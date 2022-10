In Norwegen wird allen Kühen per Gesetz eine Matratze für die Nachtruhe garantiert.

Innerhalb der EU exportiert Ungarn am meisten Nilpferde.

Die zweite Fußballliga in Österreich heißt „Erste Liga“.

In Kärnten gibt es die Orte Innere und Äußere Einöde.

Als George Lucas bei einer Pressekonferenz den "Star Wars"-Satz „May the Force be with you!“ sagte, übersetzte der Dolmetscher ihn mit „Am 4. Mai sind wir bei euch!“