Das Streamen von Musik über das Smartphone ist für viele Menschen längst alltäglich. Spotify gehört zu den bekanntesten Streaminganbietern für Musik, mit etwa 675 Millionen aktiven Nutzern im Monat laut Spotify (Stand Q4 2024). Allerdings sind nicht alle Nutzer mit der Klangqualität, Songauswahl und Preisgestaltung zufrieden. Welche Spotify Alternativen es gibt, wo ihre Stärken liegen und wie umfangreich die Songauswahl bei ihnen ist, erfährst Du in diesem Artikel.

1. Tidal: Alternative für Spotify mit hoher Klangqualität

Wenn Du Musik gerne in erstklassiger Klangqualität genießt und das auch auf dem Smartphone möchtest, ist Tidal eine attraktive Alternative zu Spotify für Dich. Hier wählst Du zwischen drei Qualitätsstufen beim Klang:

Niedrig: bis zu 320 kbps

Hoch: bis zu 16 Bit, 44,1 kHz (CD-Qualität)

Max: bis zu 24 Bit, 192 kHz (Hi-Res Audio)

Zusätzlich bietet Tidal räumliche Audiooptionen wie Dolby Atmos für ein immersives Hörerlebnis an. Interessant bei der Spotify Alternative Tidal sind außerdem exklusive Inhalte, die dem Streamingdienst von Künstlern bereitgestellt werden. Eigene Playlists kannst Du bei Tidal selbstverständlich auch anlegen. Über personalisierte Musikempfehlungen entdeckst Du auf Wunsch neue Künstler.

Vorteile von Tidal:

besonders hohe Klangqualität einstellbar

mehr als 110 Millionen Songs

exklusive Inhalte wie Songs, Livestreams und Dokus

2. Deezer: bekannteste Alternative zu Spotify

Ein bekannter Anbieter für Streaming von Audioinhalten ist das französische Unternehmen Deezer. Hier findest Du nicht nur mehr als 120 Millionen Songs, sondern kannst Dir auch Podcasts und Hörbücher anhören. Eine Besonderheit der Spotify Alternative Deezer ist die sogenannte Flow-Funktion. Mit ihr werden auf Basis Deiner Musikvorlieben, die bei der Anmeldung angegeben werden, individuelle Playlists angelegt.

Vorteile von Deezer:

rund 120 Millionen Songs

Flow-Funktion für personalisierte Playlist

auch zahlreiche Podcasts und Hörbücher verfügbar

3. Amazon Music zum Streamen

Auch Amazon Music bietet mit mehr als 100 Millionen Songs eine gewaltige Musikauswahl in allen Genres an. Bist Du bereits Prime-Kunde bei Amazon, ist Amazon Music für Dich kostenlos. Ergänzend dazu wird Amazon Music Unlimited mit noch mehr Songs und exklusiven Inhalten als Abomodell angeboten. Ein Vorteil bei der Nutzung ist die Integration von Alexa, mit der eine Sprachsteuerung möglich ist. Praktisch ist auch, dass Du bei Amazon Music Songs speichern und zu einem späteren Zeitpunkt offline anhören kannst.

Vorteile von Amazon Music:

mehr als 100 Millionen Songs

Offline-Nutzung möglich

Sprachsteuerung über Alexa

4. Apple Music für iOS und Android

Von Apple erhältst Du nicht nur Smartphones für mobiles Musikstreaming wie das aktuelle iPhone 16 oder iPhone 16e, sondern auch die Streamingplattform Apple Music. Sie umfasst mehr als 100 Millionen Musiktitel und einige exklusive Inhalte. Hier ist zudem eine nahtlose Integration von iTunes möglich. Deine Lieblingsmusik lässt sich außerdem speichern und jederzeit auch offline abspielen. Du besitzt kein iPhone? Dann musst Du trotzdem nicht auf Apple Music als Spotify Alternative verzichten, denn es gibt auch eine App für Android-Smartphones.

Vorteile von Apple Music:

bis zu 100 Millionen Songs

Integration von iTunes

offline Musikwiedergabe möglich

auch für Android verfügbar

5. SoundCloud: die Plattform für Musiker