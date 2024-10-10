Das Samsung Galaxy S24 ist bereits seit Januar auf dem Markt und hat sich zu einem Liebling unter den Top-Smartphones entwickelt. Jetzt hat der koreanische Hersteller ein weiteres Modell vorgestellt: das Galaxy S24 FE. Worin unterscheidet es sich vom beliebten Galaxy S24 und welche Gemeinsamkeiten gibt es? Das erfährst Du hier im freenet-Vergleich Galaxy S24 vs. S24 FE .

Design: markanter Größenunterschied beim S24 vs. S24 FE von Samsung

Das Galaxy S24 ist 147 x 70,6 x 7,6 Millimeter groß und wiegt 167 Gramm. Dagegen wirkt das 162 x 77,3 x 8 Millimeter große S24 FE mit seinen 213 Gramm Gewicht beinahe klobig. Ansonsten sind Design und Material sehr ähnlich. Der Rahmen besteht bei beiden Modellen aus Aluminium. Für das S24 kommt zusätzlich Gorilla Glass Victus 2 zum Einsatz, beim S24 FE hingegen Gorilla Glass Victus+. Während das Galaxy S24 FE in fünf Farben angeboten wird, kannst Du beim S24 sogar zwischen sieben Gerätefarben wählen.

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 FE Farben Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow, Sandstone Orange*, Sapphire Blue*, Jade Green* Blue, Graphite, Mint, Yellow Maße 147 x 70,6 x 7,6 mm 162 x 77,3 x 8 mm Gewicht 167 Gramm 213 Gramm Rahmen Aluminium Aluminium Display-Schutz Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus+ Design Kompakt und leicht Größer und schwerer

Display: kompaktes S24 gegen großzügiges S24 FE

Das Galaxy S24 hat ein Display mit 6,2 Zoll Größe, welches perfekt für alltägliche Anwendungen geeignet ist und sich optimal mit einer Hand bedienen lässt. Das Display des S24 FE fällt hingegen deutlich größer aus und misst 6,7 Zoll, wodurch sich darauf perfekt Filme anschauen und Games spielen lassen. Im direkten Vergleich S24 vs. S24 FE schneidet das Galaxy S24 bei der Displayqualität besser ab. Es hat eine flexible Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz und 2.600 Nits Spitzenhelligkeit. Das S24 FE hingegen bietet Dir eine Bildwiederholrate zwischen 60 und 120 Hertz und bis zu 1.900 Nits.

S24 mit 6,2 Zoll, 1 bis 120 Hz, maximal 2.600 Nits

S24 FE mit 6,7 Zoll, 60 bis 120 Hz, maximal 1.900 Nits

Prozessor: ähnliche Power beim Galaxy S24 vs. S24 FE

Zwar nutzen beide Spitzen-Smartphones von Samsung unterschiedliche Prozessoren, ihre Leistung unterscheidet sich jedoch kaum. Das Galaxy S24 wird von einem Exynos 2400 angetrieben, der auf 8 GB RAM zugreifen kann. Im Galaxy S24 FE steckt hingegen der Exynos 2400e als Chip. Auch ihm stehen 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. In Sachen Performance liegen die beiden Geräte daher gleichauf und können es mit anderen Top-Modellen auf dem Markt wie dem iPhone 16 oder Google Pixel 9 aufnehmen.

Das Galaxy S24 wird vom Exynos 2400-Prozessor mit 8 GB RAM angetrieben.

Das S24 FE verwendet den Exynos 2400e-Chip, ebenfalls mit 8 GB RAM.

Akku: die Ausdauer beim S24 vs. S24 FE

Das Samsung Galaxy S24 ist mit einem Akku ausgestattet, der eine Kapazität von 4.000 mAh hat. Dagegen steckt im S24 FE ein Akku mit einer Kapazität von 4.700 mAh. Trotzdem ist das kleinere Galaxy S24 der Ausdauersieger im direkten Vergleich. Laut Hersteller kannst Du auf ihm bis zu 29 Stunden Videos ansehen. Für das S24 FE gibt Samsung eine Videowiedergabe von bis zu 28 Stunden an. Gemeinsam haben beide Smartphones, dass Du sie im Schnelllademodus mit bis zu 25 Watt laden kannst. Auch kabelloses Laden wird sowohl vom Galaxy S24 als auch vom Galaxy S24 FE unterstützt.

Das Galaxy S24 hat einen Akku mit 4.000 mAh und bietet eine Videowiedergabezeit von bis zu 29 Stunden.

Das S24 FE hat einen größeren Akku mit 4.700 mAh, erreicht aber nur bis zu 28 Stunden Videowiedergabe.

Galaxy S24 vs. S24 FE: der Kameravergleich

Beim Vergleich der Kameras schneidet das Galaxy S24 etwas besser ab als das S24 FE. Beide Smartphones sind mit einer Triple-Kamera ausgestattet. Die Hauptkamera löst jeweils mit 50 MP auf, die Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP. Unterschiede zeigen sich bei der Telelinse, welche beim S24 eine Auflösung von 10 MP und beim S24 FE von 8 MP bietet. Auch die Frontkamera des S24 ist mit 12 MP Auflösung etwas besser als die Selfiekamera des S24 FE mit 10 MP.

Kamera Galaxy S24 Galaxy S24 FE Hauptkamera 50 MP, f/1.8, 24 mm (wide), 1/1.56", 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8 Ultraweitwinkel 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2.55" 1.4 µm 12 MP, f/2.2 Telelinse 10 MP, f/2.4, 67 mm, 1/3.94", 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optischer Zoom 8 MP, 3x optischer Zoom Frontkamera 12 MP, f/2.2, 26 mm (wide), dual pixel PDAF 10 MP Besonderheiten LED-Blitz, Auto-HDR, Panorama; 8K@24/30fps, 4K@30/60fps Video; ProVisual Engine Night Portrait; Super HDR; Instant Slow-Motion; ProVisual Engine

Preise des Galaxy S24 und S24 FE

Preislich liegen die beiden Modelle von Samsung nicht weit auseinander. Das neuere Galaxy S24 FE hat in der Speichervariante mit 256 GB einen UVP von 809 Euro. Bei gleicher Speichergröße liegt der UVP des Galaxy S24 bei 959 Euro, wobei Du das Smartphone inzwischen bereits günstiger erhältst.