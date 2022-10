Ein häufiges Computerproblem besteht darin, dass die Maus oder die Tastatur nicht mehr richtig funktionieren. Lesen Sie hier, was Sie in diesem Fall tun können.

Probleme mit der Maus oder der Tastatur kommen immer wieder vor

Bei Störungen am Computer denken viele Menschen erst einmal an Viren und andere Malware. Allerdings gibt es ein vergleichsweise triviales Problem, das jedoch wesentlich öfter vorkommt: Die Maus oder die Tastatur funktioniert nicht mehr. Viele Anwender kaufen dann sofort neue Peripheriegeräte. Das ist jedoch häufig gar nicht notwendig - und manchmal ist es auf diese Weise nicht einmal möglich, das Problem zu beheben. Deshalb stellen wir Ihnen in diesem Artikel vor, was Sie in diesem Fall tun können.

Erste Kontrollmaßnahmen

Eine der häufigsten Ursachen für Fehlfunktionen der Maus oder der Tastatur besteht darin, dass die Verbindungen nicht richtig erstellt wurden. Deshalb lohnt es sich immer, die Geräte zuerst einmal aus- und danach wieder einzustecken. Manchmal funktionieren sie dann wieder. Hilft dies nichts, ist es empfehlenswert, Stecker und Buchsen gründlich auszublasen. Häufig sammelt sich hier Staub an, der die Übertragung behindert. Außerdem kann es sinnvoll sein, eine andere USB-Buchse zu verwenden.

Manchmal ist auch einfach nur das Betriebssystem blockiert. In diesem Fall können Sie den Computer ausschalten und danach wieder neu starten. Auch das hilft häufig dabei, das Problem zu beheben. Darüber hinaus ist es bei vielen Notebooks möglich, über die Funktionstasten oder eine bestimmte Tastenkombination alle Peripheriegeräte zu sperren. Deshalb sollten Sie kontrollieren, ob Sie diese Funktion nicht versehentlich aktiviert haben.

Überprüfung bei der Verwendung kabelloser Geräte

Besonders häufig treten Fehlfunktionen auf, wenn Sie kabellose Peripheriegeräte verwenden. Verwenden die Maus oder die Tastatur einen Sender, der sich per USB mit dem Computer verbinden lässt, ist es sinnvoll, genau zu kontrollieren, ob dieser richtig eingesteckt ist - genau wie im letzten Abschnitt beschrieben. Nutzen Sie hingegen Bluetooth-Geräte, die sich direkt mit dem Computer verbinden, müssen Sie kontrollieren, ob Sie Bluetooth an Ihrem Rechner aktiviert und eine Verbindung zu dem Gerät hergestellt haben.

Ein weiteres Problem bei drahtlosen Peripheriegeräten kann die Energieversorgung darstellen. Deshalb sollten Sie auch auf jeden Fall kontrollieren, ob die Batterie oder der Akku voll ist. Probieren Sie im Zweifelsfall einen neuen Energiespeicher aus, da für die drahtlose Verbindung häufig etwas mehr Energie notwendig ist als für die übrigen Funktionen.

Treiber kontrollieren

Sowohl für die Maus als auch für die Tastatur ist ein Treiber notwendig. Dabei handelt es sich um eine Software, die die Hardware-Funktionen präzise steuert. Ohne sie ist es nicht möglich, Maus und Tastatur zu verwenden. Die meisten modernen Betriebssysteme - beispielsweise Windows 10 oder Windows 11 - sorgen für eine vollautomatische Installation der Treiber, sobald Sie die entsprechenden Peripheriegeräte einstecken. Normalerweise funktioniert das problemlos. Wenn Sie mit den bisherigen Maßnahmen keinen Erfolg erzielt haben, kann es sich jedoch lohnen, diesen Aspekt kurz zu überprüfen und gegebenenfalls die Treiber neu zu installieren.

Falls Sie das Betriebssystem Windows verwenden, müssen Sie hierfür zunächst mit der rechten Maustaste auf das Windows-Symbol klicken. Wählen Sie im Kontext-Menü, das daraufhin erscheint, den Begriff "Geräte-Manager" aus. Alternativ dazu können Sie die Windows-Taste betätigen. So gelangen Sie direkt zum Suchfeld. Hier können Sie den Begriff "Geräte-Manager" eingeben und mit der Eingabetaste bestätigen. Das Fenster, das daraufhin erscheint, listet alle Geräte auf, die an Ihren Rechner angeschlossen sind. Entweder mit der Maus oder mit den Pfeiltasten können Sie nun die Maus oder die Tastatur auswählen. Wählen Sie anschließend "Gerät deinstallieren" aus und bestätigen Sie diese Option. Im letzten Schritt müssen Sie den Computer ausschalten und daraufhin neu starten. So sollte sich der Treiber wieder korrekt installieren.

Das Problem hierbei besteht darin, dass Sie für die Neuinstallation der Treiber entweder die Maus oder die Tastatur benötigen. Daher ist diese Maßnahme nur möglich, wenn nur eines der beiden Geräte betroffen ist. Falls sowohl die Maus als auch die Tastatur nicht funktionieren, ist es auch nicht möglich, die Treiber zu kontrollieren - wobei in diesem Fall der Treiber ohnehin eine recht unwahrscheinliche Ursache für die Probleme darstellt.

Lösungen für eine schnelle Hilfe

Wenn Sie eine dringende Aufgabe zu erledigen haben, ist es manchmal nicht möglich, alle genannten Maßnahmen durchzuführen. In diesem Fall ist eine schnelle Überbrückung der Probleme notwendig. Grundsätzlich ist es möglich, alle Funktionen des Computers nur mit der Maus oder nur mit der Tastatur zu steuern. Das setzt selbstverständlich voraus, dass eines der beiden Eingabegeräte noch funktioniert. Können Sie keines von beiden nutzen, ist eine Überbrückung nicht möglich.

Falls die Maus nicht funktioniert, können Sie den Rechner komplett über die Tastatur steuern. Betätigen Sie hierfür gleichzeitig die Windowstaste und den Buchstaben I. Drücken Sie zunächst auf die Tabulatortaste und navigieren Sie dann mit den Pfeiltasten zum Bereich "Erleichterte Bedienung". Wählen Sie anschließend wieder mit Tab- und Pfeiltasten den Bereich "Maus" in der Leiste auf der linken Seite aus. Wählen Sie diesen aus und springen Sie mit der Tab-Taste zur Option "Maus über eine Zehnertastatur steuern". Aktivieren Sie diese mit der Leertaste. Daraufhin können Sie den Mauszeiger mit der Zehnertastatur am rechten Rand steuern.

Sollte die Tastatur nicht mehr funktionieren, müssen Sie eine Bildschirmtastatur aktivieren. Klickern Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich in der Taskleiste, die sich ganz unten am Bildschirmrand befindet. Wählen Sie im Kontextmenü nun "Bildschirmtastatur einblenden (Schaltfläche)" aus. Daraufhin erkennen Sie hier ein Tastatur-Symbol. Wenn Sie dieses anklicken, erscheint auf dem Bildschirm eine Tastatur, die Sie mit der Maus steuern können.

Oftmals helfen nur neue Peripheriegeräte

Häufig liegt die Ursache für Fehlfunktionen von Maus und Tastatur auch einfach darin, dass diese Geräte einen Defekt erleiden. Insbesondere die Kabel und Stecker sind empfindlich. In diesen Fällen hilft leider nur ein Austausch der entsprechenden Geräte. Falls vorhanden, ist es sinnvoll, vor dem Neukauf eine andere Tastatur oder eine andere Maus auszuprobieren. So können Sie überprüfen, ob Sie das Problem mit neuen Peripheriegeräten lösen können oder ob es noch eine andere Ursache gibt.

Computer auf Schadsoftware überprüfen

Wenn die bisher vorgestellten Maßnahmen keinen Erfolg mit sich bringen, kann es sinnvoll sein, den Computer auf Schadsoftware zu überprüfen. Zwar handelt es sich hierbei um einen recht seltenen Grund für Fehlfunktionen von Maus und Tastatur, gelegentlich liegt die Ursache jedoch darin begründet.

Um Malware zu finden und zu entfernen, können Sie einen Bootstick verwenden, der bei vielen Antivirus-Produkten inbegriffen ist. Eine Alternative dazu besteht darin, den Computer im abgesicherten Modus zu starten. Hierfür müssen Sie direkt nach dem Einschalten die Tastenkombination Strg + F8 drücken. Daraufhin können Sie im Suchfeld am unteren Bildrand "Viren- & Bedrohungsschutz" eingeben und anschließend das gesamte System mit dem Windows Defender überprüfen.