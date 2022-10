Photoshop-Pannen! Zeig mir deine Beine, Baby! Durchaus ein hübsches Paar, diese beiden. Nur scheint es so, als habe sie irgendwie ein großes Problem mit ihrem Oberschenkel. Autsch. Deswegen guckt er auch so irritiert, oder? Wie es auch sei: Photoshop-Panne, die in dieser Werbekampagne leider vom Wesentlichen ablenkt.

Photoshop-Pannen! Hand in Hand

Wo wir schon bei Händen sind, gucken wir uns doch mal diesen heißen Kerl an. Er hält offenbar seine aktuelle Dame an der Hand. Und hat sie so unglaublich gern, dass er sie unbedingt auf dem Foto haben wollte. Nur der Fotograf wollte das nicht. So wurde das Mädchen Opfer einer Photoshop-Panne und eiskalt rausretuschiert. Ups. Nur ein Problem gab es in der Grafik: Wie retuschiert man zwei romantisch ineinaderverschlungene Hände? Gar nicht, so die naheliegende Lösung. Und darauf hoffen, dass die durchtrainierten Oberarme von ihm ablenken. Hätte auch fast geklappt...