wireless Controller, der eigentlich für die Xbox Series X/S entwickelt wurde, aber auch an PCs problemlos funktioniert. Gute Leistung und eine angenehme Ergonomie auch für längere Sessions sind die Highlights. Wahlweise schließen Sie ihn via Kabel (USB) oder drahtlos per Bluetooth an den PC an. Im Vergleich zum Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ist dieser Controller sogar recht günstig, mit etwa 50 Euro sind Sie schon dabei.

Achtung: Wenn Sie die kabellose Verbindung nutzen möchten, benötigen Sie entweder Batterien oder austauschbare Akkus. Beide befinden sich aber nicht im Lieferumfang. Wir empfehlen ein kleines Paket Akkubatterien, die Sie dann immer abwechselnd einsetzen können.

Sony DualSense Controller

Der Sony DualSense Controller ist ein innovativer und modern gestalteter Wireless-Controller, allein die Optik hebt sich bereits deutlich von der Konkurrenz ab. Ursprünglich wurde er gezielt für die noch immer schwer zu bekommende Playstation 5 entwickelt. Die Highlights sind präzises haptisches Feedback sowie adaptive Triggertasten, die in einigen Spielen für mehr Realismus sorgen können (etwa Rennspiele, in denen Sie sehr weich beschleunigen können, was den Realismus erhöht). Auch eine integrierte Mikrofon-Funktion ist vorhanden, um mit Freunden und anderen Spielern zu reden.

Allerdings ist dieser Controller mit seinem Preis in Anbetracht der kurzen Akkulaufzeit nicht gerade billig, inklusive Versand sind Sie schon bei guten 70 Euro für einen dieser Controller. Außerdem ist die Akkulaufzeit wesentlich geringer als bei der Konkurrenz - was angesichts der vielen Features vielleicht verständlich, aber am Ende des Tages eben noch immer störend ist.

PowerA Spectra Infinity Enhanced

Der PowerA Spectra Infinity Enhanced ist ein gut ausgestatteter Controller, der stark an den Xbox Wireless Controller erinnert - sowohl optisch als auch ergonomisch. Er verfügt über ein modernes und angenehm anzufassendes Design und bietet zahlreiche programmierbare Tasten, darunter auch rückseitige. Der Auslösepunkt der Trigger lässt sich in drei Stufen verstellen, zwei Vibrationsmotoren sorgen für ein insgesamt realistisches Feedback. Mit der LED-Beleuchtung kommt auch ein wenig Farbe in selbst die grauesten Wohnzimmer.

Ein Nachteil ist, dass der Controller immer(!) kabelgebunden ist und Fingerabdrücke leider magisch anzieht. Futtern Sie beim Spielen gerne fettige Snacks, wird man dies auf jeden Fall sehen. Für den recht hohen Preis von 50 Euro wäre zumindest eine Wireless-Option schön gewesen, aber darauf müssen Sie leider komplett verzichten - etwas unzeitgemäß.

Speedlink RAIT Gamepad Wireless

Der Speedlink RAIT Gamepad Wireless ist ein insgesamt guter Controller, der kosteneffektiv ist und ein Preisschild von nicht einmal 30 Euro trägt. Optisch erinnert auch dieses Modell an typische Xbox-Controller. Mit einem enthaltenen Adapter lässt sich der Controller auch kabellos mit dem Computer verbinden, dies klappt in der Praxis meist tadellos. Eine komplett unabhängige Bluetooth-Option fehlt leider, der kleine Adapter muss also immer dabei sein. Die Sticks und Tasten fühlen sich insgesamt recht gut an und arbeiten beim Einsatz zuverlässig. Allerdings lässt sich nicht leugnen, dass alles ein klein wenig schwammiger zugeht als bei den Produkten von Microsoft.

Die Verarbeitung kann durch den günstigen Preis natürlich etwas leiden, auch bei Speedlink kocht man eben nur mit Wasser. Zu spüren ist dies unter anderem an den Vibrationsmotoren, die mit dem Effekt bei teureren Modellen nicht mithalten können. Insgesamt ist es jedoch ein solider Controller für ein kleines Budget. Ideal geeignet auch als Zweit-Controller bei gemeinsamen Gaming-Sessions!