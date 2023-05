Nutzer können beim Verkabeln ihrer Geräte schnell ins Grübeln kommen, denn einerseits ähneln sich die Anschlüsse zwar, andererseits erfüllen sie divergierende Aufgaben. An dieser Stelle können Sie sich nun entweder Rat von einem Fachmann oder Dienstleister holen, was ggf. Kosten erzeugt, oder Sie nehmen unseren Ratgeber zur Hand, der Ihnen die geläufigsten Kabel samt Anschlüssen für PC, TV und Audiogeräte vorstellt. Wir haben für Sie die wichtigsten Vertreter aus den Bereichen Monitor-, Audio-/Video-, Netzwerk-, Peripherie- sowie produktspezifische Anschlüsse zusammengetragen, damit Sie auch in Zukunft den Durchblick in ihrem Kabeldschungel behalten. Des Weiteren erläutern wir, falls vorhanden, die entsprechenden Adapter für das jeweilige Kabel.

Die geläufigsten Monitor-Anschlüsse

VGA (alias D-Sub 15)

Einsatzgebiet

Vergleichbar mit: Komponente VGA

Adapter erhältlich für: Mini-VGA, RGB Komponente

Der Dinosaurier unter den Monitor-Anschlüssen ist das VGA-Kabel. Dieser analoge Klassiker unter den Kabeln für Bildübertragung sendet dabei ein RGB-Signal. Üblicherweise sind VGA-Anschlüsse als fester Bestandteil von PCs und HD-Fernsehern zu finden, während Laptops über die kleinere Variante Mini-VGA verfügen. Die Krux bei analogen Kabeln liegt allerdings in ihrer Störanfälligkeit, sodass ein Signal unvollständig und mit Fehlern in der Darstellung übermittelt wird. Besitzt Ihr Gerät einen derartigen Anschluss, dann empfehlen wir Ihnen, ein digitales Kabel zu nutzen. ADC (alias Apple

Einsatzgebiet : Video und USB-Hubs ältere Mac-Modelle

Vergleichbar mit: DVI plus USB

Adapter erhältlich für: DVI

Zwar wurde das ADC-Kabel von Apple mittlerweile abgelöst, bei Monitoren älterer Mac-Modelle ist dieser Kabeltyp aber nach wie vor Bestandteil geblieben. Dabei vereint das ADC-Kabel drei unterschiedliche Anschlüsse. Hierbei handelt es sich um einen Strom-, USB- und Video-Anschluss. Zwar lässt sich ein DVI-Signal über einen ADC-Monitor wiedergeben, dafür benötigen Sie jedoch eine Umwandler-Box, die im Preis vergleichsweise hoch angesiedelt ist. DVI (alias Digital Visual Interface)

Einsatzgebiet : Monitore und Fernseher mit PCs und anderen Geräten verbinden

Besser als: VGA, Komponenten Video

Vergleichbar mit: HDMI

Adapter erhältlich für: HDMI, VGA, Mini-DVI, Micro-DVI

Die DVI-Technologie hat mittlerweile Anschlüsse in verschiedenen Versionen auf den Markt gebracht, die stetig weiterentwickelt und angepasst wurden. Der Kabeltyp DVI-I sendet einerseits ein analoges, andererseits ein digitales Signal aus. Dadurch besteht die Möglichkeit, ältere Monitore mittels eines einfachen Adapters an einen PC anzuschließen. Im Gegensatz zu DVI-I basiert der Typ DVI-D auf einem digitalen Signal. Unabhängig davon verfügen beide Kabelarten sowohl über eine Single-Link- als auch eine Dual-Link-Variante. Allerdings unterstützt Single-Link keine übergroßen Display-Auflösungen. Dies erkennen Sie an den wenigen Anschlussstiften. Mini-DVI

Einsatzgebiet : Verbindung von kleinen Geräten mit DVI-Monitoren

Vergleichbar mit: DVI, HDMI

Adapter erhältlich für: DVI, HDMI, Micro-DVI

Wie der Name verrät, ist das Mini-DVI-Kabel die kleinere Variante des DVI-Kabels. Dieses verfügt über die gleichen Eigenschaften wie der große Bruder. Ältere Laptop-Modelle von Apple besitzen oftmals den Mini-DVI-Anschluss. Micro-DVI

Einsatzgebiet : Verbindung von kleinen Geräten mit DVI-Monitoren

Vergleichbar mit: DVI, HDMI

Adapter erhältlich für: DVI, HDMI, Mini-DVI

In noch kleinerer Form als das Mini-DVI- präsentiert sich das Micro-DVI-Kabel. Dieser Typus ist an sehr kleinen elektronischen Geräten anzutreffen wie beispielsweise älteren Laptops von Apple . Das Micro-DVI-Kabel wurde mittlerweile durch das Mini DisplayPort ersetzt. DisplayPort

Einsatzgebiet : Computer und AV-Komponenten an Monitore anschließen

Besser als: VGA

Vergleichbar mit: HDMI

Adapter erhältlich für: DVI, VGA, Mini DisplayPort , HDMI

Ähnlich wie ein HDMI-Anschluss sendet das DisplayPort Audio- und digitale Videosignale. Allerdings ist dieser Anschlusstyp nicht sehr verbreitet. Derzeit findet DisplayPort in einigen Apple-Computern und -Displays, Dell-Monitoren und PC-Grafikkarten Verwendung. Mini DisplayPort

Einsatzgebiet : Verbindung von kleinen Geräten mit Monitoren

Besser als: VGA

Vergleichbar mit: DisplayPort , HDMI

Adapter erhältlich für: DVI, VGA, DisplayPort , HDMI

Der Mini DisplayPort ist die kleinere Variante des DisplayPort . Dieses Anschlusskabel ist bei aktuellen Apple-Laptops oft vorzufinden und erfüllt dieselben Funktionen wie die große Version.

Die wichtigsten Audio- und Video-Anschlüsse

Der Bereich der Audio- und Video-Anschlüsse bietet eine Fülle an Varianten mit unterschiedlichen Funktionen und Qualitätsgraden:

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Einsatzgebiet : Verbindung von BluRay-Playern, Fernsehern, AV-Receivern, PCs, Spielkonsolen und anderen High-Definition-Geräten

Besser als: Komponenten Videokabel, analoge Audiokabel

Vergleichbar mit: DVI

Adapter erhältlich für: DVI, Mini-DVI, Micro-DVI

Die Nutzung von HDMI-Kabeln hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies mag den Einsatzmöglichkeiten dieses Kabeltyps geschuldet sein. HDMI-Kabel unterstützen neben der Wiedergabe von Filmen in 1080p-Auflösung auch Surround-Sound, inklusive Dolby Digital und DTS. Damit ist dieses Kabel die erste Wahl für unterschiedliche Nutzungsarten im Heimbereich. Heimkino-Installationen und Spielkonsolen entfalten mittels HDMI ihr volles audiovisuelles Potenzial. Darüber hinaus entschlüsselt dieser Kabeltyp den Kopierschutz HDCP, sodass auch kopiergeschützte Filme abgespielt werden können. HDMI existiert mittlerweile in unterschiedlichen Ausführungen: HDMI 1.3 und HDMI 1.4. Die erste Variante ist bislang die meistgenutzte, da sich die Nachfolgerversion 1.4 erst noch verbreiten muss. HDMI 1.4 wird seinen Vorgänger langfristig vermutlich ablösen, da es nicht nur eine zusätzliche Bandbreite unterstützt, sondern auch die Wiedergabe hochauflösender 3D-Filme ermöglicht. RCA

Einsatzgebiet : Standard Audio- und Video-Anschluss, teilweise für digitales Audio

Besser als: Coaxial

Adapter erhältlich für: Mini-Klinke

Der RCA-Anschluss ist im Segment der audiovisuellen Wiedergabegeräte allgegenwärtig. Das Kabel verfügt über drei Stecker in den Farben Weiß, Rot und Gelb. Während das gelbe Kabel für die Videoübertragung verantwortlich ist, wird über die anderen beiden das Audiosignal versendet. Je nach Typ kann der weiße Stecker für die Wiedergabe von Mono-Signalen und zusammen mit dem roten für Stereosignale genutzt werden. In manchen Fällen kann der rote Stecker auch als digitaler Audioanschluss genutzt werden, welcher in der Lage ist, ein komplettes Surround-Sound-Signal wiederzugeben. Komponenten Video (alias Y-Pb-Pr oder RGB)

Einsatzgebiet : HDTV-Video und Spielkonsolen

Besser als: Composite RCA Video, S-Video

Vergleichbar mit: VGA

Adapter erhältlich für: VGA

In einem Komponenten-Video-Anschluss werden die jeweiligen Signale über drei RCA-Kabel ausgegeben. Diese sind in der Regel in den Farben Rot, Grün und Blau gehalten. Dabei unterstützt das Komponenten-Video-Signal Auflösungen bis maximal 1080i. Auf diese Weise ist es auch für Nutzer analoger HDTV-Fernseher attraktiv. Helligkeit, Blau-Anteil und Rot-Anteil eines Signals werden auf drei Kabel aufgeteilt und laufen über Y/Pb/Pr. Es existieren jedoch Fernsehgeräte, die auf RGB (Rot, Grün, Blau) setzen. Über welchen Anschluss Sie verfügen, werden Sie spätestens dann feststellen, wenn beim Anschließen des Komponentenkabels ein grünes Bild erscheint. Denn dann handelt es sich um einen RGB-Anschluss. S-Video (alias Y/C)

Einsatzgebiet : Videoabspielgeräte

Besser als: RCA Composite, Coaxial

Vergleichbar mit: Composite Video

Adapter erhältlich für: Composite Video

S-Video-Anschlüsse bieten im Vergleich zu RCA-Anschlüssen eine deutlich höhere Qualität in der Wiedergabe. Die Qualität eines HDTV erreichen Sie mit S-Video allerdings nicht. Coaxial Video (alias Cable TV Connection)

Einsatzgebiet : Verbindung von Antennen und TV-Geräten

Vergleichbar mit: Composite Video

Den meisten Nutzern dürfte das Coaxial-Kabel bekannt sein, da es sich um den klassischen Fernseheranschluss handelt. Per Coaxial-Kabel können sowohl analoge Audio- als auch Videosignale zwischen einzelnen Komponenten versendet werden. Dieser Kabeltyp bildet immer noch den Standard bei TV-Tuner-Antennen. Der direkte Anschluss eines Coaxial-Kabels an ein Fernsehgerät liefert allerdings keine sonderlich gute Bildqualität. Toslink (alias optisches Kabel oder S/PDIF)

Einsatzgebiet : DVD-Player, Spielkonsolen und andere Geräte mit Audio-Receivern verbinden

Besser als: Analog RCA Audio

Vergleichbar mit: Digital RCA Audio

Adapter erhältlich für: Mini-Toslink

Per Toslink werden optische Impulse versendet, welche im Anschluss in Audio-Signale übersetzt werden. Dabei verfügt das S/PDIF-Signal über Surround-Informationen. Daneben ist noch der Anschluss Mini-Toslink verfügbar, der die kleinere Variante des Toslinks darstellt. Mini-Toslink findet vor allem bei Computern von Apple Verwendung. Mini-Klinke (alias TRS, 3,5mm Plug, Kopfhörer-Klinke)

Einsatzgebiet : Nahezu jedes tragbare Musikwiedergabegerät, PCs, Lautsprecher, Videokameras

Besser als: Mono-Mini-Klinke

Vergleichbar mit: 2,5mm Plug

Adapter erhältlich für: 2,5mm Plug, RCA

Die Mini-Klinke ist im Bereich elektrischer Geräte nahezu allgegenwärtig. Dieser Anschluss lässt sich bei jedem erdenklichen Audiogerät, portablen Komponenten oder Laptops finden. Dementsprechend bilden Klinkenstecker den Standardanschluss für Media-Player. In den meisten Fällen geben Mini-Klinken Stereo-Signale wieder, allerdings existieren auch Stecker für Mono-Signale. Dies lässt sich anhand der Anzahl an Ringen auf dem Stecker erkennen. Sind zwei farbige Ringe vorhanden, dann handelt es sich um Stereo, bei einem Ring um Mono. Des Weiteren werden Klinkenstecker oft zur Übermittlung von Audio- und Videosignalen benutzt. Bei der Mini-Klinke ist die Lautstärke des Audio-Signals typischerweise höher als bei einem Stereo-RCA-Stecker. 1/4-Inch Plug (alias TRS)

Einsatzgebiet : Gitarren und Musik-Ausstattung, Heimkino-Audio, Kopfhörer

Besser als: Mono-Mini-Klinke

Vergleichbar mit: Mini-Klinke, 2,5mm Plug

Adapter erhältlich für: Mini-Klinke, 2,5mm Plug, RCA Stecker

Musikern und vor allem Gitarristen sowie Bassisten wird der 1/4-Inch Plug äußerst vertraut sein. Sie werden ihn wahrscheinlich an ihrem Instrument vorfinden. Daneben ist der 1/4-Inch Plug oft Bestandteil von Mischpulten, professionellen Audiogeräten und Heimkino-Anlagen. 2,5mm Plug (alias TRS)

Einsatzgebiet : Handy-Kopfhörer

Vergleichbar mit: Mini-Klinke, 1/4-Inch Plug

Adapter erhältlich für: Mini-Klinke, 1/4-Inch Plug, RCA Stecker

Die meisten Handys nutzen den 2,5mm Plug zur Übertragung - trotz eingebauter Mini-Klinken-Anschlüsse. 2,5mm Plugs bieten den Vorteil, dass sie darüber hinaus Mikrofone oder Sperrriegel unterstützen. XLR

Einsatzgebiet : Mittelklasse- und High-End-Mikrofone

Besser als: 1/4-Inch Plug

Vergleichbar mit: 1/4-Inch Plug

Adapter erhältlich für:1/4-Inch Plug

In der Regel wird XLR als Variante mit drei Anschlussstiften angeboten. Dies wird diesem Kabel aber nicht gerecht, da es potenziell noch mehr Signale unterstützen kann. Bei Mikrofonen bilden XLR-Anschlüsse den Standard, da das Kabel gleichzeitig mit Strom versorgt wird. Darüber hinaus findet XLR im professionellen Audiobereich noch in anderen Geräten wie beispielsweise Mischpulten oder Synthesizern Verwendung.

Die aktuellen Netzwerk-Anschlüsse

Weniger umfangreich im Vergleich zu Audio- und Video-Anschlüssen fallen die Möglichkeiten bei Netzwerk-Anschlüssen zum Beispiel zum Einrichten eines Heimnetzwerks aus:

Cat 5e Ethernet

Einsatzgebiet : Kabelgebundene Netzwerke, die PCs, Drucker und andere Geräte miteinander verbinden

Besser als: Cat 5

Vergleichbar mit: Wi-Fi

Adapter erhältlich für: Nahezu alle anderen Ethernet-Versionen

Cat 5e Ethernet stellt derzeit die aktuellste und am weitesten verbreitete Variante unter den Ethernet-Kabeln dar und löst damit den Vorgänger Cat 5 ab. Es unterstützt Gigabit-Verbindungen, kann aber auch für langsamere Verbindungen problemlos genutzt werden. Darüber hinaus ist Cat 5 nur geringfügig langsamer als Cat 6. In den meisten Ethernet-Kabeln ist in der Regel ein 8P8C-Stecker verbaut. Dieser ähnelt den Steckern von Telefonkabeln, fällt aber etwas größer aus und besitzt mehr Anschlussstifte. 802.11b Wi-Fi (alias 802.11g, 802.11a)

Einsatzgebiet : Kabellose Netzwerke, Handys, PDAs, MP3-Player, nahezu alle Laptops

Besser als: Bluetooth

Vergleichbar mit: Kabelgebundenes Netzwerk

Adapter erhältlich für: Andere Wi-Fi-Varianten

Zwar bildete 802.11b-Ethernet unter Netzwerk-Anschlüssen lange Zeit den Standard, mittlerweile ist die Technik jedoch in die Jahre gekommen. Das betrifft insbesondere den lokalen Datentransfer, welcher unverhältnismäßig langsamer als bei anderen Wi-Fi-Standards ausfällt, die mitunter die Geschwindigkeit eines kabelgebundenen Netzwerkes erreichen. 802.11n Wi-Fi

Einsatzgebiet : Kabellose Netzwerke, Handys, PDAs, MP3-Player, nahezu alle modernen Laptops

Besser als: 802.11b-Wi-Fi, kabelgebundenes Netzwerk

Vergleichbar mit: Kabelgebundenes Netzwerk

Adapter erhältlich für: Andere Wi-Fi-Varianten

Zwar ist der aktuelle 802.11n-Standard noch nicht finalisiert, die entsprechende Hardware findet allerdings schon Verbreitung. Dabei arbeitet 802.11n bereits jetzt deutlich schneller als andere Wi-Fi-Standards. Nach Vollendung des neuen Netzwerk-Standards soll es möglich sein, inkompatible Hardware per Update entsprechend anzupassen.

Die meistgenutzten Peripherie-Anschlüsse

Je mehr unterschiedliche Komponenten an ein Wiedergabegerät angeschlossen werden, umso schwieriger wird der Durchblick bei den jeweiligen Kabeln und Anschlüssen. Die wichtigsten Anschlüsse haben wir für Sie zusammengetragen:

FireWire 400 (alias IEEE 1394, IEEE 1394a, i.Link)

Einsatzgebiet : Camcorder und externe PC-Laufwerke, selten auch für Netzwerke

Besser als: USB 1.1, Composite- oder S-Video-Kabel

Vergleichbar mit: USB 2.0

FireWire 400 für Audio, Video und PC stellt den Standard unter den Peripherie-Anschlüssen dar. Dieser Anschluss existiert in zwei Varianten mit jeweils vier oder sechs Anschlussstiften. Die Version mit vier Stiften findet oft bei Camcordern und einigen Laptops Verwendung, während die Variante mit sechs Stiften bei älteren Apple-Laptops, Festplatten und vielen Desktop-PCs zum Einsatz kommt. Manche Fernseher und andere Wiedergabegeräte sind mit FireWire 400 ausgestattet. Ein Vorteil bei der sechsstiftigen Variante ist die gleichzeitige Stromversorgung ähnlich wie bei USB, sodass bei einigen Festplatten separate Stromkabel obsolet werden. FireWire 400 läuft mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400 Mbit/s. FireWire 800 (alias IEEE 1394b)

Einsatzgebiet : Festplatten und andere PC-Laufwerke, selten auch für Netzwerke

Besser als: FireWire 400, USB

Vergleichbar mit: eSATA

Adapter erhältlich für: FireWire 400

Im Vergleich zu seinem Vorgänger arbeitet FireWire 800 doppelt so schnell, behält aber gleichzeitig seine Abwärtskompatibilität. Dieser Anschluss ist sehr verbreitet. Wenn Sie ein FireWire-800-Kabel mit einem FireWire-400-Port verbinden, halbiert dies die Geschwindigkeit. FireWire 800 ist oft Bestandteil von Apple-Computern, Mittelklasse- und Highend-PCs. USB

Einsatzgebiet : Anschließen von langsamer Standardperipherie, Aufladen von Geräten

Besser als: PS/2-Tastatur- und Maus-Anschlüsse

Vergleichbar mit: PS/2

Der USB-Port ist der Klassiker der Anschlussmöglichkeiten für kleinere Komponenten an einen PC. Er vernetzt nicht nur Tastaturen und Mäusen, sondern auch weiteres Zubehör wie beispielsweise Drucker oder Scanner mit einem Computer oder Laptop. Das rechteckige Ende des Kabels dient dabei als Anschlussstelle an den PC, während das Ende mit einem passenden Endgerät verbunden wird. Auf diese Weise lassen sich Geräte jederzeit anschließen und wieder entfernen, ohne dass Sie dabei den PC erneut starten müssen. Darüber hinaus dient USB als Stromversorger, sodass es sich zu einem Standard unter den Ladekabelanschlüssen für kleinere Geräte entwickelt hat. USB 2.0

Einsatzgebiet : Externe Laufwerke, Kameras, Handys, andere Geräte

Besser als: USB 1.0

USB 2.0 stellt die deutlich schnellere Variante des Original-USB dar. Die Verbindung an das Peripheriegerät erfolgt oft mittels Mini-USB. Insbesondere kleine Geräte greifen statt auf Mini-USB auch auf Mikro-USB zurück. USB 3.0

Einsatzgebiet : Peripheriegeräte des Computers

Besser als: USB 2.0

Die höheren Datenraten des USB 3.0 werden durch eine Übertragungstechnik ähnlich PCI-Express beziehungsweise Serial ATA realisiert. Diese macht allerdings zusätzlich zum bisherigen Datenleitungspaar im Kabel noch zwei weitere Aderpaare erforderlich. Da für den Stecker nun fünf weitere Kontakte benötigt werden, wurden in USB 3.0 neue Steckverbinder und Kabel integriert. RS 232 / serielle Schnittstelle

Einsatzgebiete : PC-Peripheriegeräte, Modems

Wenn ohne nähere Kennzeichnung von einer "seriellen Schnittstelle" die Rede ist, bezieht sich dies in den meisten Fällen auf die RS-232-Schnittstelle. Ursprünglich war sie als Schnittstelle für die Datenübertragung zu Modems gedacht, die zu übertragende Nachrichten für Telefonleitungen übersetzten. Das ist auf den Umstand zurückzuführen, dass in den 1980er Jahren einzig Telefonleitungen zur Fernübertragung von Daten zur Verfügung standen. Dementsprechend wurde RS-232 zugeschnitten, um diesen Vorgaben gerecht zu werden. In den darauf folgenden Jahrzehnten setzten sich dann allmählich die parallelen Schnittstellen (Centronics) durch. IEEE 1284 / Parallelschnitttelle

Einsatzgebiete : PC-Peripheriegeräte (Drucker, Fax, Scanner)

Auch bekannt als: Druckerschnittstelle (LPT)

Im Jahr 1994 wurde der IEEE-1284-Standard auf den Markt gebracht, welcher die weitverbreitete Centronics-Schnittstelle aus den 1970er Jahren ablöste. Die großen Zeiten des IEEE 1284 sind allerdings seit Langem passé. Spätestens seit 2002, mit der Entwicklung und guten Verfügbarkeit von Geräten mit USB sowie FireWire, finden parallele Schnittstellen nur noch in älteren Computern und Peripheriegeräten Verwendung. SATA

Einsatzgebiet : Interne Laufwerke, BluRay- und DVD-Brenner und andere Laufwerke

Besser als: ATA

Vergleichbar mit: eSATA

Adapter erhältlich für: eSATA

Der Anschluss Serial ATA verbindet interne PC-Laufwerke mit dem Mainboard des Rechners. Die schnellste, am weitesten verbreitete Version läuft mit 3 Gbit/s und bietet somit ausreichend Geschwindigkeit für die meisten Arbeiten mit Datenträgern, wie zum Beispiel auch das Aufnehmen hochauflösender Videos. Fälschlicherweise wird diese Version oft als SATA II bezeichnet. eSATA

Einsatzgebiet : Externe Festplatten, BluRay- und DVD-Brenner und andere Laufwerke

Besser als: USB 1.0, FireWire 400

Vergleichbar mit: USB 2.0, FireWire 800

Adapter erhältlich für: SATA

Zwar liegt eSATA die gleiche Technologie zugrunde wie SATA, im Gegensatz dazu wird eSATA aber außerhalb des PC in externen Geräten verwendet. Dieser Anschluss ist kompatibel mit allen externen Laufwerken. Zusätzlich ist eSATA vor elektrischen Störungen geschützt. ATA (alias Parallel ATA, PATA)

Einsatzgebiet : Interne Floppy-Laufwerke, CD-ROM-Laufwerke

ATA ist die analoge Variante von SATA und dementsprechend veraltet. Dieser ehemalige Anschlussstandard wird aber tatsächlich noch in Floppy- und CD-ROM-Laufwerken verbaut. Allerdings stellt sich die Frage, ob diese Komponenten überhaupt noch genutzt werden. PS/2

Einsatzgebiet : Tastaturen, Mäuse und andere Eingabegeräte

Vergleichbar mit: USB 1.0

Das Anschlusskabel PS/2 findet heutzutage nur noch selten Verwendung, um die Tastatur oder die Maus mit dem PC zu verbinden. In den meisten Fällen hat der USB-Anschluss die PS/2-Schnittstellen ersetzt. Bluetooth

Einsatzgebiet : PDAs, Handys, GPS-Geräte, Digitalkameras, Kopfhörer und andere kabellose Audiogeräte, als einfaches Netzwerk zwischen PCs und/oder externen Geräten, Videospiel-Controller

Vergleichbar mit: USB

Eigentlich wurde Bluetooth als kabellose Kurzdistanzverbindung für PCs und technische Kleingeräte entworfen, wird aber heutzutage noch in diversen anderen Bereichen eingesetzt. Zwar kann Bluetooth Entfernungen bis etwa 100 Meter überwinden, es wird jedoch für gewöhnlich innerhalb eines Raumes benutzt. Dabei ermöglicht es nur eine moderate Geschwindigkeit von 3 Mbit/s, sodass Bluetooth als Ersatz für Wireless-Verbindungen ausfällt. Derzeit am weitesten verbreitet ist die Version 2.1, welche auch kompatibel mit älteren Versionen ist.

Bekannte produktspezifische Anschlüsse

Neben den bisher erwähnten Anschlüssen gibt es eine Reihe an produktspezifischen Anschlüssen, die im Heimbereich Verwendung finden: