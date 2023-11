Gründe, warum man sein Smartphone vor neugierigen Blicken schützen möchte, gibt es viele. Dessen ist sich auch der weltweit am meisten verbreitete Messengerdienst WhatsApp bewusst. Deshalb dürften bald zusätzliche Privatsphäre-Maßnahmen für Nutzerinnen und Nutzer kommen. Dazu gehört, einzelne Chats per Biometrie zu schützen. Wie das bislang funktioniert und was auf WhatsApp-User zukommt.

Je nachdem wie man seinen Sperrbildschirm eingestellt hat, können schon auf diesem die Inhalte von Nachrichten erscheinen. Während sich diese Benachrichtigungen in den Systemeinstellungen von Android oder iOS konfigurieren lassen, sind auch in den Apps selbst einige Privatsphäre-Optionen implementiert.

So lässt sich WhatsApp bislang als Ganzes zusätzlich per Fingerabdruck schützen. Sprich: Um die App überhaupt öffnen zu können, ist die biometrische Verifikation notwendig. Nun wurde bekannt, dass im derzeitigen Android-Betatest für die WhatsApp-Version 2.23.21.8 die Funktion getestet wird, einzelne Chats per Fingerabdruck zu schützen. Dass die entsprechenden Menüs bereits angelegt sind, zeigt ein Betatester auf der Kurznachrichtenplattform X.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.21.8: what's new?



WhatsApp is working on a secret code feature for locked chats, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/QRwLqRViq8 pic.twitter.com/2aNIZoTZ6X