Mit der Präsentation der beiden 14T-Modelle am 26. September 2024 startete auch der Verkauf. Du erhältst das Xiaomi 14T ab 650 Euro und das Xiaomi 14T Pro ab 800 Euro . Damit sind beide Geräte deutlich günstiger als die am Anfang des Jahres vorgestellten Smartphones Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra. Ist der preisliche Unterschied zwischen Xiaomi 14T und 14T Pro von 150 Euro gerechtfertigt? Das freenet-Team schaut sich die technischen Details mit Dir an.

Kaum Unterschied von Xiaomi 14T und 14T Pro beim Design



Optisch ähneln sich die beiden Neuzugänge der Smartphonepalette von Xiaomi stark. Die Kameraanordnung und das schlanke Design sind identisch. Kleine Unterschiede zeigen sich bei genauem Hinsehen. Das Xiaomi 14T hat glatte Kanten, das Xiaomi 14T Pro hingegen leicht abgerundete Kanten. Identisch sind auch die verfügbaren Gerätefarben. Das Xiaomi 14T und Xiaomi 14T Pro kannst Du in Grau, Blau und Schwarz kaufen.

Das Display beim Xiaomi 14T Pro vs. 14T

Beim Display liefert das Xiaomi 14T Pro technische Daten, die mit denen des Xiaomi 14T identisch sind. Im Detail bedeutet das:

ein AMOLED-Display mit Full HD+ Auflösung

eine Displaygröße von 6,67 Zoll

eine Bildwiederholrate von maximal 144 Hertz

eine Spitzenhelligkeit von 4.000 Nits

Sowohl die Spitzenhelligkeit als auch die maximale Bildwiederholrate fallen beim Xiaomi 14T und 14T Pro erstklassig aus. Du kannst Dich also auf eine exzellente Wiedergabe von Videos und Games sowie eine optimale Ablesbarkeit des Displays bei starkem Sonnenlicht freuen.

Wer hat den besseren Prozessor: Xiaomi 14T oder 14T Pro?

Einen signifikanten Unterschied zeigt der Vergleich der Prozessoren des Xiaomi 14T Pro vs. 14T. Lieferant ist in beiden Fällen der Hersteller MediaTek. Allerdings wird das__ Xiaomi 14T von einem Dimensity 8300 Ultra__ angetrieben, das Xiaomi 14T Pro von einem Dimensity 9300+. In beiden Fällen handelt es sich um leistungsstarke Chips mit überzeugender Rechenleistung. Das Xiaomi 14T erhältst Du mit 12 GB Arbeitsspeicher. Beim Xiaomi 14T Pro kannst Du zwischen einem Modell mit 12 GB RAM und einem Modell mit 16 GB RAM wählen.

Xiaomi 14T: Ausgestattet mit dem MediaTek Dimensity 8300 Ultra .

Xiaomi 14T Pro: Verwendet den MediaTek Dimensity 9300+ , der leistungsstärker ist.

Xiaomi 14T: 12 GB RAM .

Xiaomi 14T Pro: 12 GB oder 16 GB RAM.

Xiaomi 14T und Xiaomi 14T Pro: technische Daten zum Akku

Wie viel Power haben die Akkus beim Xiaomi 14T vs. 14T Pro? Auch bei diesem Vergleichspunkt zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden neuen Modellen. Die Akkukapazität ist mit 5.000 mAh bei beiden Modellen identisch. Legst Du Wert auf schnelles Laden, kommt für Dich jedoch eher das Xiaomi 14T Pro infrage, denn hier beträgt die maximale Ladekapazität beachtliche 120 Watt. Das Xiaomi 14T hingegen bietet Dir maximal 67 Watt.

Beide Modelle haben eine identische Akkukapazität von 5.000 mAh

Xiaomi 14T: 67 Watt Schnellladefähigkeit.

Xiaomi 14T Pro: 120 Watt Schnellladefähigkeit

Hat das Xiaomi 14T oder 14T Pro die bessere Leica-Kamera?

Auf einen flüchtigen Blick wirkt das Kamera-Set-up vom Xiaomi 14T Pro vs. 14T identisch. Die Unterschiede liegen hier im Detail und beziehen sich vor allem auf die Blende und Brennweite. Bei der Selfiekamera und Ultraweitwinkelkamera haben das Xiaomi 14T und Xiaomi 14T Pro technische Daten auf gleichem Niveau. Bei der Frontkamera erwartet Dich eine Auflösung von 32 MP für gestochen scharfe Selfies. Die Ultraweitwinkelkameras beider Modelle liefern eine Auflösung von 12 Megapixeln, den Wert f/2.2 für die Blende sowie einen Aufnahmewinkel von 120 Grad.

Hauptkamera beim Xiaomi 14T Pro vs. 14T

Die Auflösung der Hauptkamera, welche übrigens ein Summilux-Objektiv von Leica ist, liegt bei beiden Smartphones bei 50 Megapixeln. Im Xiaomi 14T Pro steckt der Light Fusion 900 als Bildsensor und die Blende beträgt f/1.6. Dem gegenüber steht der Bildsensor Sony-IMX906 mit einer Blende von f/1.7 im Xiaomi 14T. Hier schneidet das Xiaomi 14T Pro im Direktvergleich also etwas besser ab.

Teleobjektiv des Xiaomi 14T vs. 14T Pro

Die Telelinse des Xiaomi 14T löst mit 50 MP auf, hat eine zweifache Vergrößerung und eine Blende von f/1.9. Das Xiaomi 14T Pro hingegen bietet bei 50 MP Auflösung einen 2,6-fachen optischen Zoom und eine Blende von f/2.0. Während die Blende beim Xiaomi 14T besser ist, bietet Dir das 14T Pro den überzeugenderen Zoom.

Thema KI: identische Features beim Xiaomi 14T und 14T Pro

Immer wichtiger werden die KI-gestützten Funktionen bei Smartphones. Hier zieht Xiaomi mit anderen Herstellern mit und bietet Dir ein umfangreiches KI-Paket. Beide Smartphones sind mit Google Gemini ausgestattet. Auch beim Betriebssystem fährt Xiaomi eine einheitliche Linie und liefert das 14T und 14T Pro mit Hyper OS auf Basis von Android 14 aus.