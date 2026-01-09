Beim Vergleich Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15 stehen sich zwei sehr unterschiedliche Smartphones des Herstellers Xiaomi gegenüber. Während das Xiaomi 15 das aktuelle Flaggschiff mit starker technischer Ausstattung ist, geht das Redmi Note 15 als Budget-Smartphone mit extrem günstigem Preis ins Rennen. Wo liegen die Stärken der beiden Geräte und zu wem passt welches Modell besser?

Das Wichtigste zum Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15

Zum Xiaomi 15 und Redmi Note 15 sind folgende Punkte wichtig:

Das Xiaomi 15 mit Vertrag ist das Flaggschiff aus dem Jahr 2025 mit starker Triple-Kamera, 12 GB RAM und einem 6,36 Zoll großen Display.

Beim Xiaomi Redmi Note 15 handelt es sich um ein Budget-Smartphone mit gutem Akku und 6,83 Zoll großem Display.

Während preisbewusste Käufer eher vom Xiaomi Redmi Note 15 angesprochen werden, eignet sich das Xiaomi 15 für anspruchsvolle Anwendungen.

Für einen übersichtlichen Vergleich der technischen Daten des Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15 findest Du hier eine Tabelle. Die Details zu einzelnen Ausstattungsmerkmalen folgen danach.

Ausstattung Xiaomi 15 Redmi Note 15 Verkaufsstart März 2025 (EU) Ende 2025 (EU) Display 6,36 Zoll, 3.200 Nits, 120 Hz 6,83 Zoll, 120 Hz Kamera Triple-Kamera (50 + 50 + 50 MP) Dual-Kamera (108 + 8 MP) Frontkamera 32 MP 20 MP Chip Snapdragon 8 Elite Mobile Platform Snapdragon 6 Gen 3 Gerätespeicher 256 oder 512 GB 128 oder 256 GB Akku 5.240 mAh, bis 90 Watt 5.520 mAh, bis 45 Watt Betriebssystem Xiaomi HyperOS 2 Xiaomi HyperOS 2

Wie gut sind die Displays beim Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15?

Beim Vergleich der Displays des Xiaomi 15 und Redmi Note 15 fällt besonders der Größenunterschied auf. Mit 6,36 Zoll ist das Xiaomi 15 kleiner und handlicher als das Redmi Note 15 mit seinem 6,83 Zoll großen FHD-Display. Sie erreichen beide eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz und sind auch bei Sonnenlicht gut ablesbar.

Xiaomi 15: kompakteres Format mit 6,36 Zoll, 120 Hz, 3.200 Nits

Xiaomi Redmi Note 15: großzügigeres Display mit 6,83 Zoll, 120 Hz

Welcher Prozessor steckt im Redmi Note 15 und Xiaomi 15?

Beim Vergleich der Performance hat das Xiaomi 15 einen deutlichen Vorteil, den Du beispielsweise bei Games bemerken wirst. Es kommt mit dem Spitzenchip Snapdragon 8 Elite Mobile Platform von Qualcomm und ist mit 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Das Redmi Note 15 nutzt ebenfalls einen Prozessor von Qualcomm, jedoch den schwächeren Snapdragon 6 Gen 3.

Xiaomi 15: starke Performance durch Snapdragon 8 Elite Mobile mit 12 GB RAM

Xiaomi Redmi Note 15: ausreichende Performance für alltägliche Anwendungen durch Snapdragon 6 Gen 3

Kameravergleich von Redmi Note 15 vs. Xiaomi 15

Beim Kameravergleich des Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15 kann das Flaggschiff wiederum seine Stärken ausspielen. Es hat eine Triple-Kamera mit jeweils 50 Megapixel Auflösung und die Linsen wurden in Zusammenarbeit mit Leica produziert. Das Redmi Note 15 bietet Dir eine Dual-Kamera, deren Hauptlinse eine starke Auflösung von 108 Megapixeln hat. Deutlich schwächer fällt die Ultraweitwinkelkamera mit 8 MP aus. Machst Du gerne Selfies, bietet das Xiaomi 15 mit 32-MP-Auflösung ebenfalls die bessere Technik.

Kamera Xiaomi 15 Redmi Note 15 Hauptkamera 50 MP 108 MP Ultraweitwinkelkamera 50 MP 8 MP Telekamera 50 MP nicht vorhanden Frontkamera 32 MP 20 MP

Wer gewinnt den Akkuvergleich des Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15?

Das Xiaomi 15 ist mit einem 5.240 mAh starken Akku ausgestattet. Mit 5.520 mAh fällt der Akku des Redmi Note 15 von Xiaomi etwas größer aus. Allerdings hat das Flaggschiff Xiaomi 15 beim Aufladen einen deutlichen Vorteil, denn es unterstützt das Aufladen mit bis zu 90 Watt. Beim Redmi Note 15 sind lediglich 45 Watt möglich. Interessant ist übrigens, dass Xiaomi das Redmi Note 15 auf dem chinesischen Markt mit 7.000 mAh anbietet, was eine deutlich längere Laufzeit bedeutet.

Xiaomi 15: 5.240 mAh, Laden mit 90 Watt

Xiaomi Redmi Note 15: 5.520 mAh, Laden mit 45 Watt

Weitere Punkte des Duells Redmi Note 15 vs. Xiaomi 15