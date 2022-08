Rückrufen



Wenn Sie die Anrufer zurückrufen, haben Sie deren Identität direkt ermittelt. Wenn Sie möchten, können Sie hierbei Ihre eigene Rufnummer unterdrücken. Das ist mit nahezu allen Handymodellen und Smartphones ohne Weiteres möglich. Rufen Sie hierfür einfach die Anrufeinstellungen Ihres Telefons auf und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor. Auf diese Weise wissen Sie erst einmal, wer Sie angerufen hat, bevor Sie Ihre Anrufer-ID preisgeben.

Anruf auf der Mailbox



Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Mailbox der jeweiligen Anrufer zu kontaktieren. Häufig erkennen Sie dann anhand des Ansagetextes, wer Sie angerufen hat. Um die Mailbox zu erreichen, müssen Sie zunächst eine Vorwahl, dann einen Code und dann die Rufnummer eingeben. Diese Codes sind vom Anbieter und des verwendeten Mobilfunknetzes abhängig. In der Regel handelt es sich hierbei um eine zweistellige Zahl.

Mobilfunknetz Vorwahlen Code Vodafone 0172, 0162, 0174, 01520, 01522 50 T-Mobile 0170, 0171, 0160, 0151, 0175 13 O2 0176, 0179, 0159 33 E-Plus 0177, 0178, 0163, 01570, 01577 99



Rückverfolgung per WhatsApp



Gelegentlich ist es möglich, WhatsApp für die Rückverfolgung von Anrufen zu nutzen. Hierfür müssen Sie unbekannte Nummer, die Sie anruft, in Ihrem Telefonbuch abspeichern. Häufig verfügen solche Anrufer über ein WhatsApp-Konto. Ist das der Fall, finden Sie die entsprechende Person in Ihren Kontaktdaten bei WhatsApp. Über das verwendete Profilbild oder den hinterlegten Status erkennen Sie dann, wer Sie angerufen hat.

Nummernsuche per Facebook



Bei Facebook besteht die Möglichkeit, einen Account mit einer Telefonnummer zu verknüpfen. Hat das der unbekannte Anrufer getan, können Sie diesen über Facebook aufspüren. Zu diesem Zweck verwenden Sie die Facebook-Suchfunktion und geben hier die unbekannte Nummer ein. Die Daten des Profils vom Bild bis zum Nutzernamen geben Ihnen dann Aufschluss, woher der Anruf kam.

Die Rückwärtssuche anwenden



Es gibt viele Strategien, um die Rückwärtssuche erfolgreich anzuwenden. Zunächst einmal können Sie bei Google die Anrufnummer suchen. Gelegentlich wird dann direkt ein Nutzer, ein Profil oder eine Webseite mit der jeweiligen Nummer angezeigt. Es ist ratsam, die Nummer für die Suche in Anführungszeichen zu setzen. So sucht Google ausschließlich nach der exakten Nummer und nicht nach Telefonnummern, in denen ähnliche Zahlenfolgen vorkommen. Manchmal hilft es zudem, wenn Sie mit beziehungsweise ohne Ländervorwahl arbeiten. Außerdem hilft es manchmal, die letzten beiden Ziffern der Telefonnummer wegzulassen. Häufig sind diese nur für eine Durchwahl gedacht. Über die Kernnummer erkennen Sie dann, welches Unternehmen Sie kontaktieren wollte.