Wenn die ständigen WhatsApp-Nachrichten zu nerven beginnen, wird es Zeit für Gegenmaßnahmen. Am besten den Messenger einfach in den "Urlaubsmodus" stellen. Mit diesem Trick gelingt es.

Ob am Strand oder auf dem Balkon, im Urlaub wollen wir uns erholen und nicht durch nervige Push-Benachrichtigungen von Whatsapp gestört werden. Und das womöglich nur, weil es im Familienchat mal wieder so richtig gekracht hat.

Die Frage ist nur: Wie lassen sich bestimmte Chats oder Kontakte auf "Urlaub" schalten? Die bewährten Methoden wie "Stummschalten" kennt jeder. Doch sie haben einen Haken. Falls jemand Sie erwähnt, werden Sie trotzdem benachrichtigt. Wir möchten Ihnen daher einen Trick vorstellen, mit dem es gelingt, Benachrichtigungen komplett abzuschalten.

Mit dieser Funktion schalten Sie in Whatsapp in den Urlaubsmodus

Jetzt kommt Ihnen vielleicht der Gedanke, die Whatsapp-Benachrichtigungen in den Einstellungen einfach zu deaktivieren. Das ist natürlich möglich. Hierbei tritt aber ein riesiger Nachteil zutage: Sie erhalten in dem Fall gar keine Benachrichtigungen mehr. Sogar die von den allerengsten Kontakten bleiben aus. Die Gefahr besteht, dass Sie dringende oder wichtige Nachrichten verpassen oder erst zu spät lesen.

Der Trick, mit dem Sie ausgewählte oder alle Chats auf "Urlaub" stellen, steckt in der Archivfunktion. Wer noch nie einen Chat archiviert hat, sorgt sich vielleicht, dass spontanes Schreiben dann vielleicht nicht mehr möglich ist. Dem ist aber nicht so.

Archivierte Chats erscheinen in der Whatsapp-Chatübersicht ganz oben unter "Archiviert". Alle Chats in dieser Rubrik lassen sich dennoch ganz normal aufrufen und anschreiben. Sie werden allerdings weder benachrichtigt, noch erfolgt ein Rücksprung des Chats in die normale Ansicht. Einer recht neuen Funktion bei Whatsapp sei Dank. Mit dieser bleiben Chats auch dann im Archiv, wenn Sie selbst oder Ihr Chatpartner eine Nachricht schreiben.

Anleitung: Urlaubsmodus in Whatsapp einstellen

Hier erfahren Sie, wie sich Chats in Whatsapp archivieren lassen. Dabei stellen Sie sicher, dass Ihre archivierten Chats auch im Archiv bleiben.

Für iOS:

1. Whatsapp öffnen und in die Chatübersicht gehen.

2. Links oben auf "Bearbeiten" tippen und Chats für die Archivierung auswählen.

3. Rechts unten die Funktion "Archivieren" auswählen.

4. Ins Archiv gehen und auf "Bearbeiten -> Archiveinstellungen bearbeiten" tippen.

5. Die "Chats im Archiv lassen"-Funktion aktivieren.

Für Android:

1. Whatsapp öffnen und in die Chatübersicht gehen.

2. Einen oder mehrere zu archivierende Chats mit dem Finger gedrückt halten.

3. In der oberen Menüleiste auf das Archiv-Symbol (Kästchen mit Pfeil nach unten) tippen.

4. Ins Archiv gehen und auf die Archiveinstellungen (das Menü mit den drei Punkten) tippen.

5. Die "Chats im Archiv lassen"-Funktion aktivieren.

Kurzum: Für den Urlaubsmodus können Sie jetzt alle störenden oder unwichtigen Chats ins Archiv packen. Zwar ist eine Unterhaltung mit diesen Kontakten noch immer möglich, Sie erhalten aber keine Informationen mehr über eingehende Nachrichten. Als schöner Nebeneffekt erscheint Ihre Chatübersicht gleich viel aufgeräumter.