Wenn Sie sich das erste Mal mit einer neuen Bekanntschaft treffen, sollten Sie natürlich immer gut zuhören. Das zeigt Interesse und Frauen lieben gute Zuhörer! Achten Sie aber auch auf den Subtext einer Aussage, denn darin liegt oftmals eine Selbstoffenbarung, die Rückschlüsse auf die Charaktereigenschaften der Frau ermöglicht.

An diesen Kommentaren erkennen Sie problematische Frauentypen

"Ich esse nur einen kleinen Salat"

Sie bestellen beim ersten Date in einem Restaurant ein saftiges Steak mit Pommes , während Ihr Date eine halbe Stunde an einem einzigen Salatblatt kaut und kritisch Ihr großes Bier beäugt? ("Die Salatsauce bitte extra!" und "Ohne Mais, Tomaten und Zwiebel, bitte")

Beim ersten Treffen ist die offensichtliche Diät der Dame noch zu verschmerzen. Schließlich will Sie Ihnen gefallen und nicht zu gefrässig wirken.Aber stellen Sie sich bitte ein Leben mit einer Frau vor, die ständig lustlos im Essen stochert, wenn Sie sie ins Restaurant einladen – schlanke Taille hin oder her. Ob sie wohl auch im Bett so wenig Spaß an Genuss hat?

"Mein Exfreund ist mein bester Freund"

Als sei es nicht schon schlimm genug, dass Sie den Ex überhaupt erwähnt. Noch schlimmer ist, wenn der Verflossene scheinbar immer noch ein wichtiger Teil ihres Lebens ist. Es scheint, als sei da eine Sache noch nicht vollständig abgeschlossen!

"Meine Mum ist alles für mich"

Die Aussicht, die Schwiegermutter gleich mit zu daten, ist ziemlich unsexy. Wenn Sie sich nicht bei zwei Damen gleichzeitig ins Zeug legen wollen, sollten Sie bei der Mama-Lady vorsichtig sein. Es sei denn, Sie hängen selbst noch an Mutters Rockzipfel – dann wird vielleicht ein nettes Kaffeekränzchen draus.

"Wir müssten mal gemeinsam shoppen gehen"

Schon allein beim Wort "shoppen" sollten die Alarmglocken läuten. Das heißt nämlich: Sie gibt gern Geld aus, vielleicht zukünftig auch Ihres. Es heißt aber auch, dass sie Sie gern umstylen will.So wie sie sich in Ihren Klamotten-Stil einmischen möchte, wird sie es als nächstes auch in anderen Lebensbereichen tun. Lassen Sie sich also nur ein, wenn Sie sich wirklich danach sehen, dass jemand anderes für Sie Ihr Leben in die Hand nimmt.

"Ich habe dich, deswegen brauche ich keine Hobbies"

Sie ist der Typ Klammeräffchen. Mit dieser Frau an der Seite können Sie Abende mit den Kumpeln vergessen. Und wenn Sie sie doch an der langen Leine hält, müssen Sie sich auf Kontrollversuche per Anruf und Nachricht gefasst machen. Eine Frau, die keine eigenen Interessen hat, ist auf Dauer ziemlich anstrengend und dazu auch langweilig.

"Triffst du dich auch noch mit anderen Mädels?"

Sie ist eifersüchtig, noch bevor Sie sich überhaupt nähergekommen sind? Dann sollten Sie besser die Finger von der Frau lassen. Die Chancen stehen nämlich gut, dass Sie auch in Zukunft die Krallen ausfährt, wenn Sie von anderen Frauen umgeben sind – anstrengend!

"Ich lästere ja eigentlich nicht, aber…"

Das einzige Gesprächsthema sind andere Leute – und deren Macken. Sie selbst kommt allerdings als Heilige weg. Eine Frau, die ständig über andere herzieht, scheint die eigenen Fehler überspielen zu wollen – Finger weg!

"Ich brauche dringend mal jemanden zum Reden"

Natürlich ist es schmeichelhaft, wenn eine Frau Ihnen Geheimnisse anvertrauen möchte. Aber Sie sind doch nicht ihr Psychotherapeut oder ihre beste Freundin .

Solche Ankündigungen sollten Sie eher skeptisch machen, vielleicht sucht sie nur eine unkomplizierte Überbrückung.