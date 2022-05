DriveImage XML



Mit DriveImage XML ist es problemlos möglich, komplette Partitionen und logische Laufwerke einer Festplatte in eine Image-Datei zu speichern und im Bedarfsfall von dieser wieder herzustellen. Das Praktische an diesem Tool ist, dass sich die Image-Files inhaltlich durchsuchen lassen und einzelne Dateien aus dem Backup extrahiert werden können, ohne dass die Image-Datei vorher komplett "entpackt" werden muss.



Mit DriveImage XML lassen sich Laufwerke in den Formaten FAT 12, 16 und 32 sowie NTFS-Festplatten sichern.