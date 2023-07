Whatsapp ist zweifellos die Nummer eins unter den Messengern. Leider ist die Videotelefonie-Nutzung auf Smartphones durch kleine Displays begrenzt. Vor allem wenn mehrere Personen auf einer Seite chatten.

Drei von vier Menschen in Deutschland versenden über Whatsapp Textnachrichten und Bilder. Viele nutzen inzwischen auch die Video-Call-App. Vor allem deshalb, weil sie so einfach zu bedienen ist. Das ist auch der Grund für die große Verbreitung des Messengers. Im Grunde genommen erübrigt es sich, sein Gegenüber zu fragen, ob sie oder er Whatsapp nutzt.

Wer ein Videotelefonat per Smartphone durchführen möchte, stößt allerdings schnell an die Grenzen des Messengers. Das ist vor allem dann der Fall, wenn auf einer Seite eine Personengruppe wie eine Familie telefoniert. Wenn etwa das Kameraobjektiv keine Weitwinkelunterstützung bietet, passen nicht alle Personen ins Bild. Wird daraufhin das Telefon weit weg platziert, erscheint der Gesprächspartner ziemlich winzig und seine Gesichtsmimik geht aufgrund dessen verloren.

Dieses Problem lässt sich durch die Installation des Windows-Programms Whatsapp Desktop auf dem Laptop oder dem Windows-PC allerdings lösen. Die Videotelefonie läuft dann über den Rechner. Da er einen wesentlich größeren Bildschirm als das Smartphone besitzt, werden die Gesprächspartner stets groß genug angezeigt. Das Gerät kann also ruhig einige Meter entfernt stehen.

Noch bequemer ist die Videotelefonie von der Couch aus, wenn Whatsapp auf dem TV-Gerät läuft. Auf dem Notebook ist das mit Whatsapp ebenfalls problemlos möglich. Ob der Laptop drahtlos oder per HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden wird, spielt erst einmal keine Rolle.

Weder muss das TV-Gerät smart sein noch eine eigene Kamera besitzen, denn für die Erfassung des eigenen Videobilds ist die Kamera im Notebook zuständig. Im Fernseher läuft lediglich die Bildausgabe und eventuell noch die Tonausgabe. Alles, was man braucht, ist eine Kabelverbindung oder ein Streaminggerät. Hier bietet sich beispielsweise das Google Chromecast an, das für rund 40 Euro erhältlich ist.

So gehen Sie vor: Zunächst müssen Sie Whatsapp Desktop installieren und starten. Wenn Sie die Anwendung häufig benutzen, können Sie den Messenger an "Start" oder via Kontextmenü an die Taskleiste anheften. Wenn Sie dann auf der Benutzeroberfläche auf "Los geht's" klicken, zeigt der PC-Monitor einen QR-Code.

Den Code müssen Sie anschließend mit der "Whatsapp"-Smartphone-App scannen. Klicken Sie hierzu im Chatverlauf rechts oben auf die drei Punkte und wählen Sie dann "Verknüpfte Geräte > Gerät hinzufügen" aus.

Anschließend müssen Sie den Schritt per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder Eingabe des Entsperr-PINs bestätigen. Das Verfahren hängt davon ab, welche Sicherheitseinstellungen auf Ihrem Smartphone gesetzt wurden. Nach ein paar Sekunden sind beide Geräte verbunden und die bisherigen Nachrichten werden unter Windows angezeigt.

Wenn Sie jetzt ein Videogespräch starten möchten, müssen Sie zunächst einen vorhandenen Chat anklicken. Klicken Sie anschließend rechts oben auf das Kamerasymbol. Beim ersten Einsatz auf dem Notebook müssen Sie Whatsapp noch gestatten, auf Kamera und Mikrofon zuzugreifen. Das ist schon alles. Die Videotelefonie unter Windows ist genauso einfach wie mit dem Smartphone.

Sie stellen die Kabelverbindung her, indem Sie zunächst das HDMI-Kabel an TV und Notebook stecken. Danach müssen Sie den richtigen HDMI-Anschluss als Wiedergabequelle auswählen. Gegebenenfalls müssen Sie für die externe Signalübertragung zusätzlich noch die Funktionstaste an Ihrem Laptop drücken.

Falls Sie bereits Google Chromecast nutzen oder Ihr TV-Gerät intern über eine Cast-Funktion verfügt, sollten Sie zur drahtlosen Übertragung Google Chrome auf Ihrem Notebook installieren. Die drahtlose Übertragung starten Sie, indem Sie rechts oben im Browser aus dem Drei-Punkte-Menü den Eintrag "Streamen" auswählen.

Die Voreinstellung lautet "Tab streamen". Damit wird der im Vordergrund gezeigte Browser-Tab übertragen. Möchten Sie aber die Messenger-App statt des Tabs übertragen, müssen Sie zuerst auf "Streamen" und dann auf "Quellen > Bildschirm streamen" klicken.

Wenn Sie nach Beendigung des Videogesprächs die Whatsapp-Verknüpfung Ihres Smartphones mit dem Notebook wieder lösen möchten, müssen Sie in Whatsapp auf Ihrem Mobiltelefon auf "Windows aktiv > Abmelden" tippen. Den Eintrag finden Sie unter "Verknüpfte Geräte".

Noch zwei Anmerkungen zum Schluss: Anders als die Desktop-Anwendung unterstützt die Browser-Variante von Whatsapp "Web Whatsapp" keine Videotelefonie. Grundsätzlich können Sie Whatsapp über Chromecast direkt von Ihrem Smartphone auf Ihr TV-Gerät streamen. Der Nachteil dabei ist, dass Sie das Videobild im Hochformat sehen und rund 80 Prozent der TV-Oberfläche verschenken.