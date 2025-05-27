Die besten iPhone-Apps 2025
Du suchst die besten Apps für Dein iPhone? freenet stellt Dir die Favoriten aus verschiedenen Bereichen vor.
In Apples App Store hast Du die Qual der Wahl: Mehr als zwei Millionen Apps stehen Dir hier zur Verfügung – und ständig kommen neue hinzu, aber nicht alle erfüllen die Erwartungen. Deshalb hat freenet Dir im Folgenden eine Liste mit den besten Apps für das iPhone oder iPad aus verschiedenen Kategorien zusammengestellt.
Künstliche Intelligenz spielt mittlerweile eine wichtige Rolle in vielen Situationen. Das haben auch Entwickler von Apps längst erkannt. Mit der App ChatGPT kannst Du auf dem iPhone innerhalb kürzester Zeit Texte erstellen lassen. Das ist nicht für den Job, das Studium oder die Schule praktisch, sondern kann auch im Alltag nützlich sein.
Eine weitere iPhone-App auf Basis von KI ist die App Aiko. Sie bietet Dir kostenlos eine Möglichkeit, gesprochene Texte transkribieren zu lassen. Nützlich ist die Funktion beispielsweise, wenn Du ein Gesprächsprotokoll führen sollst oder die Tonspur eines Videos als Text benötigst. Ein Nachteil von Aiko ist, dass die App mit 1,8 GB relativ viel Speicherplatz benötigt.
Lustige Ergebnisse liefert Dir die künstliche Intelligenz in der App Photoleap für iPhones. Du kannst mit ihr Fotos bearbeiten und beispielsweise ein Porträtfoto in einen Anime verwandeln oder das Gesicht um Jahrzehnte altern lassen. Photoleap ist als kostenlose Basisversion und kostenpflichtige Vollversion erhältlich.
Zu den nützlichen iPhone-Apps gehört beispielsweise die App PlantNet Pflanzenbestimmung. Wie der Name schon erahnen lässt, findest Du mit ihr heraus, um welche Blume es sich in Nachbars Garten handelt oder vor welchem duftendem Baum Du im Park stehst. Ausführliche Informationen zur Pflanzenart gibt es direkt dazu.
Falls Du Dir mehr Überblick über Deine Finanzen wünschst, hilft dabei die kostenlose iPhone-App Haushaltsbuch: Money Manager. Mit ihr verwaltest Du ohne großen Aufwand Einnahmen und diverse Ausgaben.
Möchtest Du beim Einkaufen sofort sehen, ob ein Produkt beispielsweise vegan, gluten- oder laktosefrei ist oder Inhaltsstoffe enthält, auf die Du allergisch bist, empfiehlt Dir freenet die iPhone-App CodeCheck: Produkt Scanner.
Dein Handy lenkt Dich häufig beim Arbeiten oder Lernen ab? Die Gratis-App Plantie unterstützt Dich dabei, fokussiert zu bleiben. Sie lässt auf dem Bildschirm eine Pflanze wachsen, während Du arbeitest. Unterbrichst Du Deine Arbeit, verlässt die App und beschäftigst Dich anderweitig auf Deinem Smartphone, stoppt auch das Pflanzenwachstum. Das kann Dich motivieren, am Ball zu bleiben.
Interessiert Dich das aktuelle Fernsehprogramm, lohnt sich ein Blick auf die iPhone-App Zattoo - TV Streaming. In der kostenpflichtigen Version empfängst Du den Livestream zahlreicher deutschsprachiger Fernsehsender.
Mit der App Video Fly Lite für iPhones kannst Du Videos kostenlos auf Dein Smartphone laden und anschließend offline ansehen. Das ist praktisch, wenn Du unterwegs Datenvolumen sparen möchtest.
Wenn Du Dich lieber mit Literatur statt Filmen auseinandersetzt, ist BookBeat die richtige iPhone-App für Dich. Ab 9,99 Euro pro Monat kannst Du dort auf eine breite Anzahl an E-Books und Hörbüchern aus allen Genres und in verschiedenen Sprachen zugreifen.
Um auf Reisen schnell den Weg zu einer Sehenswürdigkeit oder einem angesagten Lokal zu finden, ist die App Google Maps - Transit & Essen praktisch. Mit ihr kannst Du nicht nur beliebte Orte finden, sondern Dich auch direkt zu ihnen navigieren lassen.
Eine tolle Alternative, die Dir die gleichen Funktionen bietet, ist der DeepL Übersetzer. Hier erhältst Du qualitativ hochwertige Übersetzungen in über 30 Sprachen. Bereits erstellte Übersetzungen kannst Du speichern, um sie zukünftig näher anzuschauen oder zu bearbeiten.
Möchtest Du tiefer in andere Sprachen eintauchen, kannst Du mit der kostenlosen App Duolingo über 40 Sprachen erlernen. In kleinen Lektionen kannst Du hier Sprechen, Lesen, Verstehen und Schreiben trainieren.
Dass es auch unterhaltsam sein kann, Lehrstoff aufzuarbeiten, zeigen Nicolai Schork und Alexander Giesecke. Nach dem großen Erfolg ihrer Lern- und Lehrvideos auf YouTube teilen die beiden die Inhalte für Schüler und Studenten jetzt über die eigene iPhone-App simpleclub – Die Lernapp. Egal, ob Vektorrechnung, Photosynthese oder Oxidation – die kostenlose App bereitet Themen für verschiedene Klassenstufen verständlich auf. Um den vollständigen Funktionsumfang der iPhone-App nutzen zu können, sind jedoch gegebenenfalls In-App-Käufe erforderlich.
Eine komplett kostenlose Lernapp ist Khan Academy. Im deutschsprachigen Teil der App gibt es die Themenblöcke Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Finanzen, Informatik und Life Skills, zu denen etliche Erklärvideos, begleitende Texte und Tests bereitstehen.
Suchmaschinen benutzt Du im Alltag wahrscheinlich regelmäßig. Wie wäre es, mit Deiner Suche im Netz ohne Zusatzkosten direkt etwas für die Umwelt zu tun? Möglich ist das mit der App Ecosia für iPhones.
Ein weiterer nachhaltiger Tipp für iPhone-Apps: Weltweit landen mehr als ein Drittel aller produzierten Lebensmittel im Müll. Mit der App Too Good To Go kannst Du einen kleinen Beitrag gegen diese Verschwendung leisten. Teilnehmende Restaurants, Hotels, Bäckereien und Supermärkte bieten über die iPhone-App überschüssige Lebensmittel und Gerichte zu einem kleinen Preis an. Du musst sie nur im angegebenen Zeitfenster abholen. Für freenet ist sie deshalb im Bereich Nachhaltigkeit eine der sinnvollsten und besten kostenlosen iPhone-Apps.
Über die iPhone-App Walli teilen nationale und internationale Künstler ihre Werke. Folge Deinen Lieblingskünstlern und wähle beeindruckende Wallpaper aus verschiedenen Kategorien. Die iPhone-App selbst ist gratis, durch In-App-Käufe und Anzeigen gehen die Künstler trotzdem nicht leer aus.
Du möchtest etwas Bewegung ins Spiel bringen? Die App Live Hintergrundbilder bietet Dir eine breite Auswahl an faszinierenden bewegten Hintergrundbildern, ob tolle abstrakte Muster oder liebenswerte Tiere. Außerdem hast Du hier die Möglichkeit, eigene Videos zu einem Live-Hintergrundbild zu machen.
Kostenlos Fotos bearbeiten und zwar auf einem professionellen Niveau – genau das macht die App Lightroom möglich. Zusätzliche Funktionen zur bereits umfangreichen Basisversion von Lightroom stehen als In-App-Käufe zur Verfügung.
Die App CapCut ist ein Editor für Deine Fotos und Videos. Mit dieser App holst Du das Beste aus Fotos heraus, schneidest Videos zu und kannst zahlreiche Effekte für die Bild- und Videobearbeitung nutzen.
Bist Du künstlerisch aktiv und suchst nach iPhone-Apps, mit denen Du realistisch malen, zeichnen und skizzieren kannst? Dann ist Inspire die beste Wahl. Mit der iPhone-App für 9,99 Euro stehen Dir 150 hochwertige Pinsel aus insgesamt 15 verschiedenen Sets zur Verfügung. Die Auswahl umfasst unter anderem Ölfarbe, Kreide und Airbrush.
Träumst Du schon lange davon, ein Instrument zu lernen oder an Deinem Gesangstalent zu arbeiten? Den Weg in die Musikschule kannst Du Dir mit der App Yousician sparen. Sie gibt Dir in Echtzeit ein Feedback beim Üben von Instrumenten oder Gesang und hält nützliche Lektionen bereit.
Mit der App YAZIO zählst Du nicht nur die Kalorien Deiner Mahlzeiten, sondern kannst eigene Diätpläne erstellen und Deinen Erfolg kontrollieren. Die kostenlose iPhone-App bietet außerdem eine Funktion für alle, die fasten möchten.
Zu den besten iPhone-Apps aus dem Bereich Gesundheit und Fitness gehört außerdem der Flo Zyklus-& Perioden-Kalender. Diese App unterstützt Dich dabei, im Einklang mit Deinem Zyklus zu leben und bietet viele Funktionen für Schwangere.
Alle iPhone-Apps lassen sich im App Store von Apple downloaden. Über die Suchfunktion findest Du innerhalb kürzester Zeit die gewünschte App.
Viele iPhone-Apps sind kostenlos. Andere sind jedoch kostenpflichtig oder bieten In-App-Käufe an, um den Funktionsumfang zu erweitern.
Foto: © Unsplash/William Hook