gehörte früher zu den führenden Chat-Tools, das ist jedoch lange her.Bei vielen Computer-Nutzern ruft der Namemittlerweile nostalgische Gefühle hervor. Das Homophonsteht für "I seek you" bzw. "Ich suche dich". Im Westen benutzen nur noch relativ wenige Menschen, dafür ist die App in Osteuropa und Russland mit vielen Millionen Nutzern noch immer erfolgreich. Der Funktionsumfang weiß in jedem Fall zu beeindrucken: Sie können mitchatten, VoIP nutzen und Video-Telefonate durchführen. Das Programm bietet eine Vielzahl an Stickern undfür das Aufhübschen der Nachrichten, zudem ist der Austausch von Medien wie Bildern und Videos per einfachem Tastendruck möglich. Wer möchte, chattet in der Gruppe. Letzteres ist sogar mit einer unbegrenzten Anzahl an Teilnehmern möglich.sah sich der Kritik ausgesetztwar in der Vergangenheit auch im Westen stark vertreten, das hat sich aber über die Jahre geändert. Dafür ist der Chat-Client in Osteuropa und in Russland umso beliebter. Der Vertrauensverlust im Westen hing mit der Manipulation der Browser-Homepage und der Suchmaschinen der Nutzer durch das ICQ-Tool zusammen. Außerdem bietetnur einen geringen Datenschutz.Sie haben Freunde in Osteuropa oder in Russland? Dann ist dieser Chat-Client eine gute Wahl. Leider bietet die App aber keine Funktionen für den Schutz der Privatsphäre. Das Tool ist kostenlos in deutscher Sprache erhältlich.