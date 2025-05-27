Die besten iPhone-Apps 2025

In Apples App Store hast Du die Qual der Wahl: Mehr als zwei Millionen Apps stehen Dir hier zur Verfügung – und ständig kommen neue hinzu, aber nicht alle erfüllen die Erwartungen. Deshalb hat freenet Dir im Folgenden eine Liste mit den besten Apps für das iPhone oder iPad aus verschiedenen Kategorien zusammengestellt.

Die besten iPhone-Apps mit KI

Künstliche Intelligenz spielt mittlerweile eine wichtige Rolle in vielen Situationen. Das haben auch Entwickler von Apps längst erkannt. Mit der App ChatGPT kannst Du auf dem iPhone innerhalb kürzester Zeit Texte erstellen lassen. Das ist nicht für den Job, das Studium oder die Schule praktisch, sondern kann auch im Alltag nützlich sein.

Eine weitere iPhone-App auf Basis von KI ist die App Aiko. Sie bietet Dir kostenlos eine Möglichkeit, gesprochene Texte transkribieren zu lassen. Nützlich ist die Funktion beispielsweise, wenn Du ein Gesprächsprotokoll führen sollst oder die Tonspur eines Videos als Text benötigst. Ein Nachteil von Aiko ist, dass die App mit 1,8 GB relativ viel Speicherplatz benötigt.

Lustige Ergebnisse liefert Dir die künstliche Intelligenz in der App Photoleap für iPhones. Du kannst mit ihr Fotos bearbeiten und beispielsweise ein Porträtfoto in einen Anime verwandeln oder das Gesicht um Jahrzehnte altern lassen. Photoleap ist als kostenlose Basisversion und kostenpflichtige Vollversion erhältlich.

iPhone-Apps als Alltagshelfer

Zu den nützlichen iPhone-Apps gehört beispielsweise die App PlantNet Pflanzenbestimmung. Wie der Name schon erahnen lässt, findest Du mit ihr heraus, um welche Blume es sich in Nachbars Garten handelt oder vor welchem duftendem Baum Du im Park stehst. Ausführliche Informationen zur Pflanzenart gibt es direkt dazu.

Falls Du Dir mehr Überblick über Deine Finanzen wünschst, hilft dabei die kostenlose iPhone-App Haushaltsbuch: Money Manager. Mit ihr verwaltest Du ohne großen Aufwand Einnahmen und diverse Ausgaben.

Möchtest Du beim Einkaufen sofort sehen, ob ein Produkt beispielsweise vegan, gluten- oder laktosefrei ist oder Inhaltsstoffe enthält, auf die Du allergisch bist, empfiehlt Dir freenet die iPhone-App CodeCheck: Produkt Scanner.

Dein Handy lenkt Dich häufig beim Arbeiten oder Lernen ab? Die Gratis-App Plantie unterstützt Dich dabei, fokussiert zu bleiben. Sie lässt auf dem Bildschirm eine Pflanze wachsen, während Du arbeitest. Unterbrichst Du Deine Arbeit, verlässt die App und beschäftigst Dich anderweitig auf Deinem Smartphone, stoppt auch das Pflanzenwachstum. Das kann Dich motivieren, am Ball zu bleiben.

Die besten iPhone-Apps für Unterhaltung

Interessiert Dich das aktuelle Fernsehprogramm, lohnt sich ein Blick auf die iPhone-App Zattoo - TV Streaming. In der kostenpflichtigen Version empfängst Du den Livestream zahlreicher deutschsprachiger Fernsehsender.

Mit der App Video Fly Lite für iPhones kannst Du Videos kostenlos auf Dein Smartphone laden und anschließend offline ansehen. Das ist praktisch, wenn Du unterwegs Datenvolumen sparen möchtest.

Wenn Du Dich lieber mit Literatur statt Filmen auseinandersetzt, ist BookBeat die richtige iPhone-App für Dich. Ab 9,99 Euro pro Monat kannst Du dort auf eine breite Anzahl an E-Books und Hörbüchern aus allen Genres und in verschiedenen Sprachen zugreifen.

Die besten iPhone-Apps für Reisen

Um auf Reisen schnell den Weg zu einer Sehenswürdigkeit oder einem angesagten Lokal zu finden, ist die App Google Maps - Transit & Essen praktisch. Mit ihr kannst Du nicht nur beliebte Orte finden, sondern Dich auch direkt zu ihnen navigieren lassen.

Eine tolle Alternative, die Dir die gleichen Funktionen bietet, ist der DeepL Übersetzer. Hier erhältst Du qualitativ hochwertige Übersetzungen in über 30 Sprachen. Bereits erstellte Übersetzungen kannst Du speichern, um sie zukünftig näher anzuschauen oder zu bearbeiten.

Möchtest Du tiefer in andere Sprachen eintauchen, kannst Du mit der kostenlosen App Duolingo über 40 Sprachen erlernen. In kleinen Lektionen kannst Du hier Sprechen, Lesen, Verstehen und Schreiben trainieren.