Vier Monate vor der angekündigten Einführung eines Fahrverbotes für Euro-5-Diesel in der Münchner Umweltzone gibt es nun Entwarnung. Weil die Luftmesswerte sich verbessert haben, sei diese Verschärfung laut einer Mitteilung der Stadt nicht mehr notwendig. Das im Februar 2023 eingeführte Fahrverbot für Euro-4-Diesel bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Messwerte von besonders belasteten Abschnitten des Münchner Straßennetzes gaben den Ausschlag für die neue Entscheidung. An den Standorten Landshuter Allee, Tegernseer Landstraße und Leuchtenbergring lagen die Messwerte jeweils bei um 40 μg/m³ Stickstoffdioxid. Damit werde laut Prognose eines Gutachterteams der gesetzliche Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid an allen Standorten eingehalten werden. In dem Gutachten wurde wurde allerdings auch eine Überschreitung des Grenzwerts für das Jahr 2023 prognostiziert. Daher will München das im Februar verhängte Fahrverbot für Euro-4-Diesel weiterhin beibehalten und erst im kommenden Jahr entscheiden, ob es möglicherweise abgeschafft wird.

Wie alles begann

Der Rückblick auf die Entwicklung seit 2022: Nach jahrelangen Rechtsstreits um Überschreitungen von Abgas-Grenzwerten will die bayerische Landeshauptstadt die Fahrverbote für ältere Diesel deutlich verschärfen. Das haben Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) und Umweltreferentin Christine Kugler bei der Präsentation des neuen Luftreinhalteplans am 6. Oktober 2022 bekannt gegeben. Der Freistaat Bayern hatte die Überschreitung der seit 2010 verbindlich vorgeschriebenen Stickstoffdioxid-Grenzwerte stets ignoriert und dafür Strafen bezahlt. Im Jahr 2021 hatte die Landesregierung die Zuständigkeit für die Fortschreibung des Luftreinhalteplans aber an die Stadt München abgegeben, die nun versucht, Grenzwert überschreitende Immissionen in der Stadt zu mindern.

Auch Euro-5-Aus droht

Geplant ist die stufenweise Einführung eines zonalen Diesel-Fahrverbots. Nur so glaubt man den gesetzlich verbindlichen Stickstoffdioxid-Jahresgrenzwert schnellstmöglich im gesamten Münchner Stadtgebiet einhalten zu können und drohende EU-Strafzahlungen in eklatanter Höher zu verhindern. Ab dem 1.2.2023 wird die bestehende Umweltzone um den Mittleren Ring, der auch von Pendlern und Transitverkehr stark frequentiert wird, erweitert und in dieser neuen Umweltzone ein Fahrverbot für Diesel Euro 4/IV und schlechter angeordnet. Anwohner und Lieferverkehr sollen Ausnahmegenehmigungen erhalten.

Sollte diese Maßnahme die Stickstoffdioxidwerte nicht in ausreichendem Maße senken, werden ab dem 1.10.2023 in einer zweiten Stufe Diesel-Fahrzeuge mit der Schadstoffklasse 5/V in das zonale Diesel-Fahrverbot mit aufgenommen. Betroffen wäre davon rund 140.000 in München zugelassene Fahrzeuge. Bei weiteren Grenzwertüberschreitungen sieht der Stufenplan der Stadt ab dem 1.4.2024 die endgültige Streichung von Fahrverbotsausnahmen für den Lieferverkehr und die Anwohner vor; von Euro-6-Autos ist noch nicht die Rede, obwohl auch die vor Euro-6d-Temp noch erheblich NOx-Emissionen aufwiesen (siehe Bildergalerie).

Der neue Stufenplan ist das Ergebnis einer Vergleichsvereinbarung zwischen der Stadtverwaltung und dem Verkehrsclub Deutschland e.V. ( VCD) sowie der Deutschen Umwelthilfe e.V. ( DUH), die seit Februar 2022 verhandelt und am 5. Oktober unterzeichnet wurde. Mit der Vereinbarung wollen alle Beteiligten zwei langjährige Rechtsverfahren, die die Stadt im Zuge der Zuständigkeitsübertragung zum 1.6.2021 vom Freistaat geerbt hat, beenden.

München erbt Problem vom Freistaat

"München ist bei der Luftreinhaltung das Sorgenkind Deutschlands. Nirgends sonst im Land werden so hohe Abgaswerte registriert wie bei uns. Die zuständige bayerische Staatsregierung hat sich jahrelang um wirkungsvolle Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte gedrückt und die Verantwortung in dem Moment an die Stadt weitergegeben, als Fahrverbote nicht mehr zu verhindern waren. Ich halte Fahrverbote vor allem im Lichte der gegenwärtigen finanziellen Belastungen der Bürger für eine Zumutung. Gleichzeitig dürfen wir es nicht akzeptieren, dass tausende Münchner täglich gesundheitsgefährdende Abgase einatmen. Der nun geschlossene außergerichtliche Vergleich erlaubt großzügige Ausnahmen von den Fahrverboten, etwa für Handwerker mit Parklizenz. Das war mir sehr wichtig. Weitere Ausnahmen, etwa für soziale Härtefälle, werden wir in den nächsten Wochen prüfen", erklärt Bürgermeisterin Katrin Habenschaden.