Wenn Du ein iPhone benutzt, ist der App Store von Apple die erste Adresse, um Apps zu suchen und auf Deinem Smartphone zu installieren. Lange Zeit war dies auch die einzige Möglichkeit für den Download von Apps. Dank einer Gesetzesänderung in der EU hat nun jedoch auch Apple den Weg für Alternativen zum App-Store für iOS frei machen müssen. Erfahre hier, welche Anbieter bereits alternativ zum App-Store von Apple existieren und wie Du Apps aus anderen Quellen auf Deinem iPhone 16, iPhone 16e oder anderen neuen Modellen installieren kannst.

Alternativen zu App Store im Überblick

Store Anzahl Apps Kosten Anbieter Apples App Store 1,95 Mio. (Stand Januar 2025) kostenlos Apple AltStore PAL 3 (Stand Oktober 2024) kostenlos Riley Testut Setapp Mobile mehr als 50 Stk. (Stand März 2025) Abomodell Mac Paw Epic Games Store 3 (Stand März 2025) kostenlos Epic Games

Die Möglichkeit, Apps alternativ zum App-Store iOS zu beziehen, wird als Sideloading bezeichnet. Sie existiert erst seit 2024, was zu einer bisher eher kleinen Auswahl von Anbietern und Apps in den alternativen Stores führt. Vor allem drei Anbieter mit einer Auswahl von Apps für Privatpersonen konnten sich seitdem etablieren: AltStore PAL, Setapp Mobile und Epic Games Store. Das freenet-Magazin stellt Dir alle drei Alternativen zum App-Store genauer vor.

1. AltStore PAL

Seit Ende 2024 bietet der Entwickler Riley Testut den AltStore PAL für iOS als alternativen Marktplatz für Apps an. Er ist jedoch nur in Europa, nicht in den USA verfügbar. Nach anfänglichen Hürden konnte eine Fremdfinanzierung der von Apple erhobenen Entwickler-Gebühr geregelt werden. Dadurch lässt sich der AltStore PAL für Benutzer nun kostenlos auf dem iPhone installieren. Allerdings ist das Angebot bisher gering. Ende 2024 standen hier lediglich drei Apps zur Auswahl. Nach Angaben des Gründers Riley Testut soll das Angebot jedoch stetig erweitert werden. Entwickler von Apps haben hier die Möglichkeit, eigene Apps ohne Gebühr anzubieten. Sie können wahlweise auch Open Source bereitgestellt werden.

Fakten zum AltStore PAL:

kostenlose Nutzung des alternativen App-Stores für iOS

gebührenfreie Möglichkeit für Entwickler, Apps anzubieten

bisher nur wenige Apps zur Auswahl

2. Setapp Mobile

Alternativ zum App-Store iOS gibt es mit Setapp Mobile einen weiteren Marktplatz für iOS-Apps. Allerdings ist Setapp Mobile bisher nur in einer Beta-Version verfügbar und wird vom Unternehmen Mac Paw bereitgestellt. Aktuell kannst Du hierüber bereits mehr als 50 Apps beziehen. Zu ihnen gehören neben Unterhaltungsapps auch praktische Apps zu Themen wie Organisation, Finanzen und Handysicherheit. Kostenlos ist diese Alternative zum App-Store von Apple allerdings nicht. Für die Nutzung muss ein Abo abgeschlossen werden, für das eine monatliche Gebühr fällig wird.

Fakten zu Setapp Mobile:

bereits mehr als 50 Apps im Store verfügbar

nur als Abomodell verfügbar

3. Epic Games Store

Eine weitere App Store Alternative kommt von einem für seine Spiele bekannten Unternehmen, nämlich Epic Games. Der Epic Games Store für iOS ist seit 2024 verfügbar und kann kostenlos auf dem iPhone oder iPad installiert werden. Auch die meisten der hier angebotenen Apps stehen als kostenloser Download bereit. Allerdings ist die Auswahl von Apps im Epic Games Store derzeit noch sehr überschaubar. Unter ihnen befindet sich jedoch ein echter Spielklassiker, nämlich das beliebte Game Fortnite. Den Epic Games Store gibt es auch alternativ zum App Store für Android und hier hast Du eine deutlich größere Auswahl von mehr als 4.000 Spielen.

Fakten zum Epic Games Store:

kostenlos verfügbar

Angebot von Apps beschränkt sich auf Spiele

bisher nur sehr geringe App-Auswahl

App Store Alternative installieren: so geht’s



Um Apps aus alternativen Stores herunterladen zu können, musst Du zunächst die von Dir bevorzugte App Store Alternative auf dem iPhone freischalten. Dazu gehst Du so vor:

Schritt 1: Öffne die Einstellungen auf dem iPhone.

Schritt 2: Wähle hier den Punkt „Apps von [Entwickler] zulassen“ aus.

Schritt 3: Tippe nun die Option „Zulassen“ an.

Schritt 4: Öffne die Website des alternativen App-Marktplatzes Deiner Wahl und installiere diesen auf Deinem iPhone.

Sobald Du die Alternative zum App Store auf Deinem Gerät installiert hast, kannst Du darüber die verfügbaren Apps herunterladen. Bei einigen Anbietern musst Du jedoch zuvor ein Abo abschließen.