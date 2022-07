Deutsche nehmen Emojis oft wörtlich

Für die Untersuchung wurden den 1.000 Befragten in Deutschland verschiedene Emojis gezeigt und gefragt, welche Bedeutung sie mit ihnen assoziieren. Dabei kam heraus: Die Deutschen nutzen und interpretieren Emojis häufig im wortwörtlichen Sinne. Während 42 Prozent der Befragten das Emoji 💩 nur als das sehen, was es ist, ein Kackhaufen, drückt jede*r Dritte (34 Prozent) damit allgemein aus, wenn etwas „In die Hose gegangen ist”. In Amerika gilt es für viele dagegen als Glückssymbol (16 Prozent).

Auch das Pfirsich-Emoji 🍑 verwenden die meisten Umfrage-Teilnehmer*innen (42 Prozent) nur, wenn sie auch wirklich die Frucht meinen. Dasselbe gilt für das Auberginen-Emoji 🍆, das 46 Prozent der Befragten wörtlich nehmen.

Doch Emojis sind komplex und drücken manchmal viel mehr aus, als auf den ersten Blick scheint. Rund jede*r dritte Befragte in Deutschland nutzt beispielsweise die Aubergine beim Flirten – als Symbol für das beste Stück des Mannes (39 Prozent) – und den Pfirsich als Symbol für einen knackigen Hintern (37 Prozent), sehr zur Überraschung vieler Nutzer*innen. Denn zwei von drei (66 Prozent) wussten vorher nicht, dass ein Emoji verschiedene Bedeutungen und Intentionen haben kann.

3.633 Emojis, viel Potenzial für Missverständnisse

3.633 Emojis hält der Unicode-Standard derzeit bereit. Entsprechend groß ist die Gefahr für Missverständnisse. Besonders gespalten sind die Befragten in Deutschland in der Frage, was der Zwinker-Smiley mit Kussmund und Herz 😘 aussagt. Anders als beispielsweise in Indien, wo für die meisten (52 Prozent) klar ist, dass er „Ich liebe dich” mit romantischen Absichten bedeutet, nutzen in Deutschland mehr Menschen (39 Prozent) ihn lediglich als Zeichen platonischer Liebe – und nur 30 Prozent im romantischen Sinne.

Kein Wunder, dass das 😘-Emoji auch das untenstehende Ranking der zehn Emojis, die in Deutschland am häufigsten missverstanden werden, anführt. 180 der 1.000 deutschen Befragten (18 Prozent) haben es schon mal falsch interpretiert. Platz 4 teilen sich die beiden Emojis 😂 und 🍆 mit je 13,4 Prozent und Platz 9 die zwei Emojis 💀 und 💅 mit je 10,6 Prozent.

In der folgenden Top 10 sind zudem die unterschiedlichen Deutungen der Emojis durch die Umfrage-Teilnehmer*innen aufgeführt. So wird klar, warum sie so oft für Missverständnisse sorgen.

Sehen Sie jetzt die Top Ten der Emojis, die in Deutschland oft falsch verstanden werden: