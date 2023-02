Der Windows Defender ist das bereits vorinstallierte Antivirenprogramm, das bei Windows 10 und Windows 11 standardmäßig an Bord ist. Es führt regelmäßige Scans der Festplatten durch und soll so Malware aufspüren. Durch einen Trick in den Einstellungen lassen sich diese Scans terminieren und die Leistung des PCs optimieren.