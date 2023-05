Diese Frauentypen sollten Sie besser nicht daten

© Getty Images/ tomazl



"Wir sollten dringend mal shoppen gehen!" – Heißt: a) Sie mag Ihren Kleidungsstil nicht und will Sie umstylen, b) Sie will Ihre Kreditkarte nutzen oder c) Sie sieht in Ihnen den perfekten Modeberater. Wenn shoppen eher nicht zu Ihren Hobbys gehört, sollten Sie sich dreimal überlegen, ob Sie diese Frau wirklich daten wollen.