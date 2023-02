Starke weibliche Videospiel-Charaktere

Dank starken weiblichen Videospiel-Protagonistinnen wie Lara Croft ("Tomb Raider"), Ellie ("The Last of Us") oder Aloy ("Horizon Zero Dawn") können sich immer mehr Frauen mit den vormalig männlich dominierten Computerspielen identifizieren.

Egal ob Jump 'n' Runs, Rollenspiele oder Ego-Shooter - Frauen sind in Spielen nicht länger nur romantische Nebenfiguren oder müssen von starken Helden aus den Fängen von Superschurken gerettet werden.

Faszination Gamer Girl

Immer mehr Frauen nehmen daher selbst regelmäßig das Joypad in die Hände und fahren ihren Computer oder ihre Konsole hoch, um sich von Level zu Level bis zum Endboss zu kämpfen. Viele teilen ihre Spiel-Erlebnisse in Live-Streams auf Twitch oder zeigen sich mit ihrem Spiele-Controller in den sozialen Medien.

Damit werden die Träume eines jeden Videospiel-Liebhabers wahr. Schließlich träumt jeder Gamer davon, sein Hobby und seine Leidenschaft für Computer- und Videospiele auch mit dem weiblichen Geschlecht teilen zu können. Manche Gamer Girls zeigen sich außerdem noch leicht bekleidet und sammeln so Bonuspunkte.