Wer morgens mit Schwung in den Tag starten möchte, kann das mit einem lustigen "Guten-Morgen-Gruß" tun. Am schlimmsten Morgen der Woche, dem Montagmorgen, kommt das besonders gut an. Sie können die Sprüche über Whatsapp verschicken, in Ihrem Status hinterlegen oder über andere Social-Media-Plattformen teilen.

Lustige und kreative Sprüche für den "Guten Morgen"

Mit witzigen, besonders einfach zu teilenden Kurzsprüchen machen Sie immer Eindruck. Die Originellsten können Sie sich einfach in Ihren Status kopieren oder auch versenden. Zusätzlich können Sie den Sprüchen noch passende Emojis hinzufügen.

Lustige WhatsApp-Sprüche für den “Guten Morgen“-Status: