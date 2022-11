Zuerst öffnen Sie über die Windows-Taste + I die Systemeinstellungen (Sie können sie natürlich auch auf anderen Wegen öffnen). Danach klicken Sie auf "System" und anschließend auf "Speicher".

Rechts im Fenster sehen Sie jetzt "Lokaler Speicher". Dort zeigt Ihnen das System an, welche Festplatten (sowohl HDDs als auch SSDs) es erkennt. Die Balken geben den relativen Füllstand der Laufwerke an, anhand der ausgeschriebenen Zahlen sehen Sie auch noch einmal die Belegung in Gigabyte.

Weiter geht es, indem Sie auf das Systemlaufwerk (meistens C:) klicken. Der folgende Vorgang kann ein wenig dauern, denn Windows scannt jetzt alle vorhandenen Ordner. Als Ergebnis sehen Sie dann eine Tabelle namens "Speichernutzung". Diese ist in Kategorien unterteilt, wie etwa OneDrive, Apps und Spiele, E-Mail, Bilder und so weiter. Unter "Weitere" finden Sie dann abschließend noch diverse Ordner, die sich nicht klar zuordnen lassen. Wenn Sie jetzt einen Ordner anklicken, öffnet sich dieser im Windows Explorer.

Lohnenswert ist immer ein Klick auf "Apps und Spiele": Dort zeigt Windows alle installierten Programme an, die Sie auch nach ihrem Speicherverbrauch staffeln dürfen. Welche Anwendung verschlingt am meisten Platz? Windows sagt es Ihnen - und erleichtert es so, selten genutzte Applikationen von der Festplatte zu schmeißen. Gerade produktiv einsetzbare Programme wie Photoshop verschlingen gerne mehrere Gigabyte. Deinstallieren Sie sie, falls Sie sie nicht mehr benötigen.

Viel Speicherplatz freigeben können Sie auch über "Temporäre Dateien". Klicken Sie darauf und lassen Sie Windows einen Augenblick arbeiten. Anschließend sehen Sie einige Einträge, die Sie mit einem Haken auswählen können. Aktivieren Sie alle Kästchen und klicken Sie dann auf "Dateien entfernen". Keine Angst: Es handelt sich ausschließlich um Dateien, die überflüssig sind.

Vor allem nach der Installation großer Windows-Updates, die Microsoft in der Regel alle sechs Monate veröffentlicht, gewinnen Sie durch den Löschvorgang der temporären Daten viel Kapazität zurück. Über "Vorherige Windows-Installation(en)" stellen Sie sicher, dass diese Dateien gelöscht werden.

Praktisch ist auch die automatische Beseitigung der genannten temporären Dateien. In den Systemeinstellungen gehen Sie dazu auf "Speicher" und dann rechts auf "Speicheroptimierung". Schalten Sie diese Funktion ein. Sobald der Speicherplatz auf der Festplatte knapp wird, löscht Windows dann automatisch Daten, die nicht mehr notwendig sind.