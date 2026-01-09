Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15: Xiaomis Flaggschiff gegen Budget-Modell
Flaggschiff oder Budget-Smartphone: Wie schlagen sich das Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15 im großen Duell?
Flaggschiff oder Budget-Smartphone: Wie schlagen sich das Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15 im großen Duell?
Beim Vergleich Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15 stehen sich zwei sehr unterschiedliche Smartphones des Herstellers Xiaomi gegenüber. Während das Xiaomi 15 das aktuelle Flaggschiff mit starker technischer Ausstattung ist, geht das Redmi Note 15 als Budget-Smartphone mit extrem günstigem Preis ins Rennen. Wo liegen die Stärken der beiden Geräte und zu wem passt welches Modell besser?
Zum Xiaomi 15 und Redmi Note 15 sind folgende Punkte wichtig:
Das Xiaomi 15 mit Vertrag ist das Flaggschiff aus dem Jahr 2025 mit starker Triple-Kamera, 12 GB RAM und einem 6,36 Zoll großen Display.
Beim Xiaomi Redmi Note 15 handelt es sich um ein Budget-Smartphone mit gutem Akku und 6,83 Zoll großem Display.
Während preisbewusste Käufer eher vom Xiaomi Redmi Note 15 angesprochen werden, eignet sich das Xiaomi 15 für anspruchsvolle Anwendungen.
Für einen übersichtlichen Vergleich der technischen Daten des Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15 findest Du hier eine Tabelle. Die Details zu einzelnen Ausstattungsmerkmalen folgen danach.
|Ausstattung
|Xiaomi 15
|Redmi Note 15
|Verkaufsstart
|März 2025 (EU)
|Ende 2025 (EU)
|Display
|6,36 Zoll, 3.200 Nits, 120 Hz
|6,83 Zoll, 120 Hz
|Kamera
|Triple-Kamera (50 + 50 + 50 MP)
|Dual-Kamera (108 + 8 MP)
|Frontkamera
|32 MP
|20 MP
|Chip
|Snapdragon 8 Elite Mobile Platform
|Snapdragon 6 Gen 3
|Gerätespeicher
|256 oder 512 GB
|128 oder 256 GB
|Akku
|5.240 mAh, bis 90 Watt
|5.520 mAh, bis 45 Watt
|Betriebssystem
|Xiaomi HyperOS 2
|Xiaomi HyperOS 2
Beim Vergleich der Displays des Xiaomi 15 und Redmi Note 15 fällt besonders der Größenunterschied auf. Mit 6,36 Zoll ist das Xiaomi 15 kleiner und handlicher als das Redmi Note 15 mit seinem 6,83 Zoll großen FHD-Display. Sie erreichen beide eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz und sind auch bei Sonnenlicht gut ablesbar.
Xiaomi 15: kompakteres Format mit 6,36 Zoll, 120 Hz, 3.200 Nits
Xiaomi Redmi Note 15: großzügigeres Display mit 6,83 Zoll, 120 Hz
Beim Vergleich der Performance hat das Xiaomi 15 einen deutlichen Vorteil, den Du beispielsweise bei Games bemerken wirst. Es kommt mit dem Spitzenchip Snapdragon 8 Elite Mobile Platform von Qualcomm und ist mit 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Das Redmi Note 15 nutzt ebenfalls einen Prozessor von Qualcomm, jedoch den schwächeren Snapdragon 6 Gen 3.
Xiaomi 15: starke Performance durch Snapdragon 8 Elite Mobile mit 12 GB RAM
Xiaomi Redmi Note 15: ausreichende Performance für alltägliche Anwendungen durch Snapdragon 6 Gen 3
Beim Kameravergleich des Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15 kann das Flaggschiff wiederum seine Stärken ausspielen. Es hat eine Triple-Kamera mit jeweils 50 Megapixel Auflösung und die Linsen wurden in Zusammenarbeit mit Leica produziert. Das Redmi Note 15 bietet Dir eine Dual-Kamera, deren Hauptlinse eine starke Auflösung von 108 Megapixeln hat. Deutlich schwächer fällt die Ultraweitwinkelkamera mit 8 MP aus. Machst Du gerne Selfies, bietet das Xiaomi 15 mit 32-MP-Auflösung ebenfalls die bessere Technik.
|Kamera
|Xiaomi 15
|Redmi Note 15
|Hauptkamera
|50 MP
|108 MP
|Ultraweitwinkelkamera
|50 MP
|8 MP
|Telekamera
|50 MP
|nicht vorhanden
|Frontkamera
|32 MP
|20 MP
Das Xiaomi 15 ist mit einem 5.240 mAh starken Akku ausgestattet. Mit 5.520 mAh fällt der Akku des Redmi Note 15 von Xiaomi etwas größer aus. Allerdings hat das Flaggschiff Xiaomi 15 beim Aufladen einen deutlichen Vorteil, denn es unterstützt das Aufladen mit bis zu 90 Watt. Beim Redmi Note 15 sind lediglich 45 Watt möglich. Interessant ist übrigens, dass Xiaomi das Redmi Note 15 auf dem chinesischen Markt mit 7.000 mAh anbietet, was eine deutlich längere Laufzeit bedeutet.
Xiaomi 15: 5.240 mAh, Laden mit 90 Watt
Xiaomi Redmi Note 15: 5.520 mAh, Laden mit 45 Watt
Als Betriebssystem nutzen beide Modelle Xiaomi HyperOS 2 auf Basis von Android 15.
Mit 256 oder 512 GB gibt es mehr Speicherplatz beim Xiaomi 15 als beim Redmi Note 15 mit 128 oder 256 GB.
KI-Funktionen stehen bei beiden Geräten zur Verfügung.
Das Xiaomi 15 ist deutlich teurer als das Redmi Note 15.
Die Gegenüberstellung vom Xiaomi 15 vs Redmi Note 15 ist ein Duell zwischen einem Flaggschiff und einem Budget-Smartphone. Für das Xiaomi 15 sprechen die exzellente Performance, die starke Triple-Kamera, die hochwertige Verarbeitung und der größere Gerätespeicher. Beim Redmi Note 15 sind die Vorteile der sehr günstige Preis, das großzügige Display und die hohe Akkukapazität für eine lange Laufzeit. Suchst Du eher ein günstiges Smartphone für alltägliche Anwendungen, passt das Redmi Note 15 ideal zu Dir. Möchtest Du stattdessen ein Smartphone für Gaming, KI-Features oder die Arbeit, überzeugt die starke Leistung des Xiaomi 15.
Das Xiaomi 15 ist das derzeitige Flaggschiff von Xiaomi mit entsprechend hochwertiger Ausstattung. Beim Xiaomi Redmi Note 15 handelt es sich hingegen um ein Budget-Smartphone für einen niedrigen Einstiegspreis. Seine technische Ausstattung eignet sich für den alltäglichen Bedarf, jedoch weniger für komplexe Games und KI.
Im Xiaomi 15 Ultra hat der Hersteller die leistungsstärkste und hochwertigste Technik der gesamten Produktpalette verwendet. Als Flaggschiff überzeugt außerdem das Xiaomi 15 mit seiner Performance, Triple-Kamera und Akkuleistung.
Eine Stärke des Xiaomi Redmi 15 5G ist die Akkulaufzeit, denn im Normalbetrieb erreicht das Einsteiger-Smartphone bis zu zwei Tage, bevor der Akku aufgeladen werden muss. Die übrige technische Ausstattung entspricht der eines guten Einsteiger-Handys.
Smartphones mit der Modellbezeichnung Xiaomi und einer Zahl danach sind die Flaggschiffreihe des Herstellers. Aktuell sind das Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Ultra die besten Geräte aus dem Hause Xiaomi.
Foto: ©Xiaomi