freenet hat für Dich die Ausstattung und Leistung der neuen Xiaomi Redmi Note 15 Reihe verglichen.

Xiaomi hat bereits im August 2025 die neue Xiaomi Redmi Note 15 Reihe mit den Nachfolgern des Xiaomi Redmi Note 14, Xiaomi Redmi Note 14 Pro mit Vertrag und Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ mit Vertrag für den chinesischen Markt vorgestellt. Nun folgt der Verkaufsstart auch für den weltweiten Markt, allerdings mit leicht abgewandelten technischen Daten. Mit welchen Vorteilen punkten die Modelle Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro vs. 15 Pro Plus und welche Zielgruppe sprechen sie an? Die wichtigsten Fakten zur Xiaomi Redmi Note 15 Reihe Die wichtigsten Punkte im Xiaomi Redmi Note 15 Vergleich sind folgende: Das Xiaomi Redmi Note 15 ist ein alltagstaugliches Smartphone mit solider Performance, 108-MP-Hauptkamera und 5.520 mAh starkem Akku.

Beim Xiaomi Redmi Note 15 Pro (mit Vertrag) erhältst Du mit 200 MP eine bessere Hauptkamera, einen größeren Akku mit 6.580 mAh und eine stärkere Performance.

Spitzenreiter des direkten Vergleichs ist das Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus mit seiner 32-MP-Selfiekamera, dem Prozessor Snapdragon 7s Gen 4 und bis zu 100 Watt Ladegeschwindigkeit. Hier in der Tabelle findest Du die Daten zur technischen Ausstattung des Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro vs. 15 Pro Plus, bevor wir uns die Details genauer ansehen. Ausstattung Redmi Note 15 Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro Plus Größe 164 x 75,42 x 7,35 mm 163,61 x 78,09 x 7,78 mm 163,34 x 78,31 x 7,91 mm Display 6,77 Zoll 6,83 Zoll 6,83 Zoll Kamera Dual-Kamera (108 + 8 MP) Dual-Kamera (200 + 8 MP) Dual-Kamera (200 + 8 MP) Frontkamera 20 MP 20 MP 32 MP Prozessor Snapdragon 6 Gen 3 MediaTek Dimensity 7400-Ultra Snapdragon 7s Gen 4 Akku 5.520 mAh, 45 Watt 6.580 mAh, 45 Watt 6.500 mAh, 100 Watt Wie groß sind das Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro vs. 15 Pro Plus? Das handlichste Modell im Vergleich Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro vs. 15 Pro Plus ist das Redmi Note 15 mit seinem schmalen und dünnen Gerätemaß. Etwas größere Displays haben hingegen das Redmi Note 15 Pro und 15 Pro Plus mit jeweils 6,83 Zoll. Alle drei Modelle bieten eine Bildwiederholrate von 120 Hertz und eine Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits. Xiaomi Redmi Note 15: handliches Maß, niedrigstes Gewicht, 6,77 Zoll großes Display

Xiaomi Redmi Note 15 Pro: 6,83 Zoll, 3.200 Nits, 120 Hz

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus: 6,83 Zoll, 120 Hz, 3.200 Nits Spitzenhelligkeit

Welche Prozessoren stecken in den Xiaomi Redmi Note 15 Smartphones? Xiaomi setzt bei allen drei Modellen der neuen Xiaomi Redmi Note 15 Reihe auf Prozessoren von externen Herstellern. Im Redmi Note 15 und 15 Pro Plus stecken Prozessoren von Qualcomm, im Redmi Note 15 Pro ein MediaTek-Prozessor. Die stärkste Performance erwartet Dich beim Redmi Note 15 Pro Plus, das mit 12 GB RAM ausgestattet ist. Im Duell Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro vs. 15 Pro Plus ist das Redmi Note 15 Pro Plus klarer Performancesieger, wobei das Redmi Note 15 alltägliche Aufgaben ebenfalls problemlos meistert. Xiaomi Redmi Note 15: Snapdragon 6 Gen 3 mit 6 oder 8 GB RAM

Xiaomi Redmi Note 15 Pro: MediaTek Dimensity 7400-Ultra mit 8 oder 12 GB RAM

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus: Snapdragon 7s Gen 4 mit 8 oder 12 GB RAM Wie unterscheiden sich die Kameras der Xiaomi Redmi Note 15 Reihe? Das Redmi Note 15 bietet Dir eine solide Dual-Kamera und mit 20 Megapixeln Auflösung eine gute Frontkamera. Beim Redmi Note 15 Pro fällt die Hauptkamera mit 200 Megapixeln deutlich stärker aus. Die hochwertigste Kameratechnik der Xiaomi Redmi Note 15 Reihe hat das Redmi Note 15 Pro Plus, denn hier nutzt Du neben einer 200-MP-Hauptkamera auch eine 32 Megapixel starke Frontkamera. Kameramerkmal Redmi Note 15 Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro Plus Kameratyp Dual-Kamera Dual-Kamera Dual-Kamera Hauptkamera 108 MP 200 MP 200 MP Ultraweitwinkel 8 MP 8 MP 8 MP Frontkamera 20 MP 20 MP 32 MP Wer hat den besten Akku beim Xiaomi Redmi Note 15 Vergleich? Vergleichen wir die Kapazität der Akkus beim Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro vs. 15 Pro Plus, geht das Redmi Note 15 Pro mit seinen 6.580 mAh als Sieger hervor. Allerdings hat das Redmi Note 15 Pro Plus mit 6.500 mAh nur eine minimal kleinere Akkukapazität und ist gleichzeitig besonders energieeffizient. Es hat außerdem einen entscheidenden Vorteil beim Laden. Bei ihm lädst Du den Akku mit bis zu 100 Watt, was eine vollständige Aufladung innerhalb von 30 Minuten ermöglicht. Xiaomi Redmi Note 15: 5.520 mAh, 45 Watt

Xiaomi Redmi Note 15 Pro: größte Akkukapazität von 6.580 mAh, 45 Watt

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus: hohe Energieeffizienz, 6.500 mAh, 100 Watt

Fazit im Duell Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro vs. 15 Pro Plus Unter dem Strich lässt sich im Xiaomi Redmi Note 15 Vergleich festhalten, dass alle drei Modelle ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer Performance, der Kamera-Qualität, Akkulaufzeit und Größe. Die verschiedenen Modelle der Xiaomi Redmi Note 15 Reihe eignen sich für: Xiaomi Redmi Note 15: alltägliche Smartphonenutzung und preisbewusste Käufer

Xiaomi Redmi Note 15 Pro: anspruchsvollere Anwendungen und Fotografie

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus: Gaming, KI-Funktionen, Arbeit, Fotografie FAQ zum Xiaomi Redmi Note 15 Vergleich Was ist der Unterschied zwischen dem Xiaomi Redmi Note 15 und dem Redmi Note 15 Pro? Im Vergleich Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro hebt sich das Pro-Modell durch ein größeres Display, eine höhere Akkukapazität, eine bessere Hauptkamera sowie den stärkeren Prozessor hervor. Zu den Vorteilen des Xiaomi Redmi Note 15 gehören das handlichere Maß sowie der niedrigere Preis. Welches Handy ist besser: Xiaomi Redmi Note 15 oder Redmi Note 15 Pro für Kamera & Gaming? Wer viele Fotos mit seinem Smartphone macht oder gerne Games spielt, findet beim Xiaomi Redmi Note 15 Pro die besseren technischen Voraussetzungen. Es hat mit bis zu 12 GB RAM die höhere Performance und ist mit einer 200-MP-Hauptkamera ausgestattet. Lohnt sich der Aufpreis für das Xiaomi Redmi Note 15 Pro im Vergleich zum Redmi Note 15? Wer ein Smartphone nur für alltägliche Anwendungen nutzt, profitiert vom attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis des Xiaomi Redmi Note 15. Der Aufpreis des Xiaomi Redmi Note 15 Pro ist besonders für Gamer und die Nutzung von komplexen KI-Funktionen gerechtfertigt, da das Pro-Modell eine stärkere Leistung mitbringt. Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro: Welches Smartphone hat die bessere Akku-Laufzeit und Performance? Aufgrund der höheren Akkukapazität des Xiaomi Redmi Note 15 Pro bietet es die längere Laufzeit. Auch hinsichtlich der Performance hat es gegenüber dem Xiaomi Redmi Note 15 die Nase vorn. Foto: ©Xiaomi

