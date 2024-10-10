10.10.2024

Samsung Galaxy S24 vs. S24 FE: Welches Smartphone ist besser?

Erfahre hier, ob das günstigere Galaxy S24 FE mit dem beliebten S24 mithalten kann und wo die Unterschiede liegen!

Galaxy S24 vs. S24 FE
Inhalt

Das Samsung Galaxy S24 ist bereits seit Januar auf dem Markt und hat sich zu einem Liebling unter den Top-Smartphones entwickelt. Jetzt hat der koreanische Hersteller ein weiteres Modell vorgestellt: das Galaxy S24 FE. Worin unterscheidet es sich vom beliebten Galaxy S24 und welche Gemeinsamkeiten gibt es? Das erfährst Du hier im freenet-Vergleich Galaxy S24 vs. S24 FE.

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 FE
Design147 x 70,6 x 7,6 mm, 167 g, Gorilla Glass Victus 2162 x 77,3 x 8 mm, 213 g, Gorilla Glass Victus+
Display6,2 Zoll, 1-120 Hz, 2.600 Nits6,7 Zoll, 60-120 Hz, 1.900 Nits
ProzessorExynos 2400, 8 GB RAMExynos 2400e, 8 GB RAM
Akku4.000 mAh, Videowiedergabe bis 29 Stunden4.700 mAh, Videowiedergabe bis 28 Stunden
Hauptkamera50 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweitwinkel), 10 MP (Tele)50 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweitwinkel), 8 MP (Tele)
Frontkamera12 MP10 MP
LadeleistungSchnellladen mit 25 W, kabelloses LadenSchnellladen mit 25 W, kabelloses Laden
Farbauswahl7 Farben5 Farben
PreisUVP 959 € (256 GB)UVP 809 € (256 GB)

Samsung Galaxy S24 128 GB Amber Yellow

Performance
Kamera
Speicher
Online bestellbar
799.00
Zum Produkt
Zum Produkt

Samsung Galaxy S24 FE 128 GB Yellow

Energieeffizienzklasse
Performance
Display
Akku
Online bestellbar
749.00
Energieeffizienzklasse
Zum Produkt
Zum Produkt

Design: markanter Größenunterschied beim S24 vs. S24 FE von Samsung

Das Galaxy S24 ist 147 x 70,6 x 7,6 Millimeter groß und wiegt 167 Gramm. Dagegen wirkt das 162 x 77,3 x 8 Millimeter große S24 FE mit seinen 213 Gramm Gewicht beinahe klobig. Ansonsten sind Design und Material sehr ähnlich. Der Rahmen besteht bei beiden Modellen aus Aluminium. Für das S24 kommt zusätzlich Gorilla Glass Victus 2 zum Einsatz, beim S24 FE hingegen Gorilla Glass Victus+. Während das Galaxy S24 FE in fünf Farben angeboten wird, kannst Du beim S24 sogar zwischen sieben Gerätefarben wählen.

Samsung Galaxy S24Samsung Galaxy S24 FE
FarbenOnyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow, Sandstone Orange*, Sapphire Blue*, Jade Green*Blue, Graphite, Mint, Yellow
Maße147 x 70,6 x 7,6 mm162 x 77,3 x 8 mm
Gewicht167 Gramm213 Gramm
RahmenAluminiumAluminium
Display-SchutzGorilla Glass Victus 2Gorilla Glass Victus+
DesignKompakt und leichtGrößer und schwerer

Display: kompaktes S24 gegen großzügiges S24 FE

Das Galaxy S24 hat ein Display mit 6,2 Zoll Größe, welches perfekt für alltägliche Anwendungen geeignet ist und sich optimal mit einer Hand bedienen lässt. Das Display des S24 FE fällt hingegen deutlich größer aus und misst 6,7 Zoll, wodurch sich darauf perfekt Filme anschauen und Games spielen lassen. Im direkten Vergleich S24 vs. S24 FE schneidet das Galaxy S24 bei der Displayqualität besser ab. Es hat eine flexible Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz und 2.600 Nits Spitzenhelligkeit. Das S24 FE hingegen bietet Dir eine Bildwiederholrate zwischen 60 und 120 Hertz und bis zu 1.900 Nits.

  • S24 mit 6,2 Zoll, 1 bis 120 Hz, maximal 2.600 Nits

  • S24 FE mit 6,7 Zoll, 60 bis 120 Hz, maximal 1.900 Nits

Prozessor: ähnliche Power beim Galaxy S24 vs. S24 FE

Zwar nutzen beide Spitzen-Smartphones von Samsung unterschiedliche Prozessoren, ihre Leistung unterscheidet sich jedoch kaum. Das Galaxy S24 wird von einem Exynos 2400 angetrieben, der auf 8 GB RAM zugreifen kann. Im Galaxy S24 FE steckt hingegen der Exynos 2400e als Chip. Auch ihm stehen 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. In Sachen Performance liegen die beiden Geräte daher gleichauf und können es mit anderen Top-Modellen auf dem Markt wie dem iPhone 16 oder Google Pixel 9 aufnehmen.

  • Das Galaxy S24 wird vom Exynos 2400-Prozessor mit 8 GB RAM angetrieben.

  • Das S24 FE verwendet den Exynos 2400e-Chip, ebenfalls mit 8 GB RAM.

Akku: die Ausdauer beim S24 vs. S24 FE

Das Samsung Galaxy S24 ist mit einem Akku ausgestattet, der eine Kapazität von 4.000 mAh hat. Dagegen steckt im S24 FE ein Akku mit einer Kapazität von 4.700 mAh. Trotzdem ist das kleinere Galaxy S24 der Ausdauersieger im direkten Vergleich. Laut Hersteller kannst Du auf ihm bis zu 29 Stunden Videos ansehen. Für das S24 FE gibt Samsung eine Videowiedergabe von bis zu 28 Stunden an. Gemeinsam haben beide Smartphones, dass Du sie im Schnelllademodus mit bis zu 25 Watt laden kannst. Auch kabelloses Laden wird sowohl vom Galaxy S24 als auch vom Galaxy S24 FE unterstützt.

  • Das Galaxy S24 hat einen Akku mit 4.000 mAh und bietet eine Videowiedergabezeit von bis zu 29 Stunden.

  • Das S24 FE hat einen größeren Akku mit 4.700 mAh, erreicht aber nur bis zu 28 Stunden Videowiedergabe.

Galaxy S24 vs. S24 FE: der Kameravergleich

Beim Vergleich der Kameras schneidet das Galaxy S24 etwas besser ab als das S24 FE. Beide Smartphones sind mit einer Triple-Kamera ausgestattet. Die Hauptkamera löst jeweils mit 50 MP auf, die Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP. Unterschiede zeigen sich bei der Telelinse, welche beim S24 eine Auflösung von 10 MP und beim S24 FE von 8 MP bietet. Auch die Frontkamera des S24 ist mit 12 MP Auflösung etwas besser als die Selfiekamera des S24 FE mit 10 MP.

KameraGalaxy S24Galaxy S24 FE
Hauptkamera50 MP, f/1.8, 24 mm (wide), 1/1.56", 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS50 MP, f/1.8
Ultraweitwinkel12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2.55" 1.4 µm12 MP, f/2.2
Telelinse10 MP, f/2.4, 67 mm, 1/3.94", 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optischer Zoom8 MP, 3x optischer Zoom
Frontkamera12 MP, f/2.2, 26 mm (wide), dual pixel PDAF10 MP
BesonderheitenLED-Blitz, Auto-HDR, Panorama; 8K@24/30fps, 4K@30/60fps Video; ProVisual EngineNight Portrait; Super HDR; Instant Slow-Motion; ProVisual Engine

Preise des Galaxy S24 und S24 FE

Preislich liegen die beiden Modelle von Samsung nicht weit auseinander. Das neuere Galaxy S24 FE hat in der Speichervariante mit 256 GB einen UVP von 809 Euro. Bei gleicher Speichergröße liegt der UVP des Galaxy S24 bei 959 Euro, wobei Du das Smartphone inzwischen bereits günstiger erhältst.

Verwandte Artikel

Fazit des Vergleichs S24 vs. S24 FE von Samsung

Der ausführliche Vergleich S24 vs. S24 FE zeigt viele Gemeinsamkeiten und nur geringe Unterschiede zwischen den beiden Top-Modellen. Entscheidend für Deine Wahl sollte der Größenunterschied des Displays sein.

  • Galaxy S24 mit hellerem Display und besserer Bildwiederholrate

  • größeres Display (6,7 Zoll) beim Galaxy S24 FE

  • mehr Akkuausdauer beim S24 von Samsung

  • ähnliche Performance trotz unterschiedlicher Chips

  • etwas bessere Tele- und Selfiekamera beim S24

  • niedrigerer UVP für das Galaxy S24 FE

FAQ zum Galaxy S24 und S24 FE

Was ist der Unterschied zwischen dem Samsung Galaxy S24 und dem Galaxy S24 FE?

Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Smartphones ist die Größe des Displays, welche beim S24 6,2 Zoll und beim S24 FE 6,7 Zoll beträgt. Kleinere Unterschiede zeigen sich bei der Akkuausdauer und Kamera.

Was ist besser, Samsung Galaxy S24 oder Galaxy S24 FE?

Legst Du Wert auf ein handliches Smartphone, ist das kompaktere Galaxy S24 mit etwas ausdauernderem Akku die bessere Wahl. Für Videowiedergabe und Games ist hingegen das größere Display des S24 FE besser geeignet. Beide bieten ähnliche Leistung mit dem Exynos 2400 Chipsatz und Galaxy AI-Funktionen.

Wer hat die bessere Kamera, Galaxy S24 oder S24 FE?

Die Kamera-Features unterscheiden sich nur minimal voneinander. Das Galaxy S24 bietet Dir jedoch eine etwas bessere Telelinse und Selfie-Kamera.

  • Hauptkamera: Beide 50MP

  • Ultraweitwinkel: Beide 12MP

  • Telelinse: S24 (10MP) vs. S24 FE (8MP)

  • Frontkamera: S24 (12MP) vs. S24 FE (10MP)

  • Beide nutzen die KI-basierte ProVisual Engine für verbesserte Bildqualität

Was ist die FE-Version von Samsung?

Der Namenszusatz FE steht für Fan-Edition und berücksichtigt laut Samsung die besonders beliebten Funktionen der Benutzer. Beim Samsung Galaxy S24 FE handelt es sich um ein leicht abgewandeltes S24:

  • Größeres Display (6,7 Zoll)

  • Vollständige Galaxy AI-Funktionen

  • Leistungsstarker Exynos 2400 Chipsatz

  • Lange Akkulaufzeit mit 4.700 mAh

  • Premium-Kamera-Setup mit KI-Verbesserungen

Foto: ©Samsung

Maro

Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor.

Alle Artikel aufrufen
Weitere Beiträge zu diesen Themen
Samsung Android
Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro vs. 15 Pro Plus
Xiaomi Redmi Note 15 vs. 15 Pro vs. 15 Pro Plus
Smartphone-Insights
09.01.2026
Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15
Xiaomi 15 vs. Redmi Note 15: Xiaomis Flaggschiff gegen Budget-Modell
Smartphone-Insights
09.01.2026
Neue Smartphones 2026
Smartphones 2026: Vorschau auf die neuen Handys 2026
Smartphone-Insights
05.01.2026