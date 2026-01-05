Die besten Handys bis 250 Euro – der große Vergleich

Welche Smartphones kommen 2026 voraussichtlich auf den Markt und welche technischen Highlights erwarten uns? freenet hat die spannendsten Handy-News und -Gerüchte für Dich gesammelt.

Im Laufe des Jahres werden bei den großen Branchen-Events und bei eigenen Präsentationen der Hersteller die neuen Smartphones 2026 vorgestellt. Welche Technik wird in den Smartphone-Neuheiten 2026 stecken und auf welche Modelle können wir uns freuen? Smartphones 2026: das Wichtigste in Kürze Das sind die wichtigsten Smartphone-Trends 2026 im Überblick: Die technischen Trends für das Smartphone 2026 sind leistungsstärkere Prozessoren, größere Displays und mehr KI-Anwendungen.

Die wichtigsten Smartphone-Neuheiten 2026 von Samsung werden das Galaxy S26, S26+, S26 Ultra sowie die Foldables Galaxy Z Fold 8 und Z Flip 8 sein.

Apple wird im September die neue iPhone-Generation mit dem iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und iPhone Air 2 vorstellen.

Zu den Handy-Neuheiten 2026 von Xiaomi gehören voraussichtlich das Xiaomi 17 und Xiaomi 17 Ultra sowie das Xiaomi 16T und Xiaomi 16T Pro.

Neue Smartphones 2026 von Google könnten das Google Pixel 11, Pixel 11 Pro und Pixel 11 Pro Fold sowie das Google Pixel 10a sein. Welche technischen Neuheiten kommen bei den Smartphones 2026? Mit der Vorstellung der neuen Handys 2026 kommen auch technische Weiterentwicklungen auf den Markt. Während Qualcomm bereits seinen neuen Spitzenchip angekündigt hat, werden auch von MediaTek, Apple und Samsung neue Chip-Generationen für das Jahr 2026 erwartet. Das sind die voraussichtlichen Techniktrends für die neuen Smartphones 2026: mehr Geschwindigkeit bei den Prozessoren, wie beim neuen Snapdragon 8 Elite Gen 5 von Qualcomm mit 4,6 GHz

neue KI-Funktionen wie kontextbewusste Assistenten und KI-gestützte Videooptimierung

hellere Displays, höhere Bildwiederholfrequenzen und schmalere Displayränder

höhere Ladegeschwindigkeiten für Akkus

Android 17 als neue Generation des Betriebssystems etwa Mitte 2026

mehr Nachhaltigkeit durch lange Update-Garantien

Samsungs neue Smartphones 2026 Samsung präsentiert üblicherweise bereits im Februar 2026 seine neue Flaggschiffreihe, im Sommer die neue Generation der Foldables und stellt zusätzlich Modelle der Galaxy A-Reihe mit Smartphones der Mittelklasse und Budget-Handys vor. Zu den neuen Handys 2026 von Samsung werden wahrscheinlich diese Modelle gehören: Ende Februar 2026: Galaxy S-Reihe mit dem Galaxy S26, Galaxy S26+ oder Galaxy S26 Edge und Galaxy S26 Ultra

März 2026: Galaxy A-Reihe mit dem Galaxy A27, A37 und A57

Sommer 2026: Galaxy Z-Reihe mit dem Galaxy Z Fold 8 und Galaxy Z Flip 8

Handy Release 2026 noch unklar: neue Fan Edition Galaxy S26 FE, neue Outdoor-Handys Galaxy XCover 8 und XCover 8 Pro

Neue Handys 2026 von Apple Apple präsentiert seine neuen Smartphones 2026 wahrscheinlich wie gewohnt im September im Rahmen eines großen Events. Allerdings deuten Gerüchte darauf hin, dass das Basismodell iPhone 18 erst im Frühjahr 2027 auf den Markt kommen könnte. Zusätzlich könnte eine neue Generation des Einsteigermodells als Nachfolger des iPhone 16e (mit Vertrag) vorgestellt werden. Die wahrscheinlichen Termine und Modelle der Apple-Neuheiten 2026 sind: 1. Quartal 2026: neues Einsteigermodell iPhone 17e

September 2026: 18. iPhone-Generation mit dem iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 und eventuell einem iPhone Fold

möglicherweise erst Anfang 2027: iPhone 18

Smartphones 2026 von Xiaomi Xiaomi hat bereits im Herbst 2025 die neuen Flaggschiff-Modelle für den chinesischen Markt vorgestellt. In etwas abgewandelter Form könnten diese bereits Anfang des Jahres zu den neuen Smartphones 2026 auf dem globalen Markt gehören. Außerdem wird eine neue Mittelklasse-Generation als Nachfolger des Xiaomi 15T (mit Vertrag) und Xiaomi 15T Pro mit Vertrag erwartet. Konkret könnten das die Xiaomi-Neuheiten 2026 werden: Anfang 2026: neue Flaggschiffe Xiaomi 17 und Xiaomi 17 Ultra

Handy Release 2026 noch unklar: Xiaomi 16T und 16T Pro

Googles neue Smartphones 2026 Zu den spannenden Smartphones 2026 werden auch Modelle von Google gehören, denn es steht die Präsentation der neuen Flaggschiff-Reihe und eines günstigeren Mittelklasse-Geräts bevor. Frühjahr 2026: neues Mittelklasse-Modell Google Pixel 10a

August 2026: neue Flaggschiffreihe mit Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und Pixel 11 Pro Fold Weitere Smartphone-Neuheiten 2026 Neben den Marktführern Samsung und Apple sowie den ebenfalls zu den Branchenriesen gehörenden Herstellern Google und Xiaomi werden auch andere Hersteller 2026 neue Smartphones präsentieren. Als sehr wahrscheinlich gelten diese Handy-Neuheiten 2026: Motorola: Moto G (2026) und Moto G Play (2026) Anfang des Jahres, neue Motorola Razr-Reihe im Sommer 2026

Sony: Xperia 10 VIII und Xperia 1 VIII als neue Smartphones 2026 von Sony

Nothing Phone: möglicherweise als neues Smartphone 2026 das Nothing Phone (4a) Pro mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Oppo: neues Oppo Find X9 Ultra möglicherweise bereits im ersten Quartal 2026

Fazit zu den neuen Smartphones 2026 Zu den Smartphones 2026, die mit Spannung erwartet werden, zählen die Flaggschiffe von Apple (iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro XL), Samsung (Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold 8 und Galaxy Z Flip 8), Google (Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und Pixel 11 Pro Fold) sowie Xiaomi (Xiaomi 17 und Xiaomi 17 Ultra). Auch in der Mittelklasse werden mit dem Samsung Galaxy A37 und A57, dem Google Pixel 10a und iPhone 17e attraktive neue Handys 2026 erwartet. Darüber hinaus könnten Sony, Motorola und Nothing Phone neue Smartphones auf den Markt bringen. Es bleibt spannend, welche aktuellen Gerüchte sich im Laufe des Jahres bewahrheiten und welche Überraschungen der Smartphonemarkt 2026 zu bieten haben wird. FAQ zu Handy-Neuheiten 2026 Welches Handy kommt 2026 raus? Voraussichtlich werden zu den Smartphones 2026 die 18. Generation der iPhones, die neue Samsung Galaxy S26-Reihe, die neue Generation der Samsung-Foldables Galaxy Z, die Pixel 11 Reihe sowie die Flaggschiffe Xiaomi 17 und Xiaomi 17 Ultra gehören. Welches Smartphone wird im Jahr 2026 auf den Markt kommen? Apple wird 2026 seine 18. iPhone-Generation auf den Markt bringen. Von Samsung sind neben den Flaggschiffen Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra auch neue Geräte der Galaxy A-Reihe, neue Foldables der Galaxy Z-Reihe sowie die neuen Outdoor-Handys XCover 8 und Xcover 8 Pro zu erwarten. Zu den Smartphone-Neuheiten 2026 von Xiaomi könnten das Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 16T und Xiaomi 16T Pro gehören. Als wahrscheinliche neue Handys 2026 von Google gelten das Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold und das günstigere Pixel 10a. Welches Smartphone sollte man 2026 kaufen? Wer sich für die neueste Technik interessiert und eine starke Performance haben möchte, sollte sich 2026 die Smartphone-Neuheiten iPhone 18 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 8, Google Pixel 11 Pro XL und Xiaomi 17 Ultra ansehen. Welche Handys kommen Anfang 2026 raus? Anfang 2026 wird Samsung die Galaxy S26-Reihe auf den Markt bringen und wahrscheinlich die neuen Modelle der Galaxy A-Reihe vorstellen. Auch Apple könnte bereits im ersten Quartal 2026 einen Nachfolger für das Einsteiger-iPhone, nämlich das iPhone 17e, präsentieren. Außerdem wird Xiaomi die in China schon erhältlichen Modelle Xiaomi 17 und Xiaomi 17 Ultra aller Wahrscheinlichkeit nach im ersten Quartal 2026 in den weltweiten Verkaufsstart geben. ©Foto: Apple, Google, Samsung, Xiaomi

