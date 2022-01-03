Du möchtest auch von unterwegs all deine Habseligkeiten im Blick haben oder sichergehen, dass deine Kinder oder Haustiere wohlauf sind? Dann empfiehlt es sich, deine vier Wände mit einem Überwachungssystem auszustatten. Allerdings brauchst du für diesen Zweck keine teuren Sicherheitstools. Stattdessen kannst du ein Handy als Überwachungskamera verwenden.

Überwachungskamera über das Handy abrufen: Diese Apps bieten sich an

Überwachungs-Apps können weit mehr als nur filmen. Viele arbeiten zum Beispiel mit einem Bewegungsmelder. Sie springen erst dann an, wenn die Handy-Kamera eine Bewegung registriert. Das spart Strom. Die Apps benachrichtigen dich, wenn sich in deiner Wohnung etwas bewegt, etwa ein Einbrecher oder deine Katze.

Wenn du dein altes Handy als Überwachungskamera nutzen willst, gibt es im App Store und Google Play Store unter anderem die folgenden Optionen:

Die App "Alfred" ( iOS | Android) ist innerhalb von Minuten eingerichtet und bietet dir eine zuverlässige Live-Überwachung. Dank dem integrierten Bewegungsmelder wirst du sofort benachrichtigt, wenn die App eine Bewegung registriert hat. Zudem verfügt das Tool über eine Walkie-Talkie-Funktion, wodurch es sich auch optimal als Babyphone eignet.

Auch das Tool "Manything" ( iOS) erweist sich als sehr einfach zu bedienende Überwachungs-App. Die Basic-Version der Anwendung ist gratis, allerdings gibt es auch diverse kostenpflichtige Varianten, mit denen du eine, zwei oder fünf weitere Handys zur Überwachung nutzen kannst. Das kann sich durchaus lohnen, wenn du alle Bereiche deiner Wohnung einfangen willst.

Die App "Motion Detector" ( Android) arbeitet ebenfalls mit einem Bewegungsmelder und informiert dich, sobald Bewegungen erkannt werden. Darüber hinaus knipst die Anwendung automatisch Fotos von der verdächtigen Person und dokumentiert die Uhrzeit des Geschehnisses. Die Aufnahmen können auf Wunsch auch in einer Cloud gespeichert werden.

Handy als Überwachungskamera – ganz ohne Internet?