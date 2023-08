Zuerst müssen Sie die Webseite mediathekviewweb öffnen. Dies ist in Chrome, Edge, Firefox, Safari oder einem vergleichbaren Browser möglich. Weder benötigen Sie einen Login noch müssen Sie für die Nutzung der Seite zahlen. Oben im Feld neben "Suche" geben Sie dann den gewünschten Suchbegriff ein. Am besten den genauen Namen der Sendung, den Sie idealerweise zuvor ermittelt haben.

Bereits bei der Eingabe liefert Ihnen Mediathekviewweb die passenden Treffer in Echtzeit. Egal, ob die Sendung von ARD, ZDF oder einem anderen öffentlich-rechtlichen Sender ausgestrahlt wurde. Nicht nur Beiträge regionaler Sender wie BR oder HR befinden sich darunter, sondern auch solche von Spartenkanälen wie Arte, Phoenix oder ZDFinfo. Letzterer stellt vor allem für historisch Interessierte eine wertvolle Informationsquelle dar.

Option auswählen

Sie sehen nicht nur den Sender, von dem die Sendung ausgestrahlt wurde, und den Titel, sondern auch das Datum der ersten Veröffentlichung, die Uhrzeit sowie die Dauer. Mit einem Klick auf das blaue Dreieck, das hinter dem Titel steht, wird Ihnen eine Kurzbeschreibung des Inhalts angezeigt. Hinter einem blauen Filmsymbol ganz rechts am Rand sehen Sie die verfügbaren Optionen. Per Mausklick können Sie den Film nicht nur in Ihrem Browser streamen, sondern auch sofort herunterladen.