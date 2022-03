Machen Querstreifen wirklich dick? woran erkennt man den perfekten BH? Und wie hoch müssen Absätze sein, damit die Beine schlank wirken? Wir verraten Ihnen die 20 wichtigsten Modesünden bei Frauen, damit Sie nie wieder peinliche Fashion-Momente haben!

Modesünde bei Frauen: Macht Schwarz schlank?

Nein. Tut uns leid, aber wer einfach zu viel auf der Hüfte hat, der kann das auch nicht in einer schwarzen Jeans verstecken. Das wirkliche Geheimnis kaschierender Mode lautet: Niemals zu enge und auch niemals zu weite Kleidung tragen! Zelte sind ebenso unvorteilhaft, wie schwarze Minikleider. Stehen Sie zu Ihren Kurven und greifen Sie zu Farben, die Ihnen stehen. Dann werden Sie auch in hellblau bezaubernd aussehen.

Modesünde bei Frauen: Machen Querstreifen dick?

Bei Streifen sieht es schon ein wenig anders aus: da kommt es immer auf die Breite der Streifen an. Blockstreifen sind ohne Frage ziemlich kritisch zu betrachten, aber auch hier müssen Sie auf die Farben und Kontraste achten. Ein weißes Shirt mit roten Streifen trägt sicher mehr auf, als ein dunkelblaues mit feinen hellblauen Streifen. Doch was die wenigstens Frauen beachten: Längsstreifen sind viel schlimmer! Denken Sie bloß an Hosen oder Strumpfhose: kein Bein ist so schlank, dass es in Längsstreifen gut aussieht. Dann lieber Ihre weiblichen Kurven mit Querstreifen betonen. (Vor allem ideal für dünne Frauen mit wenig Busen!) Ach ja: Und wenn Sie schwanger sind, sollten Sie die Zeit nutzen, all Ihre gestreiften Shirts zu tragen. Die sicherste Zeit Ihres Lebens dafür.

Modesünde bei Frauen: Falsche Farben

Gelb steht nur 1 Prozent aller Menschen. Zumindest geschätzt, denn es gibt einfach Farben, die sich mit ganz wenig Haut- und Haartypen vertragen. Schmeichelhafte Farben wie warme Erdtöne sind immer eine sichere Modewahl, aber krasse Kontraste wie Knallrot, Pink, Neonfarben oder auch Weiß müssen Sie ehrlich abwägen. Nur, weil Lila Ihre Lieblingsfarbe ist, heißt das nicht, dass Ihnen auch lila Pullis stehen. Falls Sie jedoch Türkis lieben, dann greifen Sie einfach zu Accessoires in Ihrer Lieblingsfarbe und kleiden sich dafür dezenter. Gelbe Handtaschen sind ja auch schön.

Modesünde bei Frauen: Tiefes Dekolleté./strong>

Sie haben ein Date? Kein tiefes Dekolleté. Sie haben ein Bewerbungsgespräch? Kein tiefes Dekolleté. Sie gehen mit Ihren Freundinnen auf Männerfang. Okay! Schließlich wissen Frauen, welche Reize Männer betören. Aber denken Sie daran: der Busen sollte immer Halt haben, denn nichts ist unangenehmer, wenn Sie flirtend an der Bartheke hocken und sich die ganze Zeit ihre Brüste zurechtschieben müssen...obwohl. Im Zweifel ist das für schüchterne Flirthäschen auch ein super Trick. Aber eben eine Modesünde.

Modesünde bei Frauen: Socken und Strümpfe

Die Zeit zwischen Sommer und Herbst ist ziemlich ungnädig für unsere geliebten Sommerschuhe. Eine schwierige Übergangsphase, die Modeblogger seit Jahren mit Rüschchensocken lindern wollen. Doch Socken oder Strumpfhosen plus Sandalen sieht einfach nach Oma aus, egal, wie hübsch die Socken oder Schuhe sind. Die Modedevise ist daher: entweder haben Sie ein gutes Immunsystem und laufen solange es geht barfuss (Lammwolleinlagen sieht in Ballerinas zum Beispiel niemand!) Oder Sie sorgen für Gesprächsstoff und riskieren eine Modesünde, die im Zweifel wenigstens Ihrer Gesundheit hilft.

Modesünde bei Frauen: Rucksäcke

Dazu gibt es nicht viel zu raten: Rucksäcke dürfen nur von Nerds, Wanderern oder Kindern getragen werden. Basta.

Modesünde bei Frauen: Blickdichte Strumpfhosen im Sommer?

Schwierig. Es kommt bei dieser Modesünde immer auf den Rest des Outfits an. Zu Blümchenkleidern wirken blickdichte Strumpfhosen in etwa so, als würden Sie einen Wollpulli zu einem Bikinihöschen tragen. Oder eine Daunenjacke zu einem Minirock. Greifen Sie also sicherheitshalber zu einer hautfarbenen Strumpfhose, die selbstredend niemals blickdicht sein darf. Die dürfen glänzen. Aber im Sommer sind am Schönsten natürlich Ihre gebräunten Beine.

Modesünde bei Frauen: Hüft-Jeans

Die Arschgeweih-Zeiten sind zwar passé, aber eines ist immer noch da: Ihr Hüftspeck? Sorry, aber jede Frau hat Lieblingsjeans im Schrank (die weiten, bequemen, alten ausgeleierten) und die Jeans, von denen wir denken, sie zaubern eine Hüfte, Taille und einen knackigen Po. Aber Fakt ist: wenn's kneift und Sie sich unwohl fühlen, können Sie noch so schlank aussehen. Umwerfend selbstbewusst erstrahlen Sie in engen Hüft-Jeans nicht.

Modesünde bei Frauen: Sprengende Hemdknöpfe

Ihr Busen ist gewachsen oder das Hemd war von Beginn an zu eng? Fakt ist: Ihre Knöpfe sind kurz vorm Sprengen und zwischen den Knöpfen sind große, unangenehme Löcher, durch die entweder Ihr BH, Ihre Haut oder Ihr Unterhemd lugt? Egal, diese Modesünde gehört sich wirklich nicht. Auch mit Sicherheitsnadeln, mit denen sich viele trickreiche Frauen die Bluse zusammenhalten, ist damit keine Abhilfe geschaffen. Entweder verzichten Sie mit Ihrer Oberweite gänzliche auf Blusen, greifen zu Stretchhemden oder nehmen eine Nummer größer. Das Schild hinten sieht niemand. Vorne das da aber schon.

Modesünde bei Frauen: Weiße Leinenhosen

Sie waren im Sommer auf Ibiza und haben die ganze Zeit Ihre geliebte, schneeweiße Leinenhose über Ihrem roten Bikini getragen? Super, da gehört das auch hin! Aber hier in Deutschland ist eine weiße Leinenhose tabu. Vor allem, wenn manche Frauen annehmen, eine weiße Unterhose würde unsichtbar aussehen. Das Einzige, was unter einer weißen Hose nicht auffällt, sind hautfarbene Slips mit Seemless-Rand. Greifen Sie zu einer wirklich perfekt sitzenden Unterhose, aber bedenken Sie, vor wem Sie sich abends ausziehen. Ja. Zur Verführung dienen fleischfarbene Miederwaren wahrlich nicht. Aber das wäre eine andere Modesünde.

Modesünde bei Frauen: Luftiger Busen

Sie fühlen sich durch BHs schrecklich eingeengt und verzichten lieber darauf? Okay, im Sommer im Urlaub, am Wochenende zuhause oder im Bett geht das. Aber bei der Arbeit, ist das Ihr Ernst? Denken Sie nur an einen der wahnsinnig großen Vorteile der meisten BHs: man sieht Ihre Brustwarzen nicht. Eine riesige Modesünde, wer mit Nippeln im Meeting frösteln muss...Nein, BHs sind eine MUST und eine sinnvolle Erfindung. Es sei denn, Sie haben Körbchengröße A. Dann sollten Sie aber zumindest ein Top tragen, dass Ihre Brustwarzen in Zaum hält.

Modesünde bei Frauen: Wie eng dürfen Strings sein?

So eng, dass Sie bequem sind. Tangas, Strings oder Slips - für alle Unterhosen, ja sogar für Panties - gilt: kaufen Sie sie lieber in Größe 42 und schneiden Sie das Schild raus. Die kratzen sowieso immer.

Modesünde bei Frauen: Bein oder Busen?

Wenn sie einen sexy Ausschnitt tragen wollen, gilt die Devise: entweder Bein oder Busen zeigen, denn alles andere wirkt billig. Sollten Sie schon einen kurzen Rock anhaben, dann passen Sie auf vor dieser Modesünde.

Modesünde bei Frauen: Wie erkennt man den falschen BH?

Nichts einfacher als das: fühlen Sie sich wohl? Wenn er kneift, rutscht, Ihr Busen schief sitzt oder Sie sich entweder wie Liz Taylor mit Spitzbusen fühlen oder wie eine alte Oma: lassen Sie sich beraten. Denn ein BH ist das wichtigste Kleidungsstück für die Reize einer Frau.

Modesünde bei Frauen: Darf man Muster mixen?

Klaro. Aber am Besten nicht Blümchen mit Streifen oder Karos zu Neonkreisen. Vor allem gilt bei allen Mustermixen: die Farben müssen harmonieren. Und die Muster müssen gut an Ihrem Körper verteilt sein. Beispiel: gestreifte Socken, Jeans und Karohemd: gewagt, aber OK. Hemd mit Querstreifen und Karorock? No, please not. Sie sehen sonst schnell aus, als wollten Sie zum Karneval aufbrechen.

Modesünde bei Frauen: Hohe Absätze für lange Beine?

Sie sind 1,60 und tragen nur 10-Zentimeter-Absätze, weil Sie glauben, damit wirken Sie größer? Stimmt. Sie sind 1,60, kurvig und glauben, Absätze mit mehr als 5 Zentimetern zaubern schlanke Beine? Leider falsch. Knallwaden sind Knallwaden und haben durchaus ihren Reiz, also nicht verzagen. Aber gertenschlanke Fesseln kommen eben nicht durch Louboutins. Die kommen mit der richtigen Hose oder einem vorteilhaften Kleid. Hohe Schuhe mit Plateau - und das ist das gemeine - sehen meistens wirklich meistens nur elegant aus, wenn die Frau schlanke und lange Beine hat. Aber zu dünn, das hilft Ihnen vielleicht, geht auch schon wieder nicht. Da wirken gerade Plateaupumps wie Klötze...

Modesünde bei Frauen: Fleischfarbene Unterwäsche

Wenn Sie etwas Weißes tragen, dann sollten Sie auf jeden Fall zu hautfarbener Unterwäsche greifen. Aber bedenken Sie, dass es nicht gerade die Farbe ist, die sexy wirkt....je nachdem ist es jedoch wichtiger, dass Ihr Outfit von Außen stimmt. Modesünden, die Dessous betreffen, kann man sich im Zweifel ganz fix vom Körper reißen...

Modesünde bei Frauen: zu viele Accessoires

Sie kommen gerade aus Indien? Okay, dann darf es bei Ihnen klappern und klackern. Aber ansonsten sollten Sie sich entscheiden, ob Sie heute Lust auf Ohrringe, Armreifen oder eine Kette haben. Ansonsten sehen Sie aus wie eine indische Halbgöttin. Oder wie eingeschmückter Weihnachtsbaum.

Modesünde bei Frauen: Gürtel zu den Schuhen?

Das gilt nur für Männer, die ja bekanntlich wenig Spielraum bei Accessoires haben, im Gegensatz zu Frauen. Daher dürfen Sie ruhig variieren und einen braunen Gürtel zu roten Schuhen tragen. Die haben Männer ja eher selten an. Aber achten Sie darauf, dass der Stil von beidem passt. Sportlicher Gürtel zu Sneakers, Ledergürtel zu Lederpumps. Dann ist auch die Farbe egal.