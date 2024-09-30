Du bist bereits Kundin oder Kunde bei freenet und möchtest noch mehr aus Deinem Tarif herausholen? Mit den freenet family & friends Tarifen kannst Du Zusatzkarten für Freunde, Familie oder Mitbewohner buchen. Jetzt lesen, wie einfach das geht!

Die family & friends Tarife sind ein exklusives Angebot für alle Bestandskundinnen und Bestandskunden von freenet: Ab sofort hast Du die Möglichkeit, vergünstigte Zusatzkarten flexibel zu Deinem bestehenden Vertrag hinzuzubuchen. Sichere Dir Zusatzkarten – egal, ob für Deine Familie, Freunde oder Mitbewohner – alle können von Deinem Vertrag profitieren und mit den family & friends Tarifen monatlich ordentlich sparen. Für wen sind die family & friends Tarife ideal? Finde heraus, was zu Dir passt! Die family & friends Tarife sind perfekt für alle, die ihre Mobilfunkkosten im Griff behalten und gleichzeitig Familie und Freunde zu günstigen Konditionen mitversorgen möchten. Du kannst bis zu fünf Zusatzkarten zu Deinem Hauptvertrag hinzubuchen. Besonders Familien oder Wohngemeinschaften profitieren von den attraktiven Angeboten der family & friends Tarife. Die family & friends Tarife in der Übersicht Datenvolumen Preis pro Monat Netz Geschwindigkeit 5 GB 4,99 € Vodafone LTE 21,6 Mbit/s Download 7 GB 4,99 € Telefónica 5G 50 Mbit/s Download 20 GB 9,99 € Vodafone LTE 50 Mbit/s Download 35 GB 9,99 € Telefónica 5G 50 Mbit/s Download

Die Vorteile der freenet family & friends Tarife – exklusive Deals für Familie und Freunde Bei freenet belohnen wir treue Kundinnen und Kunden, indem wir es Dir ermöglichen, Deine Familie und Deinen Freundeskreis an den Vorteilen Deines Mobilfunktarifs teilhaben zu lassen. Mit den family & friends Tarifen kannst Du Deine Liebsten mit exklusiven Rabatten und attraktiven Konditionen versorgen. So zeigst Du nicht nur Deine Wertschätzung gegenüber Deinen Lieben, sondern ihr profitiert gemeinsam von den Angeboten und Vorteilen, die die family & friends Tarife zu bieten haben: Attraktive Preise : Spare dauerhaft bis zu 66 % im Vergleich zum regulären Verkaufspreis. Die family & friends Tarife sind deutlich günstiger als entsprechende Neukundentarife.

Gemeinsames Sparen in der Familie und mit Freunden : Im Vergleich zu eigenständigen Verträgen sparen alle Teilnehmer Geld, wenn sie die family & friends Tarife nutzen.

Flexibilität beim Datenvolumen : Du kannst aus vier verschiedenen Datenvolumen-Paketen wählen: 5 GB, 7 GB, 20 GB oder 35 GB.

Kein Anschlusspreis : Es fallen keine zusätzlichen Anschlussgebühren an – ein weiterer Grund, sich für die Zusatzkarten zum Hauptvertrag zu entscheiden.

Bestes Netz : Mit den family & friends Tarifen hast Du Zugang zum Netz von Telefónica oder Vodafone.

Lifetime Pricing : Der Preis bleibt stabil. Das heißt, solange der Hauptvertrag besteht, gibt es keine Preiserhöhungen bei Deinen Zusatzkarten.

Rufnummernmitnahme : Mit den freenet family & friends Tarifen können Freunde und Familie ihre bestehende Rufnummern ganz einfach mitnehmen.

Alles auf einen Blick im Kundenkonto : Behalte jederzeit den Überblick über alle Deine Zusatzkarten direkt in Deinem freenet Kundenkonto. So hast Du alle wichtigen Informationen zentral und übersichtlich an einem Ort.

Du entscheidest, wann es losgeht: Du kannst die family & friends Tarife bis zu 123 Tage im Voraus buchen. Einfacher geht es nicht! Wie funktioniert die Buchung von Zusatzkarten für die family & friends Tarife? Die Buchung der family & friends Tarife ist denkbar einfach. Du kannst sie direkt online über unsere Landingpage abschließen und sogar den Starttermin flexibel innerhalb der nächsten 123 Tage wählen. Dies gibt Dir die Freiheit, den perfekten Moment für die Aktivierung Deiner Zusatzkarte zu wählen. Auswahl des Datenvolumens: Bei der Bestellung wählst Du den Tarif mit dem von Dir gewünschten Datenvolumen aus: 5 GB für 4,99 € pro Monat

7 GB für 4,99 € pro Monat

20 GB für 9,99 € pro Monat

35 GB für 9,99 € pro Monat SMS-Verifizierung: Um sicherzustellen, dass alles passt, wirst Du über einen SMS-Prozess verifiziert. Das bedeutet, Du erhältst eine SMS mit einem Bestätigungscode, den Du eingeben musst. Bestätigen: Wähle die Anzahl der benötigten family & friends Tarife und Deinen gewünschten Vertragsbeginn. Schließe die Buchung mit wenigen Klicks ab. Sobald Du diese Schritte durchlaufen hast, wird Deine Bestellung fertiggestellt. Alles ganz einfach! Der freenet Support für Dich Vertragsverwaltung: Verwalte Deine Zusatzkarten direkt in Deinem Kundenkonto: Hier hast Du Einsicht in Vertragsdetails und zu Datenverbrauch.

Hotline: Du hast Fragen oder möchtest Dich gerne persönlich beraten lassen?

Kein Problem! Du erreichst uns über unsere kostenlose Hotline: 040 / 55 55 41 416

Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr und Sa. 09:00 - 17:30 Uhr

Fazit zu den family & friends Tarifen: Dein Weg zu exklusiven Vorteilen Die family & friends Tarife von freenet bieten eine großartige Möglichkeit, Zusatzkarten zu einem unschlagbaren Preis zu erhalten. Genieße die volle Kontrolle und Flexibilität über Deine Mobilfunkverträge – alles an einem Ort und mit attraktiven Preisen und Top-Netz. Die Zusatzkarten sind ein echtes Highlight für alle Bestandskunden. Die einfache Buchung sowie die Stabilität der Preise machen die exklusiven Tarife zu einem rundum überzeugenden Angebot. Nutze die Gelegenheit und sichere Dir noch heute eine oder mehrere Zusatzkarten mit Preisvorteil – einfach, schnell und exklusiv nur für Bestandskunden! FAQ zu freenet family & friends Tarifen: Kann ich einen family & friends Tarif auch ohne bestehenden Hauptvertrag buchen? Nein, die family & friends Tarife dürfen nur bei einem bestehenden freenetvertrag (Hauptvertrag) abgeschlossen werden. Bei bestehendem Hauptvertrag werden die family & friends Tarife rabattiert angeboten, bei Wegfall des Hauptvertrages gilt der nicht rabattierte Preis. Als Hauptvertrag gelten alle laufenden Credit Mobilfunk-Verträge mit der freenet DLS GmbH, außer family & friends Tarife. Kann ich die family & friends Tarife auch nachträglich zu meinem bestehenden Hauptvertrag hinzufügen? Ja, Du kannst die family & friends Tarife jederzeit nachträglich zu Deinem bestehenden Hauptvertrag hinzufügen. Als Hauptvertrag gelten alle laufenden Credit Mobilfunk-Verträge mit der freenet DLS GmbH, außer family & friends Tarife. Wie viele Zusatzkarten kann ich buchen? Du kannst bis zu 5 family & friends Tarife zu Deinem Hauptvertrag hinzubuchen. Die Zusatzkarten können Deine Freunde, Familie oder Mitbewohner nutzen und von Preisvorteilen profitieren. Habe ich eine Netzauswahl beim family & friends Tarif? Zur Auswahl stehen die Netze von Vodafone und Telefónica. Kann ich die Zusatzkarten auch als eSIM bekommen? Ja, die Zusatzkarten sind auch als eSIM erhältlich. Bei der Buchung kannst Du auswählen, ob Du eine physische SIM-Karte oder eine eSIM bevorzugst. Sind die family & friends Tarife eigenständige Verträge? Ja, jeder family & friends Tarif ist ein eigenständiger Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten, unabhängig von Deinem Hauptvertrag. Jeder family & friends Tarif hat seine eigenen Vertragsbedingungen, die Vergünstigungen sind aber an Deinen Hauptvertrag gekoppelt. Was passiert, wenn ich den Hauptvertrag kündige? Wenn Du Deinen Hauptvertrag kündigst, behalten wir uns das Recht vor, die Rabatte auf die family & friends Tarife zu streichen. Die Zusatzkarten laufen jedoch unabhängig vom Hauptvertrag weiter. Wie kann ich die family & friends Tarife kündigen? Die Kündigung der family & friends Tarife erfolgt online, telefonisch über den freenet Kundenservice oder in Textform (z. B. E-Mail oder Brief). Beachte die 24-monatige Mindestvertragslaufzeit der family & friends Tarife unabhängig vom Hauptvertrag. Kann ich mit dem family & friends Tarif auch ein Smartphone dazu bekommen? Aktuell ist der family & friends Tarif ausschließlich als SIM-Karten-Angebot verfügbar; vergünstigte Smartphones sind nicht enthalten. Wie läuft die Abrechnung der einzelnen Verträge? Die family & friends Tarife werden zusammen mit Deinem Hauptvertrag abgerechnet. Als Hauptvertragsnehmer bist Du für die Zahlung verantwortlich. Das heißt, alle Posten werden auf einer gemeinsamen Rechnung zusammengeführt. Falls Du verschiedene Rechnungen für die einzelnen Tarife wünschst, erhältst Du separate Rechnungen.