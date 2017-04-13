Und viele Paare organisieren sich gern über gemeinsam genutzte Kalender.

Kein Wunder, es ist ja auch praktisch das nächste Date oder Abendessen via Messenger zu planen. Ein schönes Foto von eurer Liebsten am Morgen zaubert euch bestimmt auch ein Lächeln aufs Gesicht.

Hand hoch, wer einen Teil seiner Beziehung nicht auch via Smartphone führt (oder geführt hat). Niemand? Dass wir jetzt keine Hände in der Luft sehen, liegt sicher daran, dass ihr gerade mit eurem Partner chattet.

Organisieren, planen und Momente teilen

Apps für Paare gehen längst über einen geteilten Kalender hinaus und bieten viel mehr. Sie vereinen die Hauptfunktionen Messenger, Kalender und Timeline in einem Programm.

Ein großer Vorteil daran ist, dass ihr nicht mehr in unterschiedlichen Apps nachschauen und eintragen müsst. Viele Paar-Apps bieten zudem eine Codierung via Pin.

Was ihr untereinander austauscht, bleibt also nur für eure Augen sichtbar.

Couplete – Messenger, Kalender & To-Do-List

Couplete ist Messenger, privates Social Network, gemeinsamer Kalender und To-Do-Liste in einem. Die liebevoll gestaltete App zeigt euch an, wie lange ihr schon zusammen seid.

Eure schönsten Momente könnt ihr in eurer persönlichen Timeline mit Beiträgen und Fotos festhalten. Neben Chats könnt ihr auch ganz persönliche, elektronische Liebesbriefe versenden.

Alles, was ihr gemeinsam machen wollt, könnt ihr in der Wunschbox festhalten. Und damit ihr auch immer wisst, wann ihr Zeit füreinander habt und keine Termine mehr vergesst, gibt's den Kalender.

Jahrestage und Geburtstage sind da natürlich auch dabei.

Couplete ist einfach zu bedienen und macht Frischverliebten genauso viel Spaß wie Paaren, die schon länger zusammen sind.

Couple – Virtuelle Fingerküsse und mehr

Couple bietet Paaren viele schöne Funktionen, allen voran der „ThumbKiss“: Beide Partner drücken den Daumen auf das Display ihres Smartphones. Haben sich beide Finger gefunden gibt es einen „ThumbKiss“.

Nun leuchtet das Display rot auf und das Handy vibriert. Couple schafft so einen virtuellen kleinen Moment der Nähe, der die Vorfreude auf das echte Wiedersehen steigert.

Mit der Malfunktion kreiert ihr gemeinsame Bilder, wie z.B. Blumensträuße. Liebe Worte, Videos und Fotos tauscht ihr über den Messenger-Dienst aus.

Eure Beziehung könnt ihr in der Timeline verfolgen und eure eigene Geschichte dort immer wieder ansehen. In To-do-Listen und Kalender könnt ihr eure Treffen planen.

Ihr könnt auch euren Standort teilen und so zeigen, wo genau ihr euch befindet. Die App könnt ihr über einen Pin-Code sichern.

twyxt – Das persönliche Beziehungstagebuch

Die App bietet euch ebenfalls eine Chat-Funktion, über die ihr Nachrichten und Erinnerungen wie Fotos tauschen könnt.

Eine Besonderheit: Die schönsten Momente verwahrt ihr mittels Doppelklick direkt in eurer gemeinsamen „Schatztruhe“. Auch im Tagebuch-Kalender werden Konversationen und Fotos gespeichert.

Ihr könnt natürlich auch Termine eintragen und Listen anlegen. Twyxt bietet außerdem viele eigens entwickelten Emoticons.

Virtuelle Beziehungsunterstützer – sinnvoll oder unnötig?

Liebe und Gefühle kann man natürlich nicht in eine App packen, schon klar. Für Paare, die eine Fernbeziehung haben, sind Paar-Apps wie Couple, Couplet oder Twyxt jedoch eine schöne Sache.

Die Apps für Paare helfen möglichst persönlich Kontakt zu halten. Und für Paare, die keine Fernbeziehung führen, können sie vieles im Alltag erleichtern und sorgen vielleicht für ein paar frische Ideen.