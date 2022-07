1983 Die Vorstellung des Compaq Portable: Compaq, das nur ein Jahr vorher die Bühne betreten hat, wagt sein Debut mit einem neuen Computer . Er ist das erste, mobile IBM-kompatible Gerät und damit ein Vorläufer des modernen Laptops oder Notebooks. Infolgedessen wurde Compaq zu einem der größten Unternehmen in der Computer-Industrie. Compaq wurde allerdings zwanzig Jahre später von HP übernommen.

1985 Das Debut von Windows 1.0 ist eher unspektakulär. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass sich dieser eher schwerfällige Dateimanager als eines der am weitesten verbreiteten Betriebssysteme der Erde etablieren würde.

1990 Windows 3.0 erobert den Markt: Vom plumpen, grafischen Dateimanager hat sich Windows zu einem der am weitesten verbreiteten Betriebssysteme entwickelt. Das neue Windows 3.0 besitzt einen Speicher von 16 MB. Das neue Betriebssystem wird ein Riesenerfolg.

1992 AMD wird es gestattet, modifizierte x86-CPUs zu veräußern. Schon 1982 lizenzierte Intel AMD, "geklonte" x86-Chips herzustellen. Diese Vereinbarung wurde allerdings von Intel 1986 wieder gekündigt. Daraufhin startete AMD einen jahrelangen Prozess gegen diese Entscheidung. Dieser Rechtsstreit wird 1992 beendet und AMD erlangt den Gerichtsbescheid, nach wie vor x86-CPUs produzieren und vertreiben zu dürfen. Als neuer Wettbewerber bringt AMD Intel am Ende dazu, den Pentium 4 zugunsten der leistungsverbesserten Core-CPUs abzustoßen.

1995 Die ersten nennenswerten 3D-Chips: Rendition Vérité 1000 und 3dfx Voodoo waren die ersten 3D-Beschleuniger, die auch wirklich für Spiele am Computer verwendet werden konnten. Sie stellten ein neues Zeitalter der Grafikkarten dar. Die bis zu diesem Zeitpunkt weitverbreiteten "Windows Accelerator"- und VGA-Karten erhalten Konkurrenz.

1996 USB betritt die Bühne der Computer-Technik: USB bedeutet im Gegensatz zu Parallel- und Serial-Ports, die auch schon mal selektiv vorgehen, eine Erleichterung beim Anschließen von Kameras, Mäusen und Tastaturen an den PC - ein Schritt hin zu selbst-konfigurierenden Geräten. Darüber hinaus entsteht ein vollständig neuer USB-Flash-Speicher-Markt.

In den USA wird der Digital Millennium Copyright Act (DMCA) verabschiedet. Hierbei handelt es sich um ein umstrittenes Gesetz, das unter anderem die Rechte von Inhabern von Copyrights verbessert. Es stellt die Fertigung und den Vertrieb von Geräten, Technologien und Diensten unter Strafe, die den Versuch unternehmen, den Kopierschutz eines Produktes zu umgehen. Selbst dann, wenn hierdurch das Copyright selbst in keinster Weise verletzt wird. Im Jahr 2001 wurde ein ähnliches Gesetz in der EU mit der Richtlinie 2001/29/EG verabschiedet.