Würdest du dich auch lieber fragen, wie viel Geld du am Ende noch des Monats übrig hast und nicht, wie viel Monat am Ende des Gelds? Haushaltsbuch-Apps helfen dir dabei, einen Überblick über deine Finanzen zu bekommen. Oft bieten sie sogar noch weitere nützliche Funktionen.

Was sind die Vorteile einer Ausgaben-App?

Warum braucht es für das Haushaltsbuch eine App, wenn es Excel-Tabellen gibt? Ganz einfach: Die Apps sind normalerweise sehr benutzerfreundlich und man benötigt kein Excel-Wissen, um Einnahmen und Ausgaben einzugeben und sich Auswertungen anzeigen zu lassen. Zudem hast du dein Smartphone ja immer dabei – und kannst Ausgaben sofort erfassen, wenn sie anfallen.

Zusätzlich kannst du oft auch deine Sparkonten erfassen und erhältst so einen Überblick über dein Gesamtvermögen. Die Apps haben meistens zusätzliche Funktionen an Bord, etwa das Abfotografieren des Kassenbons oder die automatische Zusammenfassung von Ausgaben in Kategorien. Viele Anwendungen bieten auch die Möglichkeit, Budgets oder Sparziele zu setzen, damit du deine Finanzen aktiv managen kannst.

Tipp: Bevor du dir eine neue App herunterlädst, wirf einen Blick in deine Banking-App. Einige Banken und Sparkassen bieten in ihrer App eine Haushaltsbuchfunktion an.

Die Premium-App: MoneyControl

MoneyControl ( iOS | Android) gehört zu den bekanntesten Haushaltsbuch-Apps für Android und iOS und ist offensichtlich auch sehr beliebt: In beiden App-Stores erreicht sie fast fünf Sterne. Du kannst sie begrenzt auch kostenlos nutzen, musst für den vollen Funktionsumfang aber etwas zahlen.